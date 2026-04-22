Αιχμηρή απάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη σε Μισέλ για Τουρκία: «Όχι διπλά μέτρα όταν υπάρχει κατοχή»

Αιχμηρή απάντηση στον Βέλγο πολιτικό και τέως Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, έδωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μέσω της πλατφόρμας Χ.

Ο Σαρλ Μισέλ, παραθέτοντας άρθρο του που δημοσιεύθηκε στο Bloomberg και απευθυνόμενος προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, χαρακτήρισε την Τουρκία βασικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ, βασικό εταίρο στο μεταναστευτικό, σημαντικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή άμυνα και ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Παράλληλα, τόνισε πως «η Ευρώπη δεν θα γίνει πιο ισχυρή με διπλά μέτρα και σταθμά ούτε με απλοποιήσεις της πραγματικότητας».

Η απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας:

Απαντώντας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στον κ. Μισέλ, έγραψε:

«Αγαπητέ Τσαρλς, μιας και μιλάς για διπλά μέτρα και σταθμά, επέτρεψε μου να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 κι εξακολουθεί να κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος».

