Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας: Λάθη στα μετρητικά δεδομένα αυξάνουν το κόστος

Λάθη στα μετρητικά δεδομένα αυξάνουν το κόστος στην αγορά ηλεκτρισμού, υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΠΗΕ).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, τα μετρητικά δεδομένα αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για τον προγραμματισμό των εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος που συμμετέχουν στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, δηλαδή η ενέργεια που καταναλώνουν οι πελάτες τους.

«Οι εταιρείες προμήθειας οφείλουν να λαμβάνουν εγκαίρως αξιόπιστα και πιστοποιημένα μετρητικά δεδομένα από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ). Ο λόγος είναι ότι, εάν οι προμηθευτές αγοράζουν μικρότερο ή μεγαλύτερο όγκο ενέργειας σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες τους, τους επιβάλλονται επιβαρύνσεις, οι οποίες αργά ή γρήγορα μετακυλίονται στους καταναλωτές»,σημειώνει.

Σε μια τέτοια κατάσταση, προσθέτει, επηρεάζεται συνολικά η δυνατότητα των εταιρειών προμήθειας να τιμολογούν ορθά τους πελάτες τους, ανεξαρτήτως του τύπου μετρητή. Ως αποτέλεσμα, περιορίζεται η δυνατότητά τους να προσελκύσουν νέους πελάτες, καθώς οι επιβαρύνσεις αυξάνουν το λειτουργικό τους κόστος και μειώνουν το περιθώριο προσφοράς πιο ανταγωνιστικών τιμών.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη

Ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΠΗΕ) ξεκαθαρίζει ότι οι εταιρείες μέλη του δεν φέρουν καμία ευθύνη για το συγκεκριμένο πρόβλημα. «Αποκλειστικά αρμόδιος για την τακτική και ορθή ενημέρωση των μετρητικών δεδομένων είναι ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής, μέσω του λογισμικού (MDMS) που διαθέτει», αναφέρεται.

Ωστόσο, υποδεικνύει, από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς, την 1η Οκτωβρίου 2025, μέχρι σήμερα, ο ΔΣΔ αδυνατεί να εξυπηρετήσει επαρκώς τις εταιρείες προμήθειας, παρά το γεγονός ότι έχει επισημανθεί εγκαίρως πως τα δεδομένα δεν παρέχονται έγκαιρα ή δεν είναι ορθά.

«Οι ανησυχίες των εταιρειών προμήθειας επιβεβαιώθηκαν, καθώς, μετά από σημαντική καθυστέρηση, ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής ενημέρωσε ότι υπήρξαν σημαντικές αποκλίσεις στους υπολογισμούς του καταναλωτικού φορτίου για τον Οκτώβριο του 2025. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο ΔΣΔ παρείχε διαφορετικά στοιχεία καταναλωτικού φορτίου στους προμηθευτές και διαφορετικά στη Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς».

«Οι προμηθευτές υπέβαλαν ένσταση, η οποία απορρίφθηκε από τον Λειτουργό Αγοράς, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν με πολύ υψηλό κόστος. Επιβαρύνονται οικονομικά για μια στρέβλωση για την οποία δεν ευθύνονται. Το γεγονός ότι τα προβλήματα πηγάζουν από το MDMS και δεν έχουν ακόμη επιλυθεί επιβεβαιώθηκε και από λειτουργό του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, κατά την ημερίδα που διοργανώθηκε από κοινού με τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς με θέμα «Μηνιαίες εκκαθαρίσεις ΑΑΗ και μετρητικά δεδομένα», στις 3 Μαρτίου 2026», τονίζεται.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι εκκαθαρίσεις Νοεμβρίου 2025 κατέδειξαν ότι το πρόβλημα των υπερβολικών επιβαρύνσεων για τους προμηθευτές παγιώνεται.

«Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι εκκαθαρίσεις για τον Δεκέμβριο 2025, τον Ιανουάριο 2026, τον Φεβρουάριο 2026 και τον Μάρτιο 2026 παραμένουν σε εκκρεμότητα. Η συνεχιζόμενη αυτή καθυστέρηση δημιουργεί έντονη αβεβαιότητα στην αγορά και δυσχεραίνει ουσιαστικά τον προγραμματισμό των εταιρειών προμήθειας, τόσο σε επίπεδο διαχείρισης κινδύνου όσο και σε επίπεδο εμπορικών αποφάσεων. Η έλλειψη έγκαιρης και οριστικής εικόνας των εκκαθαρίσεων περιορίζει τη δυνατότητα ορθής τιμολόγησης και επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία της αγοράς συνολικά».

Επιβάρυνση με σημαντικό κόστος

Ιδιαίτερη ανησυχία , υπογραμμίζεται, προκαλεί το γεγονός ότι οι εταιρείες προμήθειας επιβαρύνονται με σημαντικό κόστος μέσω του λογαριασμού προσαυξήσεων εξισορρόπησης (Uplift), για αποκλίσεις που δεν οφείλονται στη δική τους εμπορική συμπεριφορά. «Όταν μονάδες ΑΠΕ με τις οποίες έχουν συμβληθεί αποκόπτονται από το δίκτυο, η πραγματική παραγωγή διαφοροποιείται από το πρόγραμμα αγοράς, δημιουργώντας αποκλίσεις που τελικά επιβαρύνουν τους προμηθευτές. Με τον τρόπο αυτό, οι προμηθευτές καλούνται να επωμιστούν κόστος που προκύπτει από τη λειτουργία του συστήματος, χωρίς να υπάρχει σχετικός μηχανισμός αποζημίωσης. Καλούμε τη ΡΑΕΚ να εξετάσει κατά πόσο η υφιστάμενη κατανομή του κόστους είναι δίκαιη και συμβατή με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των συμμετεχόντων στην αγορά».

«Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να επιληφθούν άμεσα των προβλημάτων και να δώσουν λύσεις που θα επιτρέψουν σε όλους ανεξαιρέτως τους συμμετέχοντες στο χονδρεμπόριο να μειώσουν τα κόστη τους και να προσφέρουν φθηνότερη ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές. Οι στρεβλώσεις αυτές δεν αποτελούν δημιούργημα της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού», τονίζουν.

Καταλήγοντας, ο Σύνδεσμος σημειώνει ότι μετά από πολυετή εμπειρία σε μικρές και μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, το μοντέλο-στόχος της ΕΕ έχει αναδειχθεί ως το καταλληλότερο, το πιο αποδοτικό και διαφανές, καθώς οδηγεί σε πιο προσιτές τιμές στο χονδρεμπόριο και ευθυγραμμίζεται με την πράσινη μετάβαση, όπως επισημαίνουν ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων Ενέργειας (Europex) και η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Eurelectric).