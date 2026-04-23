Το Ουκρανικό στο πρώτο πλάνο της Ατυπης Συνόδου Κορυφής στην Αγία Νάπα

Με τις εξελίξεις στην Ουκρανία να επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο, ξεκινά το απόγευμα στην Αγία Νάπα η πρώτη ημέρα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο -η δεύτερη ημέρα, αύριο Παρασκευή θα φιλοξενηθεί στη Λευκωσία, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από τη Μέση Ανατολή και την ενέργεια στη στήριξη προς το Κίεβο.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες συγκεντρώνονται σήμερα στην μαρίνα της Αγίας Νάπα, μια τοποθεσία τουριστική με προφανή τον στόχο της Κυπριακής Προεδρίας να εξυπηρετηθεί η ανάγκη προβολής της χώρας, για την έναρξη των εργασιών της άτυπης συνόδου. Οι αφίξεις να προγραμματίζονται γύρω στις 18:15.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας περιλαμβάνει στις 19:30 ανταλλαγή απόψεων με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος θα δώσει το «παρών» αυτοπροσώπως, ενισχύοντας το πολιτικό βάρος της συνόδου. Η παρουσία του επιβεβαιώθηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντίνιο Κόστα, ο οποίος έκανε λόγο για μια «ιδιαίτερα σημαντική στιγμή».

Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στην έγκριση του πακέτου χρηματοδότησης ύψους €90 δισ. προς την Ουκρανία, το οποίο παρέμενε σε εκκρεμότητα για μήνες. Οι τελευταίες εξελίξεις, σε συνδυασμό με την απουσία του Ούγγρου πρωθυπουργού, Βίκτρο Ορμπαν , φαίνεται να ανοίγουν τον δρόμο για συμφωνία, δημιουργώντας κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας στους ευρωπαϊκούς κύκλους.

Πέραν της χρηματοδότησης, οι ηγέτες αναμένεται να στείλουν σαφές πολιτικό μήνυμα συνέχισης της στήριξης προς το Κίεβο τα επόμενα χρόνια, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Αν και η αρχική ατζέντα περιλάμβανε τη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή κρίση, τα θέματα αυτά φαίνεται να περνούν σε δεύτερη μοίρα. Ειδικά σε ό,τι αφορά το Ιράν, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι οι συζητήσεις θα περιοριστούν σε γενική ανταλλαγή απόψεων χωρίς συγκεκριμένες αποφάσεις.

Το δείπνο εργασίας των ηγετών, που θα ξεκινήσει στις 20:15 και αναμένεται να αποτελέσει το βασικό πεδίο πολιτικών ζυμώσεων, με την ενέργεια στο προσκήνιο. Οι συζητήσεις αναμένεται να αναδείξουν το δίλημμα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη: από τη μία η στήριξη προς την Ουκρανία και από την άλλη οι επιπτώσεις στο εσωτερικό, όπως οι υψηλές τιμές ενέργειας και τα ζητήματα ασφάλειας.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα, με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, Κάγια Κάλας, να ενημερώνει τους ηγέτες για τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας (Άρθρο 42.7). Η Κύπρος προωθεί το θέμα, επιδιώκοντας μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς την εφαρμογή της, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων ασφάλειας.

Παράλληλα, στο περιθώριο της συνόδου, οι ηγέτες αναμένεται να δώσουν το «πράσινο φως» και για τον οδικό χάρτη ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, σε συνέχεια των προτάσεων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, παρά τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.