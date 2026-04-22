Ανάστατος ο κόσμος του τουρισμού - Εκπρόσωποι του κλάδου μεταφέρουν στον «Π» την εικόνα του προβλήματος

Πολύμηνος και δύσκολος προβλέπεται ο αγώνας δρόμου που πρέπει να διανύσουν οι αρμόδιοι φορείς για ανατροπή των αρνητικών δεδομένων στον τουρισμό. Παρά τα θετικά μηνύματα των τελευταίων ημερών και τη σταδιακή βελτίωση που καταγράφεται, οι ενέργειες θα πρέπει να εντατικοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Την ίδια ώρα, απαιτείται μεγαλύτερος συντονισμός των φορέων του τουρισμού, κάτι που διαπιστώνεται και από τους ίδιους.

Η κατάσταση στον τουρισμό είναι ιδιάζουσα, όπως διαπιστώθηκε κατά τη διευρυμένη ευρεία σύσκεψη στο Υφυπουργείο Τουρισμού τη Δευτέρα. Η ζήτηση είναι μειωμένη, αν και το τελευταίο διάστημα καταγράφονται θετικότερα μηνύματα.

Απαραίτητη η αλληλοενημέρωση

Η γενική διευθύντρια του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΤΕΚ), Χρυσαίμιλη Ψηλογένη, αναφερόμενη στη σύσκεψη της Δευτέρας, δήλωσε στον «Π» ότι «είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε εκτενώς τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στον τουριστικό τομέα και ειδικότερα στην ξενοδοχειακή βιομηχανία».

«Κοινή διαπίστωση όλων», υπογράμμισε, «είναι ότι, στη συγκυρία αυτή, καθίσταται απαραίτητη η συνεχής και ουσιαστική αλληλοενημέρωση μεταξύ του Υφυπουργείου και των τουριστικών φορέων, καθώς και η ενίσχυση της μεταξύ μας επικοινωνίας, ώστε να υπάρχει συντονισμένη και έγκαιρη αντίδραση στις εξελίξεις».

Παράλληλα, πρόσθεσε, «ζητήσαμε ενημέρωση για τις ενέργειες που αφορούν την προώθηση του προορισμού και τη διαχείριση της φήμης της χώρας, ενώ θέσαμε και την ανάγκη διερεύνησης δυνατότητας στοχευμένης ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σύμφωνα με τη γενική διευθύντρια του ΣΤΕΚ, η Κύπρος αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς είναι ουσιαστικά η μόνη χώρα της ΕΕ που επηρεάζεται τόσο άμεσα στον τουρισμό, με σημαντικές επιπτώσεις στον βασικότερο τομέα της οικονομίας της, ενώ η συνδεσιμότητά της εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τις αερομεταφορές.

Τέλος, αναφέρει, «υπογραμμίσαμε τη σημασία συνέχισης της επιδότησης της απασχόλησης στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, ως βασικό μέτρο στήριξης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και διατήρησης των θέσεων εργασίας».

Στήριξη ΕΕ και δράσεις

Ο γενικός διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, Χρίστος Αγγελίδης, δήλωσε στον «Π» ότι κατά τη σύσκεψη τη Δευτέρα αναλύθηκαν τα δεδομένα στον τουρισμό. Ο τομέας μετράει απώλειες για τον Μάρτιο και Απρίλιο, σημείωσε, ενώ ζημιές αναμένονται και για τον Μάιο. «Είναι επιτακτικός ο συντονισμός όλων των αρμόδιων φορέων», επεσήμανε.

«Θα συνεχίσουμε και θα αυξήσουμε την παρουσία της Κύπρου σε όλα τα μέσα επικοινωνίας στο εξωτερικό», τόνισε, κληθείς να απαντήσει για τα επόμενα βήματα, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να επισπευθεί η προβολή της χειμερινής περιόδου για να καλύψουμε και τις απώλειες των καλοκαιρινών μηνών.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι θα ζητηθεί στήριξη από την ΕΕ καθώς η Κύπρος είναι η μόνη άμεσα επηρεαζόμενη χώρα στον τομέα του τουρισμού.

Οι δράσεις του οίκου που ανέλαβε την προβολή της Κύπρου, είναι σε εξέλιξη, επεσήμανε, προσθέτοντας ότι «θα συνεχίσουμε ενεργά τις προσπάθειες για φιλοξενία δημοσιογράφων, οργανωτών ταξιδίων και ταξιδιωτικών πρακτόρων για να διαπιστώσουν από κοντά ότι η Κύπρος είναι ένας ασφαλής προορισμός».

