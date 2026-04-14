Άνοδος σε μετοχές, υποχώρηση πετρελαίου, λόγω ελπίδας για ειρήνη στη Μ. Ανατολή

Οι χρηματιστηριακές αγορές σημείωσαν άνοδο και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τρίτη, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι ελπίδες για μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και θα ανοίξει ξανά τα κρίσιμα Στενά του Ορμούζ, βάζοντας τέλος στις διαταραχές που έχουν εκτοξεύσει τις τιμές της ενέργειας.

Η Φρανκφούρτη ηγήθηκε της ανόδου των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων στις μεσημεριανές συναλλαγές, καταγράφοντας κέρδη σχεδόν 1%.

Το Λονδίνο σημείωσε οριακή άνοδο μόλις 0,1% ωστόσο, καθώς η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι επηρέασε αρνητικά τις μετοχές ενεργειακών κολοσσών όπως η BP και η Shell.

Οι κυριότερες χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας έκλεισαν με σημαντικά κέρδη, ενώ το δολάριο, που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αναταραχής των αγορών, υποχώρησε έναντι των βασικών ανταγωνιστών του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ιράν» όσον αφορά τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διπλωμάτες επιτάχυναν τις προσπάθειες για έναν νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων του Σαββατοκύριακου να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι Ιρανοί εκπρόσωποι επικοινώνησαν με την Ουάσιγκτον αφού αμερικανική αντιπροσωπεία επέστρεψε με άδεια χέρια από διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ.

«Θα ήθελαν να συνάψουν συμφωνία. Πάρα πολύ, πάρα πολύ», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εφαρμόσει ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποίησε την Τρίτη ότι η ζήτηση για αργό πετρέλαιο πιθανότατα θα σημειώσει τη μεγαλύτερη πτώση στο δεύτερο τρίμηνο από την εποχή που η πανδημία έπληξε την παγκόσμια οικονομία το 2020.

Οι αυξανόμενες τιμές θα αναγκάσουν πολλές χώρες και βιομηχανίες να περιορίσουν τη χρήση πετρελαίου και «η καταστροφή της ζήτησης θα εξαπλωθεί καθώς η σπανιότητα και οι υψηλότερες τιμές θα επιμένουν», ανέφερε ο οργανισμός στη μηνιαία του έκθεση.

Η Ρωσία, μεγάλος παραγωγός πετρελαίου, σχεδόν διπλασίασε τα έσοδά της από εξαγωγές αργού τον Μάρτιο, καθώς της παραχωρήθηκε χαλάρωση κυρώσεων, σύμφωνα με τον ΔΟΕ.

Η χώρα εισέπραξε 19 δισεκατομμύρια δολάρια τον περασμένο μήνα, καθώς οι ημερήσιες εξαγωγές αργού και προϊόντων πετρελαίου αυξήθηκαν στα 7,1 εκατομμύρια βαρέλια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλάρωσαν ορισμένους περιορισμούς στις πωλήσεις ρωσικού αργού που είχαν επιβληθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, επιτρέποντας σε χώρες που αντιμετωπίζουν στενότητα προμηθειών να αγοράσουν πετρέλαιο που βρισκόταν ήδη εν πλω έως τις 11 Απριλίου.

Ο βρετανικός ενεργειακός κολοσσός BP δήλωσε εν τω μεταξύ ότι οι δραστηριότητες εμπορίας πετρελαίου ήταν «εξαιρετικές» το πρώτο τρίμηνο, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκάλεσε μεταβλητότητα στις παγκόσμιες αγορές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο έφτασαν σχεδόν τα 120 δολάρια το βαρέλι κατά τη διάρκεια του πολέμου, από περίπου 72 δολάρια πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που δημοσιεύονται αυτή και την επόμενη εβδομάδα, αναζητώντας ενδείξεις για το πώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τα εταιρικά κέρδη.

Πηγή: ΚΥΠΕ