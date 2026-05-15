Γνωρίστε τους υποψηφίους του ΠΑΜΕ - Λακεδαιμόνιοι

Υποψήφιοι στην επαρχία Λευκωσίας:

Μαρία Αφαντίτη:

Ανακοινώνω με τιμή την υποψηφιότητα μου για τις βουλευτικές εκλογές τον Μάιο του 2026 με το Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι».

Κατάγομαι από τα Λεύκαρα και σήμερα ζω με την οικογένειά μου στη Λευκωσία, είμαι παντρεμένη, έχω τρία παιδιά κι ένα εγγόνι.

Σπούδασα στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνέχισα με μεταπτυχιακό στις Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση στο Global College Λευκωσίας.

Εργάζομαι ως εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής στη Μέση Εκπαίδευση για περισσότερα από 20 χρόνια, υπηρετώντας με συνέπεια και ευθύνη τη δημόσια παιδεία και τη νέα γενιά.

Παράλληλα, συμμετέχω ενεργά σε κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, μέσα από δίκτυα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τη νεολαία, τις οικογένειες, τον πολιτισμό και την τοπική κοινωνία.

Οραματίζομαι μια Κύπρο Ελεύθερη, μια κοινωνία δικαιοσύνης, αξιοπρέπειας και ίσων ευκαιριών για κάθε πολίτη.

Είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Πατριωτικού Μετώπου «Λακεδαιμόνιοι», καθώς επίσης και ιδρυτικό μέλος του πυρήνα προσφοράς και Αλληλεγγύης του κινήματος μας.

Πιστεύω σε μια ισχυρή παιδεία, που καλλιεργεί αξίες, ανοίγει προοπτικές και δίνει πραγματική στήριξη στους νέους μας. Με κινητήριο δύναμη τις παραδόσεις και τις αξίες του τόπου μας, αγωνίζομαι για μια πατρίδα που ενώνει, εμπνέει και δημιουργεί προοπτική για το μέλλον. «Με ήθος, δύναμη και όραμα». Για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.

Λεωνίδας Ιωάννου:

Με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς την πατρίδα και τους συμπατριώτες μου, έθεσα υποψηφιότητα για Βουλευτής στην επαρχία Λευκωσίας, με το κίνημα στο οποίο πίστεψα βαθιά και αγωνίζομαι για τις αξίες που πρεσβεύει το Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι».

Γεννήθηκα το 1995 και μεγάλωσα στη Λακατάμια. Υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία και εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα. Είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και υπεύθυνος της Νεολαίας του Πατριωτικού Μετώπου «Λακεδαιμόνιοι». Χρέος μας να μην ξεχάσουμε. Ευθύνη μας να δώσουμε φωνή.

Κίκκος Παπαδόπουλος:

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Λευκωσία. Υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία με τον βαθμό του λοχία.

Έχω μακρά πορεία στο χώρο της μουσικής και της διασκέδασης και είμαι ευρύτερα γνωστός σαν (DJ Kikko) DJ Κίκκος. Με μεγάλη εμπειρία στην ραδιοφωνία, με διάφορες μουσικές εκπομπές, συνεντεύξεις και παράγωγες καθώς επίσης και στο χώρο της δημοσιογραφίας με δελτία ειδήσεων, ενημερωτικές εκπομπές, αθλητικές εκπομπές κτλ.

Πάντα βρισκόμουν στο πλευρό της νεολαίας προσφέροντας στήριξη σαν σύμβουλος για την πρόληψη και τις παρενέργειες από την χρήση αλκοόλ και παράνομων ουσιών.

Εργάστηκα επίσης σε ηγετικές και διευθυντικές θέσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε Κύπρο και Αγγλία. Με έντονες ανησυχίες και προβληματισμούς για τα δυσάρεστα γεγονότα και καταστάσεις που βιώνουν οι Έλληνες της Κύπρου τα τελευταία χρονιά ,το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης και της επίθεση της νέας τάξης πραγμάτων προς τον θεσμό της πατροπαράδοτης οικογένειας πήρα την απόφαση να συστρατευτώ στο ψηφοδέλτιο του Πατριωτικού Μετώπου «Λακεδαιμόνιοι».