«Η τρέχουσα κρίση είναι η πιο κρίσιμη που έχουμε αντιμετωπίσει καθώς αφορά τη βελτίωση της εικόνας μας», τόνισε. «Η προσπάθεια για να ανατραπεί η αρνητική εικόνα για την Κύπρο προβλέπεται να είναι δύσκολη και πολύμηνη», τόνισε.

Αργή πρόοδος

«Υπάρχει σταδιακή βελτίωση της κατάστασης», επισημαίνει στον «Π» ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA), Χάρης Παπαχαραλάμπους, υποδεικνύοντας ωστόσο ότι η πρόοδος είναι πολύ αργή. «Σίγουρα ο κλάδος θα έχει μια δύσκολη χρονιά», παραδέχεται, σημειώνοντας ότι εκτός από τη μείωση των κρατήσεων, υπολογίζεται και πτώση 5% στις αεροπορικές θέσεις.

«Εμείς θα συνεχίσουμε να πολεμούμε. Σιγά σιγά εμπεδώνεται ότι η Κύπρος είναι ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή», σημείωσε.

Άμεση ενημέρωση για κινήσεις

Ο γ.γ. του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης, τόνισε από την πλευρά του στον «Π» ότι «θα πρέπει να υπάρχει άμεση αλληλοενημέρωση και επικοινωνία των δράσεων των φορέων».

Παράλληλα, επεσήμανε δεικτικά, «ο αρμόδιος υπουργός οφείλει να βγει μπροστά, να ακούσει ουσιαστικά τους επιχειρηματίες του κλάδου και να αντιληφθεί σε βάθος τις επιπτώσεις όχι μόνο τις άμεσες, αλλά και τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες που ήδη διαμορφώνονται.

«Η διαχείριση της επικαιρότητας δεν αρκεί. Απαιτείται αντίληψη της πραγματικής οικονομίας και των πιέσεων που ήδη βιώνουν οι επιχειρήσεις σε όλο το φάσμα του τουρισμού: από τα ξενοδοχεία μέχρι την εστίαση, το λιανεμπόριο, τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και τις συναφείς υπηρεσίες. Απαιτούνται πράξεις τώρα».

«Η διεύθυνση του υφυπουργείου πρέπει να αντιληφθεί όλα τα πιο πάνω και να ενισχύσει τις όποιες προσπάθειες του υφυπουργού προς αυτήν την κατεύθυνση», υπογράμμισε.

Στόχος η ανατροπή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υφυπουργείου για τα διαμειφθέντα της Δευτέρας, οι παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν απόψεις σε σχέση με τα υφιστάμενα δεδομένα και κατέθεσαν τις εισηγήσεις τους για τις επόμενες ενέργειες που απαιτούνται με σκοπό την ανατροπή της τρέχουσας κατάστασης στον τομέα του τουρισμού που χαρακτηρίζεται από μειωμένη ζήτηση.

Όπως τονίζει το υφυπουργείο, οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι ο τομέας του τουρισμού έχει να αντιμετωπίσει μια ιδιάζουσα κατάσταση και κατέγραψαν το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει να παράγονται θετικότερα μηνύματα τις τελευταίες εβδομάδες, σε σχέση με τις προηγούμενες.

Συμφώνησαν επίσης, ότι απαιτείται σταθερή αλληλοενημέρωση και συλλογική προσπάθεια, ενδυναμώνοντας τη μεταξύ τους συνεργασία και συνεχίζοντας ενωμένοι, προς όφελος του τομέα του τουρισμού και κατ’ επέκταση της κυπριακής οικονομίας.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ, των τουριστικών φορέων ΠΑΣΥΞΕ, ΣΤΕΚ, ACTTA, ΠΑΣΥΔΙΞΕ και εκπρόσωποι της διαχειρίστριας εταιρείας των αεροδρομίων Hermes Airports.

Έξι άξονες μέτρων για την κρίση

Σημειώνεται ότι το ΑΚΕΛ παρουσίασε το Σάββατο έξι άξονες προτάσεων για τη στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας, τονίζοντας ότι τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση είναι ανεπαρκή και δεν καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας.