Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Επιτάχυνση διαπραγματεύσεων για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Σε τροχιά επιτάχυνσης των διαπραγματεύσεων για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2028–2034 εισέρχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς οι εισηγητές του ΠΔΠ παρουσίασαν την ενδιάμεση έκθεσή τους την Τρίτη στις Βρυξέλλες, δίνοντας το στίγμα των προτεραιοτήτων και της στρατηγικής τους και εκτιμώντας ότι θα είναι έτοιμοι για διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Νοέμβριο του 2026, όπου και εκτιμούν ότι θα έχουν διαμορφώσει τη διαπραγματευτική τους θέση.

Η παρουσίαση έγινε από τους συνεισηγητές Ζίγκφριντ Μουρεσάν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και Κάρλα Ταβάρες από τους Σοσιαλιστές & Δημοκράτες, οι οποίοι υπογράμμισαν ότι το Κοινοβούλιο επιδιώκει να είναι το πρώτο θεσμικό όργανο που θα υιοθετήσει επίσημη θέση για το νέο ΠΔΠ, ήδη έως το τέλος Απριλίου. Όπως εξήγησαν, η έγκαιρη αυτή κίνηση αποσκοπεί στο να διαμορφωθεί σαφής διαπραγματευτική εντολή ενόψει των συνομιλιών με τα άλλα θεσμικά όργανα, σε μια περίοδο που το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη καταλήξει σε κοινή θέση.

Κεντρικό σημείο της πρότασης αποτελεί η πλήρης αξιοποίηση του 1,27% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος των κρατών μελών για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών. Οι συνεισηγητές απέρριψαν την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καλυφθεί η αποπληρωμή του χρέους του NextGenerationEU εντός του προϋπολογισμού, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε πίεση στις βασικές δαπάνες και τελικά σε μείωση της χρηματοδότησης για δικαιούχους όπως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητές, φοιτητές μέσω του Erasmus+ αλλά και αγρότες. Αντίθετα, τάχθηκαν υπέρ της αποπληρωμής μέσω νέων «ίδιων πόρων» της Ένωσης, ώστε ο προϋπολογισμός να παραμείνει προσανατολισμένος στους τελικούς αποδέκτες.

Στην ίδια κατεύθυνση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις παραδοσιακές πολιτικές της Ένωσης. Οι εισηγητές επεσήμαναν ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η Πολιτική Συνοχής παραμένουν κρίσιμες για τη συνοχή και τη σταθερότητα της ΕΕ και πρέπει να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται με προβλέψιμο τρόπο.

Συνολικά, η πρόταση του Κοινοβουλίου προβλέπει αύξηση περίπου 10% σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν, με ενισχυμένα κονδύλια για βασικούς τομείς όπως η γεωργία, η συνοχή, η κοινωνική πολιτική και η μετανάστευση. Παράλληλα, αυξημένη χρηματοδότηση προτείνεται για προγράμματα όπως το Horizon Europe και το Connecting Europe Facility (CEF), ενώ ενισχύονται και οι δράσεις για την υγεία και το περιβάλλον.

Οι συνεισηγητές εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους σε προτεινόμενες περικοπές, ιδίως στον τομέα της αλιείας, καθώς και στην κατάργηση ειδικών προγραμμάτων για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, τονίζοντας τη γεωπολιτική και οικονομική τους σημασία. Επιπλέον, απέρριψαν την ιδέα ενοποίησης διαφορετικών πολιτικών σε ενιαία εθνικά σχέδια χωρίς σαφή κατανομή πόρων, επιμένοντας στην ανάγκη προβλεψιμότητας για τους δικαιούχους.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, οι Μουρεσάν και Ταβάρες δήλωσαν ότι το Κοινοβούλιο αναμένεται να έχει ολοκληρώσει τη διαπραγματευτική του θέση έως τον Απρίλιο και θα προχωρήσει στην επεξεργασία όλων των επιμέρους φακέλων έως τον Νοέμβριο, ώστε να είναι έτοιμο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις αμέσως μόλις το Συμβούλιο διαμορφώσει τη δική του εντολή. Όπως σημείωσαν, η ταχύτητα της διαδικασίας από εδώ και πέρα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ετοιμότητα των κρατών-μελών να συμφωνήσουν σε κοινή γραμμή.

Πηγή: ΚΥΠΕ