Παρακολουθώ χρόνια αυτά τα παιδιά γνωρίζω για την δυναμική και την μαχητικότητα τους. Κατέρχομαι ως συνεργαζόμενος υποψήφιος βουλευτής στην επαρχία Λευκωσίας. Καλές επιτυχίες συναγωνιστή, καλούς αγώνες.

Μαρία Χατζηχριστοφόρου:

Φίλες και φίλοι, με αίσθημα ευθύνης, ως μια γυναίκα που εργάζεται που γνωρίζω καλά τι σημαίνει να δίνεις καθημερινό αγώνα για την επιβίωση, την αξιοπρέπεια και την επαγγελματική ανέλιξη. Ως μητέρα, μοιράζομαι την ίδια αγωνία με όλους εσάς για το μέλλον που παραδίδουμε στα παιδιά μας, αποφάσισα να περάσω από τα λόγια στην πράξη. Είμαι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και υπεύθυνη του πυρήνα Προσφοράς και Αλληλεγγύης.

Η Λευκωσία χρειάζεται φωνές που πηγάζουν μέσα από την κοινωνία. Χρειάζονται ανθρώπους που δεν φοβούνται τη δουλειά και τιμούν τις παραδόσεις και τις αξίες μας. Σας ζητώ να πορευτούμε μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Για εμάς, για τα παιδιά μας, για την πόλη και την πατρίδα μας!

Ξένιος Ιωάννου:

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συγγενείς, συνάδελφοι και συμπατριώτες μου. Με αίσθημα ευθύνης και αγάπης για τον τόπο μας, θέτω υποψηφιότητα για τη Βουλή των Αντιπροσώπων με το Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι», όπου είμαι και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λακατάμια, όπου ζω μέχρι σήμερα.

Αποφοίτησα από τη Νοσηλευτική Σχολή Κύπρου στη Γενική Νοσηλευτική και συνέχισα τις σπουδές μου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), όπου έλαβα το Πτυχίο Νοσηλευτικής. Ακολούθως ολοκλήρωσα το Μεταβασικό Πρόγραμμα Ψυχικής Υγείας. Αργότερα ολοκλήρωσα μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) μέσω του City Unity College Nicosia. Τα τελευταία χρόνια εργάζομαι στο τομέα της ψυχικής υγείας και συγκεκριμένα στην κλινική οξέων περιστατικών ανδρών του Νοσοκομείου Αθαλάσσας. Μέσω του χώρου εργασίας μου βλέπω πολύ πιο έντονα τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, οι οικογένειες τους και γενικά οι συμπατριώτες μας. Πιστεύω ως νέα γενιά πως έχουμε χρέος πλέον να ξανακάνουμε την πολιτική πιο ανθρώπινη, με πλήρη έμφαση στην κοινωνία, την οικογένεια και τον πολίτη.

Θέλω να δω μια Κύπρο ελεύθερη όπου θα βαδίζει πάνω σε αξίες, δικαιοσύνη και σεβασμό στον άνθρωπο. Ζητώ την στήριξη σας, αλλά και όλων τον υποψήφιων μας Παγκύπρια για να φέρουμε μαζί την αλλαγή που μας αξίζει. Ο αγώνας για εμάς και το κίνημα μας θα είναι πολύ δύσκολος το γνωρίζαμε εξ αρχής, αποφασίσαμε όμως όλοι να βγούμε μπροστά για να δώσουμε φωνή και επιλογή.

Πρώτη συμμετοχή του κινήματος μας σε βουλευτικές εκλογές, για εμάς ακόμα μια δύσκολη μάχη. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα αδυσώπητο σύστημα και αυτούς που το εξυπηρετούν, γιαυτό σας χρειαζόμαστε διπλά μας. Ο αγώνας τώρα είναι κοινός. Ζητούμε την ψήφο σας παγκύπρια.

