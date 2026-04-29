Έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία για τη γαλλική στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο

Ενόχληση προκαλεί στην Τουρκία η ανακοίνωση ότι η Γαλλία και η Κυπριακή Δημοκρατία θα υπογράψουν προσεχώς συμφωνία για την παρουσία γαλλικών δυνάμεων στην Κύπρο, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα "Μιλιέτ", η οποία αναφέρει πως η συμφωνία ανακοινώθηκε από τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η εφημερίδα αναφέρει πως ειδικοί, τους οποίους επικαλείται, υποστηρίζουν ότι, λόγω του συστήματος εγγυήσεων του 1960, ένα τέτοιο βήμα δεν μπορεί, κατά την άποψή τους, να εφαρμοστεί χωρίς συνεννόηση με την τ/κ πλευρά.

Ο καθηγητής, Χασάν Ουνάλ, εκτιμά ότι η κίνηση της Γαλλίας έχει περισσότερο πολιτικό και ψυχολογικό χαρακτήρα παρά ουσιαστική στρατιωτική σημασία. Όπως υποστηρίζει, το Παρίσι επιχειρεί να δημιουργήσει την εικόνα μιας συμμαχίας με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία, κυρίως μέσα από τις πωλήσεις οπλικών συστημάτων και τις αμυντικές σχέσεις.

Κατά τον ίδιο, η παρουσία περιορισμένου αριθμού Γάλλων στρατιωτικών για εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν αλλάζει τις στρατιωτικές ισορροπίες, λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας και της στρατιωτικής ισχύος της Τουρκίας.

Ο απόστρατος πρέσβης, Ουλούτς Οζουλκέρ, υποστηρίζει επίσης ότι η γαλλική παρουσία στην Κύπρο δεν θα μπορούσε ρεαλιστικά να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική κίνηση κατά της Τουρκίας, ωστόσο προειδοποιεί ότι τέτοιες κινήσεις έχουν δυναμική δημιουργίας έντασης, καθώς εκλαμβάνονται από την Άγκυρα ως έμμεσο μήνυμα.

Από την πλευρά του, ο απόστρατος υποστράτηγος, Γκιουράι Αλπάρ, αναφέρει ότι η παρουσία δυνάμεων τρίτων χωρών, πέραν των εγγυητριών, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του νησιού. Κατά την εκτίμησή του, η Γαλλία επιδιώκει να ενισχύσει την πολιτική της επιρροή, να στηρίξει τις πωλήσεις όπλων και να κατοχυρώσει τα συμφέροντά της στην ανατολική Μεσόγειο και στο θέμα των υδρογονανθράκων.

