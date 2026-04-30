«Ο πολίτης δεν είναι πελάτης του κράτους», λέει ο Πρόεδρος του «Σήκου Πάνω», Σωτήρης Χρίστου

«Ο πολίτης δεν είναι πελάτης του κράτους, είναι ο ιδιοκτήτης του». Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση συμπυκνώνει τη φιλοσοφία του νεοσύστατου Κινήματος «Σήκου Πάνω», ο Πρόεδρος του, Σωτήρης Χρίστου. Λίγες εβδομάδες πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026, ο Πρόεδρος του Κινήματος παραχώρησε συνέντευξη στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), αναπτύσσοντας τις θέσεις του, από την καταπολέμηση της διαφθοράς και την οικονομία, μέχρι το Κυπριακό, την εξωτερική πολιτική και τη στρατηγική του απέναντι στους νέους ψηφοφόρους.

Το «Σήκου Πάνω», που ιδρύθηκε από τον επιχειρηματία Χριστόφορο Τορναρίτη και έχει εγγραφεί επίσημα στο μητρώο πολιτικών κομμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, εμφανίζεται ως αντισυστημικό εγχείρημα με κεντρικό άξονα την πάταξη της διαφθοράς και την επαναθεμελίωση του κράτους δικαίου. Ο κ. Χρίστου, ο οποίος έχει χαρακτηρίσει την ηγεσία του προσωρινή έως τη διεξαγωγή εσωκομματικών διαδικασιών, προτάσσει τέσσερα κύρια μηνύματα: ριζική θεσμική θωράκιση κατά της διαφθοράς με άρση της βουλευτικής ασυλίας· κοινωνικά δίκαιη οικονομία «πέρα από ιδεολογικές ταμπέλες»· επαναξιολόγηση των μοντέλων λύσης του Κυπριακού και πολιτική που, όπως λέει, «μετατρέπει την αγανάκτηση σε πράξη ευθύνης».

Καταπολέμηση διαφθοράς: «Η λογοδοσία παύει να είναι σύνθημα»

Στην ερώτηση του ΚΥΠΕ σχετικά με τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες του «Σήκου Πάνω» στη Βουλή αν καταφέρει να μπει, πέρα από το σύνθημα «τέλος στη διαφθορά, αρχή στη δημοκρατία», ο κ. Χρίστου απάντησε δεσμευόμενος για «άμεσες, συγκεκριμένες τομές»: υποχρεωτική δημοσιοποίηση όλων των κρατικών συμβάσεων και των πραγματικών δικαιούχων, ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς με ανακριτικές εξουσίες, ασυμβίβαστο πολιτικών και εργοληπτικών συμφερόντων, πλήρη ψηφιοποίηση των προμηθειών, προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, διαφάνεια στη χρηματοδότηση των κομμάτων και κοινοβουλευτικό έλεγχο σε πραγματικό χρόνο. «Η λογοδοσία παύει να είναι σύνθημα, γίνεται καθημερινή πράξη για όλους χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καθυστερήσεις», τόνισε.

Ο Πρόεδρος του «Σήκου Πάνω» πρόσθεσε ότι το κόμμα προτίθεται να θεσπίσει «υποχρεωτικά χρονοδιαγράμματα διεκπεραίωσης αιτήσεων σε πολεοδομία, ΑΗΚ και υπηρεσίες», με ψηφιακή ιχνηλάτηση φακέλου, αυτόματη έγκριση σε καθυστέρηση και πειθαρχικές κυρώσεις. Παράλληλα, εξήγγειλε «άρση της βουλευτικής ασυλίας για όλα τα αδικήματα, με διατήρηση μόνο για πολιτική έκφραση», ώστε να διασφαλίζεται «ισονομία, λογοδοσία και πλήρης διαφάνεια έναντι των πολιτών».

