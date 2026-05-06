Τραμπ: Αναστέλλεται το «Σχέδιο Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ - Ελπίδες για συμφωνία με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι αναστέλλει, «για βραχύ χρονικό διάστημα», την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων για τον διάπλου των Στενών του Ορμούζ, που διήρκεσε μόλις μια μέρα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανότητα να συναφθεί συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Το Σχέδιο Ελευθερία (σ.σ. έτσι βάφτισε την επιχείρηση) θα ανασταλεί για βραχύ χρονικό διάστημα για να δούμε εάν και κατά πόσον ή όχι μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφτεί η συμφωνία», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

