Από τα φακελλάκια του Φειδία στις selfies και τις οδηγίες της Χαραλαμπίδου στους... νέους - Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες

Η επίσημη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις Βουλευτικές Εκλογές της 24ης Μαΐου στο Πολιτιστικό Ίδρυμα «Αρχάγγελος» της Ιεράς Μητροπόλεως Κύκκου στη Λευκωσία, είχε από όλα! Χαμόγελα, ατάκες, καθυστερήσεις, κινητά στον αέρα, selfies, TikTok lives και αρκετές στιγμές που έμοιαζαν περισσότερο με backstage πολιτικού reality παρά με τυπική εκλογική διαδικασία.
- Από τους πρώτους που τράβηξαν βλέμματα ήταν ο Άδωνης Γιάγκου, ο οποίος κατέρχεται για έβδομη φορά με το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών, έχοντας ξανά στο πλευρό του τον πιστό του φίλο Sky. Ο τετράποδος συνοδός του απέσπασε περισσότερα χαμόγελα από αρκετούς υποψηφίους, με αρκετούς να σπεύδουν να τον χαϊδέψουν πριν ακόμη ανταλλάξουν χειραψία με πολιτικούς αρχηγούς.
- Σε ιδιαίτερα χαλαρό κλίμα καταγράφηκε και ο διάλογος μεταξύ της κοινοβουλευτικής εκπροσώπου του ΔΗΚΟ, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και του προέδρου του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, λίγο πριν την είσοδο για την υποβολή υποψηφιοτήτων.
«Εννα μπούμε;» ρώτησε η κ. Ερωτοκρίτου.
«Ε, νομίζω προχωρούμε. Εκτός αν μετανιώσατε», απάντησε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ.
«Ε, οι άλλοι Πρόεδρε; Πάντως ακούστηκε δελεαστικό», ανταπάντησε εκείνη, προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους.
- Από την άλλη, περίπου 40 λεπτά καθυστέρησε η άφιξη του Φειδία Παναγιώτου, με αρκετούς να σχολιάζουν σκωπτικά ότι ίσως συνέχιζε να μετρά τα φακελλάκια του γάμου του. Η καθυστέρηση μάλιστα ανέτρεψε και τη σειρά εισόδου, αφού οι υποψήφιοι του ΒΟΛΤ, πέρασαν τελικά πριν από την ομάδα του. Ο ίδιος χρειάστηκε και μερικές επιπλέον λήψεις μέχρι να πετύχει την ατάκα που θα χρησιμοποιούσε στο βίντεο για τα social media, ενώ εμφανώς ενοχλημένος απάντησε με ένα λιτό «εξαρτάται» όταν ρωτήθηκε αν σε περίπτωση εκλογής θα παραμείνει ευρωβουλευτής ή αν θα επιλέξει τη Βουλή.
- Συγκινημένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν, όταν κλήθηκε να σχολιάσει το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες πολιτικής παρουσίας δεν είναι υποψήφιος. Όπως είπε, «ήρθε η ώρα να δοθεί τόπος στα νιάτα», με συνεργάτες και φίλους να τον πλησιάζουν αμέσως μετά για αγκαλιές και φωτογραφίες.
- Στο στρατόπεδο του κινήματος «Άλμα», η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέλαβε ρόλο αρχηγού αποστολής. Έστησε κυκλικό briefing στους υποψηφίους, έδωσε συμβουλές τελευταίας στιγμής και στη συνέχεια φρόντισε να απαθανατιστεί η στιγμή με ομαδική selfie.
- Ξεχωριστή παρουσία και ο Νίκος Λουκά, γνωστός ως «Λουκάνικος», ο οποίος εγκατέλειψε προσωρινά την ιδιότητα του υποψηφίου και μετατράπηκε σε influencer ρεπόρτερ. Με φούξια μικρόφωνο στο χέρι έκανε δηλώσεις, interviews και live μεταδόσεις στο TikTok, προκαλώντας απορίες σε αρκετούς που δεν ήταν βέβαιοι αν βρίσκονταν σε εκλογικό κέντρο ή σε backstage διαδικτυακής εκπομπής.
- Τις εντυπώσεις πάντως έκλεψε η υπέρλαμπρη Ραμόνα Φιλίπ Τορναρίτη του ΣΗΚΩ ΠΑΝΩ. Το σύνολο που επέλεξε αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού στους διαδρόμους, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι επρόκειτο για δική της δημιουργία.
- Στον Δημοκρατικό Συναγερμό, πάντως, η ημέρα θύμιζε περισσότερο φωτογράφιση προεκλογικής καμπάνιας. Τα φλας άναβαν ασταμάτητα, οι selfies διαδέχονταν η μία την άλλη και οι ομαδικές φωτογραφίες είχαν την τιμητική τους. Ο δε υποψήφιος Χαράλαμπος Πετρίδης φρόντισε να φέρει μαζί του ολόκληρη κερκίδα υποστηρικτών, μετατρέποντας την είσοδό του σε μικρή προεκλογική συγκέντρωση.
Κάπως έτσι κύλησε η πρώτη μεγάλη προεκλογική παράσταση των Βουλευτικών του 2026. Με αρκετή πολιτική, ακόμη περισσότερες κάμερες και άφθονο υλικό για stories, reels και TikTok.