Χέγκσεθ: Η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν δεν έχει λήξει – Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση

«Η εκεχειρία με το Ιράν δεν έχει λήξει», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, κατά την διάρεκια της ενημέρωσης στο Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με το CNNi, o Χέγκσεθ επέμεινε ότι «η εκεχειρία δεν έχει λήξει», παρόλο που τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν έχουν ανταλλάξει πυρά στα Στενά του Ορμούζ. Είπε ότι αναμένεται κάποια «αναταραχή» στην αρχή της αποστολής των ΗΠΑ να καθοδηγήσουν τα πλοία έξω από τα Στενά, η οποία ξεκίνησε χθες.

«Είπαμε ότι θα αμυνθούμε και θα αμυνθούμε επιθετικά, και το έχουμε κάνει σίγουρα. Το Ιράν το γνωρίζει αυτό, και τελικά, ο πρόεδρος μπορεί να λάβει απόφαση για το αν κάτι θα κλιμακωθεί σε “παραβίαση της εκεχειρίας”», είπε.

Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είχαν εξασφαλίσει με επιτυχία μια διαδρομή μέσα τα Στενά και ότι εκατοντάδες εμπορικά πλοία παρατάσσονταν για να περάσουν.

«Γνωρίζουμε ότι οι Ιρανοί ντρέπονται για αυτό το γεγονός. Είπαν ότι ελέγχουν τα Στενά. Δεν τα ελέγχουν», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας σε συνέντευξη Τύπου του Πενταγώνου.

«Το Σχέδιο Ελευθερία είναι αμυντικό στη φύση του, εστιασμένο σε έκταση και προσωρινό σε διάρκεια, με μία αποστολή, που προστατεύει αθώα εμπορικά πλοία από την ιρανική επιθετικότητα. Αμερικανικές δυνάμεις δεν χρειάζεται να εισέλθουν στα ιρανικά χωρικά ύδατα ή στον [ιρανικό] εναέριο χώρο. Δεν είναι απαραίτητο. Δεν επιδιώκουμε σύγκρουση», πρόσθεσε ο Χέγκσεθ.

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι βύθισε έξι ιρανικά μικρά σκάφη και αναχαίτισε ιρανικούς πυραύλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έστειλε το ναυτικό για να συνοδεύσει τα αποκλεισμένα δεξαμενόπλοια μέσα από τα Στενά του Ορμούζ σε μια εκστρατεία που ονόμασε «Έπιχείρηση Ελευθερία».

Ο στρατηγός Νταν Κέιν, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, δήλωσε ότι από την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός στις 7 Απριλίου, το Ιράν έχει ανοίξει πυρ κατά εμπορικών πλοίων εννέα φορές και έχει κατασχέσει δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Πρόσθεσε ότι το Ιράν έχει επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις περισσότερες από 10 φορές.

Ωστόσο όπως σημείωσε, οι επιθέσεις έπεσαν «κάτω από το όριο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων σε αυτό το σημείο».

