Επιτίθεται στο ΔΗΣΥ το Volt: «Ποιος έχει πάθει αμνησία;» για τις 31 κατευθύνσεις του κόμματος

Αυτούσια η ανακοίνωση

Ποιος έχει πάθει αμνησία; Για τις 31 προτεραιότητες του ΔΗΣΥ

Ο ΔΗΣΥ που εγκατέλειψε το τραπέζι των συνομιλιών το 2017, θα διαρρήξει λέει σήμερα το αδιέξοδο με αυτοπεποίθηση και αξιοπιστία.

Ο ΔΗΣΥ που στη διακυβέρνηση του έγινε συλλέκτης “διαδικασιών επί παραβάσει” από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να αναπτύξει λέει σήμερα περαιτέρω τον ρόλο της Κύπρου στην ΕΕ και μας κάνει μαθήματα διαφάνειας και λογοδοσίας.

Ο ΔΗΣΥ που κατά τη δεκαετή διακυβέρνησή του διόγκωσε τα οικογενειακά βάρη με τις πολιτικές του και κατάφερε μια τεράστια άνοδο της κοινωνικής ανισότητας, θυμήθηκε να υποσχεθεί πίσω ψίχουλα με το οικογενειακό αφορολόγητο.

Ο ΔΗΣΥ του σκανδάλου στο Βασιλικό, του φυσικου αερίου που ποτέ δεν είδαμε, του ανεπαρκούς δικτύου, έχει λέει σήμερα πρόταση για αποθήκευση ενέργειας και μείωση του κόστους ηλεκτρισμού.

Ο ΔΗΣΥ συμπεριφέρεται λες και δεν κυβέρνησε ποτέ, ωσάν να μην έχει καταβαρθρώσει τη χώρα σε κάθε δείκτη διαφθοράς, θεωρώντας ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι έχουμε πάθει αμνησία.

Οι πολίτες όμως που θυμούνται και βιώνουν ακόμα τις συνέπειες της διακυβέρνησης Αναστασιάδη, γνωρίζουν ότι από τα αδιέξοδα δεν θα τους βγάλουν όσοι τους έριξαν σε αυτά.

Για το Volt το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι η ανάκτηση της αξιοπιστίας των θεσμών, η ενίσχυση του κράτους δικαίου, ο θεσμικός έλεγχος, η διαφάνεια, η λογοδοσία. Στις 24 του Μάη οι πολίτες θα δώσουν τη δική τους απάντηση στο ερώτημα για το ποιος μπορεί να φέρει αποτέλεσμα, για το ποιος μπορεί να επιτύχει ένα κράτος λειτουργικό και δίκαιο προς όλους.

