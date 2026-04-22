Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Αιχμηρή απάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη σε Μισέλ για Τουρκία: «Όχι διπλά μέτρα όταν υπάρχει κατοχή»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αιχμηρή απάντηση στον Βέλγο πολιτικό και τέως Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, έδωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μέσω της πλατφόρμας Χ.

Ο Σαρλ Μισέλ, παραθέτοντας άρθρο του που δημοσιεύθηκε στο Bloomberg και απευθυνόμενος προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, χαρακτήρισε την Τουρκία βασικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ, βασικό εταίρο στο μεταναστευτικό, σημαντικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή άμυνα και ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Παράλληλα, τόνισε πως «η Ευρώπη δεν θα γίνει πιο ισχυρή με διπλά μέτρα και σταθμά ούτε με απλοποιήσεις της πραγματικότητας».

Η απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας:

Απαντώντας ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στον κ. Μισέλ, έγραψε:

«Αγαπητέ Τσαρλς, μιας και μιλάς για διπλά μέτρα και σταθμά, επέτρεψε μου να σου υπενθυμίσω ότι η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο το 1974 κι εξακολουθεί να κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος».

Advertisement

Tags

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

