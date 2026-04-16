Στο 1,5% ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Μάρτιο, καίνε οι τιμές των τροφίμων

Στο 1,5% ανήλθε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Μάρτιο από 0,9% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσαν την Πέμπτη η Στατιστική Υπηρεσία καιη Eurostat. 

Συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2025, οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (6,5%) και Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (5,7%), παρουσίασαν την μεγαλύτερη θετική μεταβολή.

Οι μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (-5,5%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (-4,0%). 

Σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφηκαν στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (4,0%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (2,7%). 

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025 παρατηρήθηκε στις κατηγορίες Τρόφιμα-Αλκοολούχα Ποτά-Καπνός (5,3%) και Ενέργεια (-3,7%) ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια (4,3%).  

Μικροί ρυθμοί αύξησης τιμών

Το Υπουργείο Οικονομικών, σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι συγκριτικά με τις άλλες χώρες της ΕΕ, η Κύπρος κατέγραψε τον 2ο χαμηλότερο ρυθμό πληθωρισμού μαζί με την Τσεχία και την Σουηδία (1,5%), μετά την Δανία (1%) και σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της ΕΕ (2,6% και 2,8% αντίστοιχα).

Σε μια περίοδο σημαντικής γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όπως και αυξανόμενων τιμών ενέργειας, σημειώνει, η Κύπρος συνεχίζει να καταγράφει μικρούς ρυθμούς αύξησης τιμών και σημαντικά μικρότερους από την ευρωζώνη. Τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση από το 2025 και συνεχίζει, έχουν συνεισφέρει και έχουν αποδώσει στην διατήρηση των επιπέδων τιμών σε πιο χαμηλά επίπεδα από τους υπόλοιπους εταίρους.

ΕΕ

Όσον αφορά την ευρωζώνη, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού αυξήθηκε στο 2,6% τον Μάρτιο του 2026 από 1,9% τον Φεβρουάριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,2%. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφθασε στο 2,8% τον Μάρτιο του 2026, από 2,1% τον Φεβρουάριο. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,5%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Δανία (1,0%), την Τσεχία, την Κύπρο και τη Σουηδία (όλες 1,5%). Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (9,0%), την Κροατία (4,6%) και τη Λιθουανία (4,4%). Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε τρία κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε ένα και αυξήθηκε σε είκοσι τρία.

Τον Μάρτιο του 2026, οι υπηρεσίες (+1,49 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), η ενέργεια (+0,48 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+0,45 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,13 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.) συνέβαλαν θετικά στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ.

