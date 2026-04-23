Αργά αλλά σταθερά βήματα από τους δύο διαπραγματευτές για ΜΟΕ - Όλα τα βλέμματα στον Γκουτέρες

Οι δύο διαπραγματευτές συναντήθηκαν χθες για μιάμιση ώρα, συνεχίζοντας την εργασία τους σε ορισμένα από τα ζητήματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που βρίσκονται στο τραπέζι. Ωστόσο, δεν καθορίστηκε ημερομηνία για την επόμενη συνάντηση των ηγετών. Σύμφωνα με πηγές του Πολίτη, οι ηγέτες προτίθενται να συναντηθούν στο πολύ κοντινό μέλλον, χωρίς όμως να είναι βέβαιο κατά πόσο θα εξευρεθεί ημερομηνία εντός Απριλίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί στην τελευταία τους συνάντηση στις 6 Απριλίου. Οι χθεσινές συνομιλίες των διαπραγματευτών προχώρησαν θετικά και αναμένεται να ολοκληρώσουν και να παρουσιάσουν αριθμό μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) τεχνικού χαρακτήρα προς έγκριση στην επόμενη συνάντηση των ηγετών. Παρότι υπήρξαν εκτενείς συζητήσεις για το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης προς το παρόν δεν διαφαίνεται προοπτική ουσιαστικής διάρρηξης στο ζήτημα αυτό.

Όχι σχέδιο αλλά πρωτοβουλία

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, σύμφωνα με τουρκοκυπριακά Μέσα, δήλωσε ότι έχει ήδη σημειωθεί κάποια απτή πρόοδος στα ΜΟΕ, αναφερόμενος στις βελτιώσεις στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, την έκδοση αδειών διέλευσης στο οδόφραγμα Ζώδιας και την υπογραφή συμφωνίας για το χαλλούμι. Πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις για άλλα ζητήματα ενδέχεται να γίνουν αργότερα εντός του μήνα, ανέφερε. Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών, ο κ. Έρχιουρμαν σημείωσε ότι το ενδιαφέρον του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό παραμένει ισχυρό, με προσδοκία να αναλάβει νέα πρωτοβουλία από τον Ιούλιο. Αυτό ωστόσο, διευκρίνισε, δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως νέο σχέδιο αλλά ως ένδειξη της βούλησης του ΓΓ να εμπλακεί εκ νέου άμεσα στο ζήτημα.

Επαφές Στέφανου Στεφάνου

Στο μεταξύ, ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, συναντήθηκε χθες με τους πρώην Τουρκοκύπριους ηγέτες Μεχμέτ Αλί Ταλάτ και Μουσταφά Ακιντζί, για να συζητήσουν το παρατεταμένο αδιέξοδο στο Κυπριακό και την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων επανέναρξης των συνομιλιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο πρώην ηγέτες παρακολουθούν τις εξελίξεις με ανησυχία, καθώς η Κύπρος εισέρχεται στο ένατο έτος χωρίς διαπραγματεύσεις. Όσο παρατείνεται το αδιέξοδο τόσο δυσκολότερη καθίσταται, κατά την εκτίμησή τους, η επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών. Και οι δύο υποστήριξαν ότι οι Τουρκοκύπριοι εξακολουθούν να επιθυμούν λύση αλλά αντιμετωπίζουν ζήτημα εμπιστοσύνης σε σχέση με τους Ελληνοκυπρίους. Παράλληλα, παρατηρούν με αυξανόμενη ανησυχία την άνοδο της Ακροδεξιάς στην ελληνοκυπριακή πολιτική σκηνή.

Τα βλέμματα στον Γκουτέρες

Σε σχέση με την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, η ελπίδα ότι μια διάρρηξη στα ΜΟΕ θα μπορούσε να αλλάξει το κλίμα και να ανοίξει τον δρόμο για συνομιλίες έχει σταδιακά εξασθενήσει. Όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στον Γκουτέρες για να σπάσει το αδιέξοδο. Ο ΓΓ φαίνεται αποφασισμένος να επιχειρήσει μια τελευταία παρέμβαση πριν από τη λήξη της θητείας του τον Δεκέμβριο του 2026. Θα προσπαθήσει να δώσει μια τελευταία ώθηση, ώστε να αφήσει ένα απτό αποτύπωμα στον διάδοχό του, όπως την έναρξη συνομιλιών. Ο Πολίτης πληροφορείται ότι ο επικεφαλής του ΟΗΕ διερευνά τρόπους αξιοποίησης του υφιστάμενου κεκτημένου στο Κυπριακό, χωρίς να του αποδώσει ονομασία, που θα μπορούσε να προκαλέσει αντίδραση ή απόρριψη από την Τουρκία. Για να ενισχύσει τη δυναμική προς τα εμπρός, επιθυμεί επίσης να αξιοποιήσει τη δυνατότητα της Ευρώπης να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον της Άγκυρας σε ζητήματα που την αφορούν άμεσα.