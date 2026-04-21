Κλείνουν δρόμοι σε 3 επαρχίες λόγω Συνόδου ΕΕ - Πού θα έχει αποκοπές και πότε

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Λευκωσία, Λάρνακα και Αγία Νάπα - Δείτε ώρες και επηρεαζόμενες περιοχές

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες τροχαίες διευθετήσεις θέτει σε εφαρμογή η Αστυνομία το διήμερο 23 και 24 Απριλίου 2026, λόγω της διεξαγωγής της Άτυπης Συνάντησης των Αρχηγών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Οι ρυθμίσεις αναμένεται να επηρεάσουν την ομαλή διακίνηση της τροχαίας κυκλοφορίας σε περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, με ολιγόλεπτες κατά διαστήματα αποκοπές δρόμων τόσο στο αστικό οδικό δίκτυο όσο και στους αυτοκινητόδρομους Λευκωσίας-Λάρνακας και Λάρνακας-Αγίας Νάπας.

Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 23 Απριλίου, από τις 16:00 μέχρι τις 23:00, θα είναι κλειστά τμήματα της λεωφόρου Αγίας Θέκλας και παρακείμενοι δρόμοι γύρω από τη Μαρίνα Αγίας Νάπας.

Την Παρασκευή 24 Απριλίου, από τις 07:30 μέχρι τις 18:00, θα παραμείνει κλειστό τμήμα της λεωφόρου Αγλαντζιάς στη Λευκωσία, από τα φώτα τροχαίας του Aluminium Tower μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ακαδημίας, λόγω δραστηριοτήτων στο Συνεδριακό Κέντρο.

Η Αστυνομία καλεί το κοινό να επιδεικνύει υπομονή και να συμμορφώνεται τόσο με τις προσωρινές ρυθμίσεις όσο και με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι μελών της, για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή των μετακινήσεων.

ΚΥΠΡΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 2026ΔΡΟΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΕΣΥΝΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα