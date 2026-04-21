Με αντίποινα απειλεί τις ΗΠΑ ο Λούλα μετά την απέλαση Βραζιλιάνου αστυνομικού - Είχε συλλάβει πρώην συνεργάτη του Μπολσονάρου

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο στην απέλαση ενός Βραζιλιάνου αστυνομικού από τις ΗΠΑ, γεγονός που απειλεί με νέα κρίση τις σχέσεις της Βραζιλίας με την Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τον βραζιλιάνικο Τύπο, ο αστυνομικός Μαρσέλο Ίβο, σύνδεσμος της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Βραζιλίας στο Μαϊάμι, συμμετείχε στις 13 Απριλίου στη σύλληψη του Αλεξάντρ Ραμαζέμ, του πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφορίων επί προεδρίας του Ζαΐχ Μπολσονάρου. Ο Ραμαζέμ καταζητείται από τη δικαιοσύνη της Βραζιλίας, κατηγορούμενος για στάση.

Ο Ραμαζέμ αφέθηκε ελεύθερος δύο ημέρες μετά τη σύλληψή του από την αστυνομία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE).

«Αν υπήρξε κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους των ΗΠΑ σε βάρος του αστυνομικού μας, θα απαντήσουμε με τους αστυνομικούς τους στη Βραζιλία», είπε ο Λούλα μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Ανόβερο της Γερμανίας, μία από τις στάσεις της ευρωπαϊκής περιοδείας του.

«Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτές τις παρεμβάσεις, αυτήν την κατάχρηση εξουσίας που ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι θέλουν να επιβάλουν στη Βραζιλία», πρόσθεσε.

Defensor da Polícia Federal, o presidente Lula afirmou que se o governado Donald Trump exagerou ao expulsar o policial brasileiro, fará o mesmo com agentes americanos que estiverem no Brasil! Isso é patriotismo e defesa da polícia. pic.twitter.com/izIZJEPvnC — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) April 21, 2026

Το Γραφείο Υποθέσεων του Δυτικού Ημισφαιρίου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε τη Δευτέρα ότι ζήτησε από έναν Βραζιλιάνο αξιωματούχο να φύγει από τη χώρα επειδή επιχείρησε να χειραγωγήσει το αμερικανικό σύστημα μετανάστευσης για να παρατείνει ένα «κυνήγι μαγισσών» στο αμερικανικό έδαφος.

Το 2025 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει «κυνήγι μαγισσών» τη δίκη του Μπολσονάρου, του Ραμαζέμ και άλλων πρώην αξιωματούχων για απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο Μπολσονάρου καταδικάστηκε και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ ο Ραμαζέμ έφυγε από τη Βραζιλία τον Σεπτέμβριο και εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ.

«Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και στον υπουργό (Εξωτερικών) Μάρκο Ρούμπιο για τη λεπτότητα που έδειξαν στον χειρισμό της υπόθεσης αυτού του εθνικού ήρωα», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Εντουάρντο Μπολσονάρου, ένας από τους γιους του πρώην προέδρου, ο οποίος διαμένει επίσης στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έφτασε στο σημείο να επιβάλει τιμωρητικούς δασμούς στη Βραζιλία, σε αντίποινα για τη δίκη του Μπολσονάρου. Στη συνέχεια τους αναίρεσε εν μέρει.

Ο Λούλα διεκδικεί μια δεύτερη διαδοχική θητεία στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπος με έναν άλλο γιο του Μπολσονάρου, τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου.

