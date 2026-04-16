Με οριακά κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ την Πέμπτη

Οριακά κέρδη κατέγραψε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 284,64 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,2%.

Άνοδο σημείωσε και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 167,14 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη σε ποσοστό 0,9%. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στις €194.623,54.

Από τους επιμέρους δείκτες, τα Ξενοδοχεία έκλεισαν με άνοδο 3,14%, ενώ η Εναλλακτική Αγορά σημείωσε άνοδο 1,27%. Από την άλλη, η Κύρια Αγορά έκλεισε με πτώση 0,11%, ενώ οι Επενδυτικές Εταιρείες κατέγραψαν μείωση 0,16%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Demetra Holdings με €81.766,57 (τιμή κλεισίματος €1,39 – χωρίς μεταβολή), της Τράπεζας Κύπρου με €60.781,62 (τιμή κλεισίματος €9,29 – πτώση 0,16%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €12.130,52 (τιμή κλεισίματος €1,26 – άνοδος 0,4%), της Logicom με €11.836,72 (τιμή κλεισίματος €3,02 – άνοδος 3,42%) και της Eurobank με €11.384 (τιμή κλεισίματος €3,98 – πτώση 1,24%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, εννιά κινήθηκαν ανοδικά, οκτώ πτωτικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 114.

Πηγή: ΚΥΠΕ