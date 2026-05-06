Live: Άρχισε η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις Βουλευτικές Εκλογές 2026

Σε ρυθμούς εκλογών εισέρχεται η Κύπρος, καθώς πραγματοποιείται η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

Η διαδικασία, που αποτελεί το πρώτο καθοριστικό βήμα προς την κάλπη, θα ξεκινήσει στις 09:00 το πρωί και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12:30 μετά το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τη λαϊκή ψήφο διεκδικούν περίπου 750 υποψήφιοι, οι οποίοι θα παλέψουν για τις 56 έδρες της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων προέρχεται από 18 διαφορετικούς κομματικούς σχηματισμούς, αποτυπώνοντας έναν πολυφωνικό εκλογικό χάρτη.

Τα σημεία υποβολής ανά περιφέρεια:

Λευκωσία: Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται στο Πολιτιστικό Ίδρυμα «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μονής Κύκκου.

Λεμεσός, Λάρνακα, Αμμόχωστος, Πάφος: Η διαδικασία θα διεξαχθεί στα κατά τόπους γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων.

Κερύνεια: Ως χώρος υποβολής έχει οριστεί η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Παράλληλα, στο Υπουργείο Εσωτερικών θα υποβληθούν οι υποψηφιότητες για τους εκπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων (Μαρωνίτες, Αρμένιοι, Λατίνοι). Σημειώνεται πως σε περίπτωση που δεν υπάρξει δεύτερος ενδιαφερόμενος για κάποια ομάδα, ο Έφορος θα προχωρήσει στην άμεση ανακήρυξη του μοναδικού υποψηφίου ως Αντιπροσώπου.

Ανταπόκριση από τη Λευκωσία: Γιώτα Χατζηκώστα

Ανταπόκριση από τη Λεμεσό: Γιάννης Πάζουρος

Ανταπόκριση από την Πάφο: Κική Περικλέους