Οικονομία και κοινωνική πολιτική: «Πέρα από ιδεολογικές ταμπέλες»

Ερωτηθείς πού τοποθετείται το «Σήκου Πάνω» στον οικονομικό άξονα, ο κ. Χρίστου απάντησε ότι το κίνημα είναι «οι πολίτες για τους πολίτες, πέρα από ιδεολογικές ταμπέλες», με «πυξίδα το κοινό συμφέρον». Όπως είπε, το κόμμα τοποθετείται «στον άξονα της κοινωνικά δίκαιης, παραγωγικής οικονομίας», με προτεραιότητες τη μείωση φορολογίας στη μεσαία τάξη, κίνητρα επανεπένδυσης για τις ΜμΕ, «κατώτατο μισθό με αξιοπρέπεια» και συλλογικές συμβάσεις. Στόχος, ανέφερε, είναι «ανθεκτική οικονομία με διαφοροποίηση», πράσινη μετάβαση που να υπηρετεί ουσιαστικά τον πολίτη και αξιοποίηση της ΑΟΖ με διαφάνεια.

Για το στεγαστικό πρότεινε κοινωνική κατοικία, στοχευμένη επιδότηση ενοικίου, φορολόγηση μεγάλων αδρανών ακινήτων, γρήγορες άδειες δόμησης και συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για προσιτές κατοικίες. «Τα πράσινα κέρδη των επιχειρήσεων δεν πρέπει να μαυρίζουν τη ζωή των πολιτών», υπογράμμισε, ζητώντας οι φορολογίες να επιστρέφουν στην κοινωνία «με δικαιοσύνη, βιωσιμότητα και ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος».

Δικαιοσύνη και διακυβέρνηση: Διαχωρισμός ρόλων του Γενικού Εισαγγελέα

Στην ερώτηση του ΚΥΠΕ για ενδεχόμενη μεταρρύθμιση στον τρόπο διορισμού της ανώτατης εισαγγελικής και δικαστικής ηγεσίας και τη διάκριση των ρόλων Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, ο κ. Χρίστου τάχθηκε υπέρ «διαφανούς, αξιοκρατικής διαδικασίας διορισμών» με συμμετοχή της Βουλής και ανεξάρτητης επιτροπής, καθώς και διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων του Γενικού Εισαγγελέα «σε συμβουλευτικό και κατηγορητικό σκέλος». Σχετικά με τον Βοηθό, εκτίμησε ότι «ίσως να χρειάζεται συνταγματική μεταρρύθμιση». Ζήτησε, παράλληλα, ενίσχυση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, της Αρχής κατά της Διαφθοράς και του Επιτρόπου Διαφάνειας με «πραγματικές εξουσίες, πόρους και λογοδοσία», ώστε «η δικαιοσύνη να υπηρετεί τον πολίτη και όχι το σύστημα».

Το Κυπριακό: «Δεν εγκλωβιζόμαστε σε τίτλους»

Στην ερώτηση εάν παραμένει η Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ) το πλαίσιο λύσης που αποδέχεται το «Σήκου Πάνω», ο κ. Χρίστου απάντησε ότι το κίνημα «δεν εγκλωβίζεται σε μοντέλα ή τίτλους όπως η ΔΔΟ ως δεδομένα», αλλά αξιολογεί κάθε πρόταση «με κριτήριο τη βιωσιμότητα, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα». Απορρίπτει «εγγυήσεις και μόνιμη στρατιωτική παρουσία», απαιτώντας πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων· στο περιουσιακό, προτεραιότητα δίνεται στον νόμιμο ιδιοκτήτη, με επιλογές «επιστροφής, αποζημίωσης ή ανταλλαγής, σε πλαίσιο δικαιοσύνης και ευρωπαϊκού κεκτημένου».

Ο Πρόεδρος του Κινήματος υπογράμμισε ενεργό ρόλο της ΕΕ και θέση για «μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα», περιγράφοντας το όραμά του για μια λύση «όπως ο αέρας, τα πουλιά και τα ποτάμια, που δεν γνωρίζουν σύνορα» — μια ενιαία πατρίδα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σημείωσε ότι το κόμμα δεν αγνοεί τον διεθνή παράγοντα — ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ και «την κατοχική δύναμη Τουρκία» — και επιζητεί «πολυδιάστατη διπλωματία, με σαφείς θέσεις, διεθνείς συμμαχίες».

