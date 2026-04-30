Ο Πελεκάνος ξεκαθαρίζει ότι ο Σάββα «κόπηκε» από το ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ λόγω Τυχικού: Είμαστε κατά του γάμου ομόφυλων ζευγαριών, σεβόμαστε την Εκκλησία

Εκτός του ψηφοδελτίου του ΕΛΑΜ για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές τέθηκε ο Κυριάκος Σάββα, με την απόφαση να συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τη στάση που τήρησε σε σχέση με τον Τυχικό.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή Alpha Καλημέρα ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Μάριος Πελεκάνος, προηγήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες από πλευράς ηγεσίας για συνεννόηση με τον κ. Σάββα, χωρίς όμως να υπάρξει θετική ανταπόκριση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κ. Σάββα επέλεξε να κινηθεί αυτόνομα, ακολουθώντας τη δική του πολιτική γραμμή, γεγονός που οδήγησε το Πολιτικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση, στην απομάκρυνσή του από το ψηφοδέλτιο. Ερωτηθείς κατά πόσο η απόφαση σχετίζεται με δημόσιες τοποθετήσεις του που αφορούσαν και άλλα ζητήματα, όπως αναρτήσεις για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών, ο κ. Πελεκάνος απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο, επισημαίνοντας ότι η θέση του κόμματος στο συγκεκριμένο θέμα είναι ξεκάθαρη και διαχρονική.

«Δεν ισχύει ο δεύτερος λόγος», πρόσθεσε, «είναι πάρα πολύ καλά γνωστή και θα την επαναλάβω η θέση του ΕΛΑΜ, είμαστε εναντίον στον γάμο και την υιοθεσία παιδιών από ομοφυλόφιλα ζευγάρια και είμαστε απόλυτοι σε αυτό το ζήτημα». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι από όλα τα στελέχη και τους υποψήφιους αναμένεται να σέβονται τις συλλογικές αποφάσεις της παράταξης, σημειώνοντας πως το κόμμα δηλώνει σεβασμό και προς θεσμούς όπως η Εκκλησία.

