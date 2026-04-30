Οι συμφωνίες χωρίς τη συμμετοχή της τουρκοκυπριακής πλευράς υπονομεύουν το κλίμα λύσης, λέει ο Μεχμέτ Ντανά

Η σύναψη διεθνών συμφωνιών με τρίτα μέρη, χωρίς τη συμμετοχή της τουρκοκυπριακής πλευράς, είναι αντίθετη με το νομικό καθεστώς του νησιού και υπονομεύει τις προσπάθειες δημιουργίας κλίματος λύσης του Κυπριακού, ισχυρίστηκε ο «υφυπουργός» και εκπρόσωπος του Τ/κ ηγέτη, Μεχμέτ Ντανά.

Σε δηλώσεις του στο παράνομο «ΤΑΚ», ο κ. Ντανά σχολίασε αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, σχετικά με τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες, υποστηρίζοντας πως η πρακτική αυτή πλήττει σοβαρά τις προσπάθειες οικοδόμησης ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης.

«Όπως έχουμε επανειλημμένα επισημάνει, η σύναψη διεθνών συμφωνιών με τρίτα μέρη, αγνοώντας την τουρκοκυπριακή πλευρά, η οποία αποτελεί έναν εκ των δύο ισότιμων εταίρων της Κύπρου, δεν συνάδει με το νομικό καθεστώς του νησιού και πλήττει καίρια τις προσπάθειες δημιουργίας ατμόσφαιρας για λύση», ισχυρίστηκε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ανάλογο αντίκτυπο έχουν και οι συνεχείς, όπως τις χαρακτήρισε, «προκλητικές» δηλώσεις που, μεταξύ άλλων, αποδίδουν στην εγγυήτρια Τουρκία τον χαρακτηρισμό της κατοχικής δύναμης, κάτι που, όπως υποστήριξε, «απέχει από την πραγματικότητα».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι συμμετέχει στις συνομιλίες τόσο υπό την ιδιότητα του ηγέτη της ελληνοκυπριακής κοινότητας όσο και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Ντανά τις χαρακτήρισε «αποκομμένες από τα γεγονότα» και «ατυχείς».

«Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια διαπραγματευτική διαδικασία. Εξάλλου, στα σχετικά έγγραφα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταγράφεται ρητά ότι η αποστολή καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα για την επίτευξη λύσης στην Κύπρο αφορά τους δύο ηγέτες. Πρόκειται για μια απολύτως σαφή παράμετρο», είπε.

Ερωτηθείς για την εκτίμηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σχεδιάζει να αναλάβει νέα πρωτοβουλία από τον Ιούλιο, ο κ. Ντανά απάντησε ότι η σχετική πρόθεση είναι γνωστή σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τελώντας όμως υπό την αίρεση των εξελίξεων.

Αναφέρθηκε επίσης στο γεγονός ότι η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άνχελα Ολγκίν είχε επισημάνει, με ανοιχτή επιστολή που είχε τη στήριξη του εκπροσώπου του ΟΗΕ, πως μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να καταστεί εφικτή μόνο μετά τις βουλευτικές εκλογές και τη λήξη της προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Συνεπώς, υποστήριξε, ο ισχυρισμός ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει ήδη ξεκινήσει μια διαδικασία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Πηγή: ΚΥΠΕ