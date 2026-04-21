Με μικρά κέρδη έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 288,39 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο σε ποσοστό 0,61%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 διαμορφώθηκε στις 170,80 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 0,43%. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε στις €181.226,44.

Από τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά κατέγραψε αύξηση 0,73%, ενώ ο δείκτης των Ξενοδοχείων σημείωσε αύξηση 2,63%. Οι Επενδυτικές Εταιρείες έκλεισαν με πτώση 1,33%, ενώ η Εναλλακτική Αγορά με πτώση 0,27%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Ατλάντικ Ασφαλιστικής με €62.182,64 (τιμή κλεισίματος €2,56 – πτώση 0,78%), της Δήμητρα Επενδυτική με €36.972,43 (τιμή €1,45 – πτώση 1,36%), της Τράπεζας Κύπρου με €32.276,19 (τιμή €9,33 – άνοδος 0,21%), της Πανδώρα με €16.054,00 (τιμή €0,23 – χωρίς μεταβολή) και των Τσιμεντοποιίων Βασιλικού με €9.400,00 (τιμή κλεισίματος €1,25 – πτώση 0,4%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, επτά κινήθηκαν ανοδικά, επτά πτωτικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 100.

Εξάλλου, σε ανακοίνωσή του το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου γνωστοποίησε την εισαγωγή των μη εξασφαλισμένων ομολόγων Σειράς 1 και Σειράς 2, της εταιρείας REHUB PLC, στην Αγορά Ομολόγων Επιχειρήσεων της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του ΧΑΚ. Η εισαγωγή πραγματοποιείται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, ενώ η διαπραγμάτευσή τους θα αρχίσει την Τετάρτη, 22 Απριλίου 2026.

Σημειώνεται ότι τα ομόλογα θα παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών, λόγω της «Έμφασης Θέματος» που εγείρεται στην Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Συμβουλίου του ΧΑΚ. Η σήμανση θα αφαιρεθεί όταν εκλείψουν οι σχετικοί λόγοι, όπως διευκρινίζεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