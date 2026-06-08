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Ιστορική επίσκεψη Σι Τζινπίνγκ στη Βόρεια Κορέα: Εξήρε την «ακατανίκητη» φιλία των δύο χωρών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Πρώτο ταξίδι του Κινέζου προέδρου στην Πιονγιάνγκ μετά το 2019 – Η συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν έρχεται αμέσως μετά τις επαφές του Πεκίνου με τους Τραμπ και Πούτιν.

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, που αναμένεται αργότερα σήμερα να αρχίσει επίσημη επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα, όπου θα συναντηθεί με τον ηγέτη της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν, εξήρε την «ακατανίκητη» φιλία των δυο χωρών στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του κυβερνώντος κόμματος.

«Ανεξάρτητα από το πώς εξελίσσονται οι καιροί, ή το πώς μεταμορφώνεται η διεθνής κατάσταση, η παραδοσιακή φιλία ανάμεσα στην Κίνα και τη Βόρεια Κορέα είναι πάντα ακατανίκητη», τόνισε ο κ. Σι σε κείμενο που υπογράφει και δημοσιεύτηκε στο πρωτοσέλιδό της εφημερίδας Rodong Sinmun, οργάνου της κεντρικής επιτροπής του Κόμματος Εργατών της ΛΔ Κορέας.

Η επίσκεψη του γενικού γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος και προέδρου της Κίνας Σι στη Βόρεια Κορέα, η πρώτη από το 2019, ανακοινώθηκε αφού υποδέχθηκε --τον έναν μερικές ημέρες μετά τον άλλο-- τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν τον Μάιο στο Πεκίνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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