Εξωτερική πολιτική και άμυνα: Στοχευμένη αύξηση δαπανών

Σχετικά με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και τα αμυντικά ζητήματα, ο κ. Χρίστου απάντησε ότι «η εξωτερική πολιτική χρειάζεται σαφή στρατηγική και όχι αποσπασματικές κινήσεις». Τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης του ρόλου της ΕΕ, των ενεργών σχέσεων με τις ΗΠΑ και «ουσιαστικών συμμαχιών με Ελλάδα, Ισραήλ και Αίγυπτο», ενώ υποστήριξε «στοχευμένη αύξηση αμυντικών δαπανών για αποτρεπτική ισχύ». Πρότεινε «σύγχρονη, ευέλικτη θητεία με εκπαίδευση δεξιοτήτων», καθώς και εκσυγχρονισμό της Εθνικής Φρουράς «με τεχνολογία, διαφάνεια και αξιοκρατία», με στόχο «μια αξιόπιστη άμυνα που υπηρετεί τον πολίτη».

Πρόσθεσε ότι το «Σήκου Πάνω» επιδιώκει ενεργειακή διπλωματία, αξιοποίηση της ΑΟΖ με διαφάνεια, συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς αμυντικούς μηχανισμούς, ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της κυβερνοάμυνας, καθώς και «στήριξη αποδήμων ως πυλώνα διεθνούς επιρροής».

Νεολαία, στρατηγική και στόχοι του Μαΐου

Σε ερώτηση γιατί ένας νέος ψηφοφόρος να επιλέξει το «Σήκου Πάνω» σε ένα πεδίο με 25 και πλέον εγγεγραμμένα κόμματα, ο κ. Χρίστου απάντησε ότι το κίνημα «δεν υπόσχεται φρεσκάδα ως σύνθημα, αλλά συμμετοχή και αποτέλεσμα». Όπως είπε, δίνει λόγο στους νέους «με ουσιαστικές πολιτικές για εργασία, στέγη και αξιοπρέπεια, χωρίς εξαρτήσεις». Ως ρεαλιστικό στόχο έθεσε «καθαρή κοινοβουλευτική παρουσία με ικανοποιητικές έδρες», ενώ διευκρίνισε ότι το κόμμα είναι ανοιχτό σε συνεργασίες μόνο «πάνω σε συγκεκριμένες προγραμματικές συγκλίσεις: διαφάνεια, δικαιοσύνη, κοινωνική πολιτική και εθνική αξιοπρέπεια», χωρίς συμβιβασμούς αρχών, «ιδιαίτερα σε θέματα παιδείας».

Ο κ. Χρίστου χαρακτήρισε το «Σήκου Πάνω» «φωνή πολιτών, όχι μηχανισμών», αναφέροντας ότι «βάζει τον άνθρωπο πάνω από συμφέροντα, ενώνει αντί να διχάζει και μετατρέπει την αγανάκτηση σε πράξη ευθύνης και πραγματικής αλλαγής».

Κλείνοντας τη συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος του «Σήκου Πάνω» επανήλθε στον κεντρικό άξονα του Κινήματος: «Ο πολίτης δεν είναι πελάτης του κράτους, είναι ο πραγματικός του ιδιοκτήτης, και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται σε κάθε απόφαση και πολιτική». Όπως είπε, το κόμμα συγκροτεί ομάδα «από αξιόλογους, ικανούς και ενεργούς υποψηφίους», έτοιμους να μεταφέρουν τα προβλήματα των πολιτών στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής, και «δεν υπηρετεί μηχανισμούς ούτε συμφέροντα, αλλά την κοινωνία στο σύνολό της». Δεσμεύτηκε για διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστική συμμετοχή, καταλήγοντας ότι «είμαστε οι πολίτες, η φωνή όλων των πολιτών, και μαζί μπορούμε να χτίσουμε ένα κράτος δίκαιο».

ΚΥΠΕ