Στην Αρμενία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί σήμερα για το Ερεβάν της Αρμενίας, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ) που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα λάβει μέρος, με συντονιστικό ρόλο, σε συζήτηση της Ολομέλειας της ΕΠΚ, με θέμα την ευρωπαϊκή ασφάλεια και με συμμετέχοντες τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος αναλαμβάνει ειδικό ρόλο σε Ολομέλεια Συνόδου της ΕΠΚ, και εκτός από την εισαγωγική ομιλία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα προβεί στα καταληκτικά σχόλια. 

Σημειώνεται ότι τα θέματα άμυνας και ασφάλειας αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ με δράσεις που στόχο έχουν την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της ΕΕ.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει, επίσης, σε θεματική συζήτηση για την ευρωπαϊκή συνδεσιμότητα και οικονομική ασφάλεια, όπως και σε ξεχωριστές πολυμερείς συναντήσεις για τη Μολδαβία και για την καταπολέμηση των ναρκωτικών στην Ευρώπη. 

Στο περιθώριο της Συνόδου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα έχει διμερείς συναντήσεις με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων καθώς και επικεφαλής διεθνών οργανισμών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συνοδεύεται στο Ερεβάν από τον Αναπληρωτή Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Γιάννη Αντωνίου, τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Διπλωματικού του Γραφείου κ. Νεκτάριο Σωτηρίου και υπηρεσιακούς παράγοντες. 

