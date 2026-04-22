Στο 0,5%, από 1%, υποβάθμισε την εκτίμηση για την ανάπτυξη το 2026 η Γερμανία λόγω πολέμου

Κατά το ήμισυ υποβάθμισε την πρόβλεψη της για την ανάπτυξη της οικονομίας η γερμανική Κυβέρνηση την Τετάρτη, καθώς το ενεργειακό σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή πλήττει τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Το γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας ανακοίνωσε ότι αναμένει ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) θα αυξηθεί κατά 0,5% το 2026, από την πρόβλεψη του για ανάπτυξη 1% που είχε γίνει τον Ιανουάριο.

Μείωσε επίσης την πρόβλεψή του για το 2027 στο 0,9%, από 1,3%.

Υπήρχαν μεγάλες ελπίδες ότι η παραδοσιακή μηχανή ανάπτυξης της Ευρωζώνης θα ανέκαμπτε το 2026, ύστερα από χρόνια στασιμότητας, λόγω της αιφνίδιας αύξησης των δημόσιων δαπανών από τον Καγκελάριο Friedrich Merz.

Ωστόσο, η απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν έχει προκαλέσει στην οικονομία ένα βαρύ πλήγμα, ωθώντας προς τα πάνω τον συνολικό πληθωρισμό και αυξάνοντας παράλληλα το κόστος για τις βασικές βιομηχανίες της χώρας.

Παρουσιάζοντας τις νέες προβλέψεις, η Υπουργός Οικονομίας Katherina Reiche δήλωσε ότι πριν από τη σύγκρουση, υπήρχαν σημάδια μέτριας ανάκαμψης.

«Ωστόσο, η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μας έχει γυρίσει πίσω οικονομικά», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου. «Το σοκ έπληξε, για άλλη μια φορά, σκληρά τη δομικά αποδυναμωμένη γερμανική οικονομία».

Το υψηλότερο κόστος ενέργειας, καθώς και το υψηλότερο κόστος δανεισμού στις διεθνείς αγορές από το ξέσπασμα της σύγκρουσης τον περασμένο Φεβρουάριο, είχαν μεγάλο βάρος στην οικονομία, είπε.

Οι υποβαθμισμένες προβλέψεις ακολουθούν μια παρόμοια κίνηση κορυφαίων οικονομικών ινστιτούτων στις αρχές Απριλίου, τα οποία τώρα προβλέπουν ανάπτυξη για την Γερμανία μόλις 0,6% για φέτος.

Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 2,7% τον Μάρτιο, στο υψηλότερο του επίπεδό των τελευταίων δύο και πλέον ετών.

Πηγή: ΚΥΠΕ