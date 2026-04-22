Οι πράκτορες του FBI που θα εξετάσουν τις καταθέσεις στην υπόθεση «Σάντη» και η αξιοπιστία της Αστυνομίας

Κρίσιμη φάση διανύει η διερεύνηση της υπόθεσης «Σάντη», καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Κύπρο ειδικό κλιμάκιο του FBI για να συνδράμει στις έρευνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, την εξέταση των καταθέσεων θα εξετάσουν πράκτορες του FBI, ειδικευμένοι στη δικανική ανάλυση μαρτυριών και συμπεριφορικών προτύπων.

Η ομάδα που αναμένεται να φθάσει στο νησί ανήκει πιθανότατα στις μονάδες Behavioral Analysis Units (BAUs) του FBI, οι οποίες στελεχώνονται από δικανικούς αναλυτές, ψυχολόγους και εγκληματολόγους με εμπειρία στη διερεύνηση σύνθετων υποθέσεων και στην αξιολόγηση μαρτυρικού υλικού.

Αναμένεται να χρησιμοποιηθούν μεθοδολογίες που εφαρμόζουν οι δικανικοί ψυχολόγοι της υπηρεσίας, με σκοπό την ανάλυση της αξιοπιστίας, της ψυχολογικής κατάστασης και των συμπεριφορικών μοτίβων. Οι ειδικοί αναμένεται να εξετάσουν το σύνολο των μαρτυριών που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα και να καθοδηγήσουν τους ανακριτές της Αστυνομίας ως προς τα επόμενα βήματα της διερεύνησης, εάν δηλαδή επιβάλλεται να γίνουν περαιτέρω ερευνητικές ενέργειες.

Συνεργασία χωρίς ζήτημα αξιοπιστίας της Αστυνομίας

Από πλευράς Αστυνομίας ξεκαθαρίζεται ότι η εμπλοκή διεθνών υπηρεσιών δεν συνιστά ένδειξη έλλειψης εμπιστοσύνης προς τις κυπριακές αρχές. Όπως σημειώνεται, πρόκειται για εξαιρετικά εξειδικευμένες υπηρεσίες και τεχνολογίες που δεν διαθέτουν όλες οι εθνικές αστυνομικές δυνάμεις.

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η συνεργασία με την Europol, η οποία συνεχίζει τη δικανική ανάλυση ηλεκτρονικών τεκμηρίων που έχουν αποσταλεί σε εξειδικευμένα εργαστήρια. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, καθώς εξαρτάται από τον όγκο και τη φύση του υλικού.

Το ζήτημα των ποινικών ανακριτών

Παράλληλα, η απόφαση για πρόσκληση του FBI έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, με τον Μακάριο Δρουσιώτη να υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να διοριστούν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές στην Κύπρο. Ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η διαδικασία διορισμού ποινικού ανακριτή δεν μεταβάλλει ουσιαστικά τη φύση της έρευνας. Η διερεύνηση, η συλλογή στοιχείων και η αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού εξακολουθούν να πραγματοποιούνται από την Αστυνομία, η οποία είναι η αρμόδια αρχή για την ανακριτική διαδικασία.

Υπό αυτό το πρίσμα, η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς θεωρείται ότι ενισχύει το ανακριτικό έργο μέσω εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες των κυπριακών αρχών.

Παράλληλες εξελίξεις στην έρευνα

Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται με τη λήψη και αξιολόγηση νέων μαρτυριών, ενώ καταγράφονται και νομικές κινήσεις που σχετίζονται με την υπόθεση. Μεταξύ άλλων, καταχωρήθηκε αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας που εκδόθηκε για το σπίτι και το γραφείο του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, με επίκεντρο το ζήτημα του δικηγορικού απορρήτου. Παράλληλα, στο πλαίσιο της διερεύνησης παραδόθηκαν στην Αστυνομία τρεις συσκευές κινητών τηλεφώνων από τον πρώην ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη, οι οποίες αναμένεται να υποβληθούν σε περαιτέρω δικανικό έλεγχο. Με τις έρευνες να βρίσκονται, σύμφωνα με την Αστυνομία, σε προχωρημένο στάδιο, τα αποτελέσματα της δικανικής ανάλυσης από την Europol και η αξιολόγηση των καταθέσεων από το FBI θεωρούνται κομβικά για την ολοκλήρωση της διερεύνησης της υπόθεσης.