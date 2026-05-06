Θεσσαλονίκη: Το μεσημέρι η σύσκεψη των φορέων για τη Ryanair - Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Στις 14:30, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης συγκαλεί σύσκεψη με φορείς της πόλης για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο της πόλης.

Ο δήμαρχος, Στέλιος Αγγελούδης, που είναι και πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, μαζί με την αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Βίκυ Χατζηβασιλείου, είχαν διαδικτυακή επικοινωνία με τη διοίκηση της εταιρείας.

Σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη, όπως δήλωσε στο Rthess, από τη συζήτηση προέκυψε ότι οι τελικές αποφάσεις της εταιρείας δεν έχουν ακόμη ληφθεί.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει η πιθανότητα η γνωστή αεροπορική εταιρεία Ryanair να κλείσει τη βάση της στη Θεσσαλονίκη, να απομακρύνει τα τρία αεροσκάφη της από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», να μειώσει το πτητικό της έργο και να προβεί σε απολύσεις ή τερματισμό συνεργασιών με εταιρείες, κάτι που θα επηρεάσει το τουριστικό αποτύπωμα της πόλης.

Αγγελούδης: «Στόχος μας είναι η Θεσσαλονίκη να βγει κερδισμένη»

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ερωτηθείς για τη σύσκεψη κατά την εκδήλωση για τη συντήρηση και ανάδειξη των ομπρελών Ζογγολοπούλου στη Νέα Παραλία, δήλωσε: «Την Τετάρτη, με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους, θα ενημερώσουμε για τα συμπεράσματα της διαδικασίας. Στόχος μας είναι η πόλη να βγει κερδισμένη. Το πρώτο θετικό στοιχείο είναι ότι όλοι οι φορείς βρίσκονται στην ίδια γραμμή, κάτι που θα καταγραφεί αύριο. Συνεχίζεται ο διάλογος με τη Fraport για να ακούσουμε τη θέση της, ενώ έχουμε ενημερωθεί για την προσέγγιση της Ryanair. Την Τετάρτη, όλοι οι φορείς θα συμμετάσχουν στην κουβέντα, ώστε να προχωρήσουμε μαζί προς ένα θετικό αποτέλεσμα».

Διαμαρτυρία των δημάρχων της Κεντρικής Μακεδονίας για τη Ryanair

Την έντονη διαμαρτυρία όλων των δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας για το ενδεχόμενο αποχώρησης της αεροπορικής εταιρείας Ryanair από το αεροδρόμιο "Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης, εκφράζει η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), τονίζοντας πως αν επαληθευθεί θα προκαλέσει σημαντική μείωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων και δικτυώσεων του αεροδρομίου με δεκάδες προορισμούς στο εξωτερικό.

Επισημαίνει ακόμη ότι ενδεχόμενη αποχώρηση της αεροπορικής εταιρείας από τη βάση της Θεσσαλονίκης θα επιφέρει σημαντική υποβάθμιση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και των επιχειρήσεων, με αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση και ευρύτερα στην οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και όλης της Βόρειας Ελλάδας.

Το Δ.Σ της Περιφερειακής Ένωσης των Δήμων, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε ομόφωνα ότι συντάσσεται με τις πρωτοβουλίες και στηρίζει τις ενέργειες του δήμου Θεσσαλονίκης, που ζητεί, από την εταιρεία Ryanair και τις Αρχές του Αεροδρομίου, άμεση, επίσημη και υπεύθυνη ενημέρωση επί των σχετικών αναφορών, καθώς και την αποτροπή κάθε τυχόν σχεδιαζόμενης αποχώρησης.

Πηγή: iefimerida.gr