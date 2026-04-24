Χριστοδουλίδης: Χώρες της ΕΕ καταθέτουν προτάσεις για ένταξη του 42.7 σε δομημένο μηχανισμό

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταθέσουν προτάσεις και ιδέες για ένταξη του άρθρου 42.7 (ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής) σε ένα δομημένο επιχειρησιακό μηχανισμό, ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της άτυπης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο το διήμερο 23-24 Απριλίου.

«Όλοι συμφωνήσαμε ότι όταν απειλείται η κυριαρχία ενός κράτους μέλους, η απάντηση δεν είναι ένα ερώτημα «αν», αλλά «πόσο γρήγορα». Επομένως, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να βασιζόμαστε σε ad hoc ρυθμίσεις», ανέφερε κατά την ομιλία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Πρέπει να επισημοποιήσουμε τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας σε έναν δομημένο επιχειρησιακό μηχανισμό και να είμαστε ικανοί να μετατρέψουμε τις πολιτικές δηλώσεις σε προβλέψιμη δράση», υπογράμμισε ο ΠτΔ.

Σημείωσε ότι το άρθρο 42.7 πρέπει να εφαρμοστεί «μέσω ενός σαφούς εγχειριδίου που διασφαλίζει ότι η ΕΕ ενεργεί ως αξιόπιστος εγγυητής ασφάλειας».

Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι κράτη της ΕΕ θα αποταθούν στην Πρόεδρο της Επιτροπής για το θέμα, στέλνοντας συγκεκριμένες ιδέες για το άρθρο 42.7.

«Υπάρχει και ένα πολύ καλό προηγούμενο, ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας στον οποίο μπορούμε να βασιστούμε για να για να προχωρήσουμε», εξήγησε.

«Είναι σημαντικό που βλέπουμε χώρες που είναι στον σκληρό πυρήνα του ΝΑΤΟ και αναφέρομαι στην Πολωνία, οι οποίες μιλούν για την ανάγκη να προχωρήσουμε δίνοντας ουσία και επιχειρησιακό πλάνο στο άρθρο 42.7», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Από τη δική μας πλευρά, όπως προανέφερα ήδη με κάποια κράτη μέλη είμαστε σε επαφή», κατέληξε ο Πρόεδρος ολοκληρώνοντας την απάντησή του.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η συνθήκη της ΕΕ «είναι πολύ σαφής ως προς το τι προβλέπει και είναι πολύ ισχυρή, καθώς υπάρχει υποχρέωση των άλλων κρατών μελών να στηρίξουν εκείνον που βρίσκεται σε ανάγκη».

Ωστόσο, όπως σημείωσε, «η συνθήκη δεν είναι σαφής ως προς το πότε και ποιος κάνει τι. Και αυτό είναι το θέμα που επεξεργαζόμαστε εντατικά σήμερα».

Πρόσθεσε ότι η συζήτηση γίνεται από κοινού με την Ύπατο Εκπρόσωπο και τον Επίτροπο Άμυνας. Ανέφερε ότι υπάρχει ήδη ένα πολύ καλό παράδειγμα με τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης, ο οποίος λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια.

«Τα κράτη μέλη γνωρίζουν ακριβώς πώς να τον ενεργοποιήσουν. Όλοι γνωρίζουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους», είπε.

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης στην «γκρίζα ζώνη» των υβριδικών επιθέσεων, των κυβερνοεπιθέσεων, της παραπληροφόρησης και της χειραγώγησης.

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική περίοδο, καθώς πρέπει να δημιουργηθεί επίγνωση στα κράτη μέλη ότι κάτι βρίσκεται σε εξέλιξη και, ιδανικά, είναι μια στιγμή κατά την οποία μπορεί να γίνει δουλειά για την αποτροπή κλιμάκωσης σε ένοπλη σύγκρουση και για την αποκλιμάκωση», είπε.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε ότι η συζήτηση έχει ξεκινήσει, αλλά υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μπροστά.

Τη σταθερή και ξεκάθαρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κύπρο, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, κατά την ομιλία του.

«Η συνάντησή μας στην Κύπρο δείχνει τη σταθερή και ξεκάθαρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα κράτη-μέλη που επηρεάζονται περισσότερο από τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», είπε.

«Είναι σημαντικό να είμαστε σήμερα εδώ στο πλευρό σας και να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ευρωπαϊκής ενότητας και αλληλεγγύης», υπογράμμισε.

Κληθείς να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με τη σχέση της ΕΕ με το ΝΑΤΟ, ο κ. Κόστα σημείωσε, «έχουμε την έδρα μας στην ίδια πόλη με το ΝΑΤΟ, αλλά είμαστε ανεξάρτητος θεσμός. Συνεργαζόμαστε με το ΝΑΤΟ, αλλά δεν συζητούμε τα εσωτερικά ζητήματα».

«Αυτό που κάνουμε, και για το οποίο ο εκπρόσωπός μας ενημέρωσε χθες τους ηγέτες, είναι η συνεχιζόμενη διαδικασία συζήτησης για το πώς θα λειτουργήσει η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής», τόνισε.

«Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, πρέπει να γνωρίζουμε πώς ενεργοποιείται και πώς χρησιμοποιείται», ανέφερε.

«Για τον λόγο αυτό σχεδιάζουμε έναν οδηγό εφαρμογής της ρήτρας αυτής», υπογράμμισε ο κ. Κόστα.

«Στην πράξη, είχαμε ένα πρώτο τεστ εδώ στην Κύπρο, όταν η Κύπρος δέχθηκε επίθεση από τη Χεζμπολάχ», εξήγησε.

«Αμέσως η Ελλάδα, και στη συνέχεια η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία κινητοποίησαν στρατιωτικό εξοπλισμό και δυνάμεις για να βοηθήσουν την Κύπρο στην άμυνα απέναντι σε εξωτερικές επιθέσεις», πρόσθεσε καταλήγοντας.

ΚΥΠΕ