Market Access Day 2026: Από την Κύπρο στις διεθνείς αγορές

Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο το Cyprus Market Access Day (MAD) 2026, μια σημαντική ημερίδα αφιερωμένη στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών επιχειρήσεων και στην παροχή πρακτικής ενημέρωσης για την πρόσβασή τους σε διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΕΒΕ, η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 16 Απριλίου 2026, στη Λεμεσό, και διοργανώθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Trade & Economic Security), σε στενή συνεργασία με το ΚΕΒΕ και το ΕΒΕ Λεμεσού (ΕΒΕΛ).

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου τόνισε ότι, για μια μικρή και ανοικτή οικονομία όπως η Κύπρος, η διεθνής εμπορική δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων αποτελεί αναγκαιότητα και βασικό πυλώνα ανάπτυξης και ανθεκτικότητας. Υπογράμμισε τη σημασία της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής ως πλαισίου σταθερότητας και προβλεψιμότητας, επισημαίνοντας ότι η πραγματική αξία των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ κρίνεται από το κατά πόσο μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στην πράξη, ιδίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Λεμεσού, Ανδρέας Τσουλόφτας, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, ανέφερε ότι η Λεμεσός διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην εξωστρεφή ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Τόνισε, παράλληλα, ότι παρά τις αυξημένες προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος, υπάρχει έντονη ανάγκη για ενίσχυση της ενημέρωσης, της καθοδήγησης και της αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών εργαλείων για τη διείσδυση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές.

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός υπογράμμισε τη σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ κράτους, ευρωπαϊκών θεσμών και επιχειρηματικής κοινότητας, τονίζοντας ότι πρωτοβουλίες όπως το Market Access Day φέρνουν την ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική πιο κοντά στις επιχειρήσεις, προσφέροντας ουσιαστική και πρακτική στήριξη για την κατανόηση και αντιμετώπιση πραγματικών εμπορικών προκλήσεων.

Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν δύο θεματικές συζητήσεις πάνελ. Η πρώτη, με θέμα «Γεωοικονομία και το μέλλον της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ», επικεντρώθηκε στην ανάλυση των διεθνών και γεωπολιτικών εξελίξεων, καθώς και στον ρόλο της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων.

Το δεύτερο πάνελ είχε αντικείμενο την αξιοποίηση των Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου της ΕΕ από τις επιχειρήσεις και επικεντρώθηκε στην πρακτική εμπειρία, τα οφέλη αλλά και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή τους.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες παρουσιάσεις από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τις οποίες παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα εργαλεία της ΕΕ, όπως το Access2Markets Portal, το Single Entry Point, καθώς και τα οφέλη των Συμφωνιών Ελεύθερου Εμπορίου, παρέχοντας στις επιχειρήσεις πρακτική καθοδήγηση για την αντιμετώπιση εμπορικών φραγμών και την ενίσχυση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας.

Παράλληλα, αξιωματούχοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με στελέχη του ΚΕΒΕ και του ΕΒΕΛ, πραγματοποίησαν δύο επιτόπιες επισκέψεις σε επιχειρήσεις-μέλη στη Λεμεσό, τις Pambos Pavlou Offset Printers και D. Ellinas Factory Products Ltd, εταιρείες με έντονη δραστηριοποίηση στο διεθνές εμπόριο. Οι επισκέψεις είχαν ως στόχο την άμεση ανταλλαγή απόψεων και την καταγραφή των ζητημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κυπριακές επιχειρήσεις στις διεθνείς αγορές.

Όπως επισημαίνεται,το Cyprus Market Access Day 2026 επιβεβαίωσε τον ρόλο του ΚΕΒΕ ως βασικού θεσμικού συνδέσμου μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας, των εθνικών αρχών και της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς παρουσίας των κυπριακών επιχειρήσεων.