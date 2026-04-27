Εκλογή Ανδρέα Μαυρογιάννη στην Προεδρία της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ

Ο Πρέσβυς επι τιμή Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης εξελέγη Πρόεδρος της Επιτροπής Δικαίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που στάληκε στα ΜΜΕ από τον κ. Μαυρογιάννη η εκλογή πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στη Γενεύη, πρώτη μέρα της φετινής, 77ης Συνόδου της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου (ΕΔΔ).

Η θητεία του Ανδρέα Μαυρογιάννη καλύπτει ολόκληρη την σύνοδο και εκτείνεται μέχρι τον Απρίλιο του 2027.

Η Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου είναι επικουρικό όργανο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αποτελείται από 34 μέλη που εκλέγονται από την ολομέλεια της ΓΣ για πενταετή θητεία, με μυστική ψηφοφορία.

Λειτουργούν ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και προέρχονται από όλες τις γεωγραφικές ομάδες. Είναι κυρίως επιφανείς καθηγητές και ειδικοί Διεθνούς Δικαίου, νομικοί σύμβουλοι χωρών και διπλωμάτες.

Η Επιτροπή έχει ως αποστολή την προώθηση της κωδικοποίησης και την προοδευτική ανάπτυξη του Διεθνούς Δικαίου. Λειτουργεί από το 1949 και έχει επεξεργαστεί πλείστες όσες πολυμερείς Συμβάσεις του ΟΗΕ και άλλα νομικά κείμενα.

Μαζί με τον Ανδρέα Δ. Μαυρογιάννη εξελέγησαν στο Προεδρείο και ο Alioune Sall από την Σενεγάλη ως 1ος Αντιπρόεδρος, η Alina Orosan από την Ρουμανία ως 2η Αντιπρόεδρος, ο Rolf Einar Fife από την Νορβηγία, ως επικεφαλής της συντακτικής Επιτροπής και ο Claudio Grossmann Guiloff από την Χιλή ως Ειδικός Εισηγητής.

