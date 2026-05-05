Μικρή άνοδος για το ΧΑΚ την Τρίτη

Με μικρή άνοδο έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 284,13 μονάδες με κέρδη 0,36%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 170,91 μονάδες με επίσης μικρή άνοδο 0,09%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στις 214.620,87 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, άνοδο κατέγραψαν η Κύρια και Εναλλακτική Αγορά, σε ποσοστό 0,29% και 0,08% αντίστοιχα. Αντίθετα, οι Επενδυτικές Εταιρείες και τα Ξενοδοχεία κατέγραψαν ζημιές, σε ποσοστό 2,01% και 1,55% αντίστοιχα.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο 151.403,25 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,40 ευρώ - άνοδος 1,84%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Eurobank με 21.518,50 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,72 ευρώ - άνοδος 0,54%), της Atlantic Insurance με όγκο 15.651,84 ευρώ (τιμή κλεισίματος 2,56 ευρώ - χωρίς μεταβολή), της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο συναλλαγών 11.304,86 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,435 ευρώ - πτώση 2,05%) και της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο 8.680 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,24 ευρώ - άνοδος 0,81%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 3 πτωτικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 88.

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι θα προχωρήσει στη διαγραφή 71.335 ομολόγων της εταιρείας Elbridge Investments (Cyprus) Ltd, με κωδικό ISIN CY0148711019 και κωδικούς διαπραγμάτευσης ΕΛΣΙ/ ELCY, τα οποία είναι εισηγμένα στην Αγορά Ομολόγων της Ν.Ε.Α.ς Αγοράς, δυνάμει των εξουσιών που απορρέουν από το Άρθρο 178(1) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, κατόπιν πρόωρης εξαγοράς τους από τον εκδότη.

Συγκεκριμένα, ο εκδότης προχώρησε στην πρόωρη εξαγορά 71.335 εισηγμένων Ομολόγων στις 29 Απριλίου 2026, αντί της αρχικής ημερομηνίας λήξης στις 5 Σεπτεμβρίου 2029. Μετά την εν λόγω διαγραφή, η νέα ποσότητα των εισηγμένων ομολόγων θα ανέρχεται σε 100.000.

Η διαγραφή των αξιών της πιο πάνω εταιρείας από το Χρηματιστήριο θα ισχύει από την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