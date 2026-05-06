Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Στο μικροσκόπιο πάρα πολλές ενστάσεις για υποψήφιους βουλευτές – Τι εξετάζουν Υπουργείο Εσωτερικών και Νομική Υπηρεσία

«Πάρα πολλές ενστάσεις για υποψήφιους» εξετάζει το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με την Νομική Υπηρεσία, δήλωσε την Τετάρτη ο Γενικός Έφορος Εκλογών Ελίκκος Ηλία. 

Ο κ. Ηλία απαντούσε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά την υποβολή υποψηφιοτήτων αντιπροσώπων θρησκευτικών ομάδων. 

Ερωτηθείς γενικότερα για τη φετινή εκλογική διαδικασία, ο κ. Ηλία είπε πως οι πιο δύσκολες εκλογές ήταν αυτές του Ιουνίου του 2024, όπου υπήρχαν πάρα πολλές εκλογικές διαδικασίες με μεγάλο αριθμό ψηφοδελτίων. «Τα καταφέραμε και κάναμε τις εκλογές με τον τρόπο που έπρεπε να γίνουν», είπε και σημείωσε πως τα πράγματα είναι πιο εύκολα φέτος αν και μια εκλογική διαδικασία είναι πάντα δύσκολη.

Όπως ανέφερε, τις τελευταίες ημέρες έχουν υποβληθεί πάρα πολλές ενστάσεις για υποψηφίους, τις οποίες εξετάζει το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία. Αυτό που εξετάζεται, όπως διευκρίνισε, είναι το κατά πόσο ένας υποψήφιος ή μια υποψήφια δικαιούται και έχει τα προσόντα για να είναι υποψήφιος ή υποψήφια για τις βουλευτικές εκλογές.