Δεσμεύομαι σε περίπτωση εκλογής μου, θα διαθέτω €2000 ευρώ μηνιαίως από τον μισθό ως Βουλευτή, κάθε μήνα καθόλη την διάρκεια της θητείας μου, όπου και θα πηγαίνουν σε οικογένειες που το έχουν πραγματική ανάγκη, ή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Υποψήφιοι στην επαρχία Λεμεσού:

Μαριάννα Αθανασίου:

Με αίσθημα ευθύνης ανακοινώνω την υποψηφιότητα μου για τις βουλευτικές εκλογές του Μάϊου 2026 για την επαρχία Λεμεσού.

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λεμεσό. Κατάγομαι από τα κατεχόμενα Φτέρυχα Κερύνειας και την κατεχομένη Αμμόχωστο. Είμαι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου του Πατριωτικού Μετώπου «Λακεδαιμόνιοι» και ιδρυτικό μέλος του Πυρήνα Προσφοράς και Αλληλεγγύης του κινήματος μας.

Οι αγώνες μας τα τελευταία χρονιά δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή. Πρέπει να αγωνισθούμε και από αυτό το μετερίζι. Ίσως η πιο δύσκολη μάχη μας μέχρι σήμερα.

Ρίχνουμε μαύρο στους πολιτικάντηδες και στα συστημικά κόμματα της διαφθοράς, της διαπλοκής, της μίζας και της ασυδοσίας.

Κάθε ψήφος στους Λακεδαιμονίους είναι μια σφαίρα ενάντια στο σύστημα που έχει οδηγήσει τους συμπατριώτες μας στην εξαθλίωση και την κοινωνία μας στην σήψη και στην παρακμή.

Ψηφίζουμε Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι».

Πατρίδα - Τιμή – Πίστη

Γιώργος Παπαμωυσέως:

Με αίσθημα ευθύνης προς τα παιδιά μας και χρέος προς την πατρίδα μου σας ανακοινώνω την απόφαση μου να κατέλθω ως υποψήφιος βουλευτής στην επαρχία Λεμεσού με το Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι».

Γεννήθηκα το 1992 στην Λεμεσό με καταγωγή μου από την κατεχόμενη Μόρφου. Υπηρέτησα την στρατιωτική μου θητεία και εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα. Είμαι παντρεμένος και πατέρας. Ποτέ δεν παρέμεινα θεατής στις δύσκολες εποχές που ζουν τα παιδιά και βιώνει η πατρίδα μου.

Υποψήφιοι στην επαρχία Λάρνακας:

Αλεξία Χατζηχριστοφόρου:

Με αίσθημα ευθύνης ανακοινώνω την υποψηφιότητα μου για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές για την επαρχία Λάρνακας.

Θέλω να συμμετέχω ενεργά σε αυτήν την προσπάθεια. Βάζω υποψηφιότητα με το κίνημα μας γιατί δεν έμαθα να μένω στα λόγια.

Εργάζομαι στο δημόσιο τομέα, είμαι μέλος της επαρχιακής επιτροπής Λάρνακας-Αμμοχώστου του Πατριωτικού Μετώπου «Λακεδαιμόνιοι» και ιδρυτικό μέλος του Πυρήνα Προσφοράς και Αλληλεγγύης του κινήματος μας.

Ως μονογονέας έμαθα να παλεύω καθημερινά και να:

· Αναγνωρίζω τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει μια μονογονεϊκή οικογένεια αναγνωρίζοντας τις καθημερινές μάχες και τις ανάγκες των παιδιών μας.

· Θα διεκδικήσω τα δικαιώματα μας με αγώνες και αξιοπρέπεια.

Αντιλαμβάνομαι πλήρως τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Θα με τιμούσε ιδιαίτερα η στήριξη σας στην προσπάθεια μας αυτή.

Το χρωστάμε στην πατρίδα και στα παιδιά μας.

Υποψήφιοι στην επαρχία Αμμοχώστου:

Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου:

Με αίσθημα ευθύνης ως εργαζόμενη γυναίκα, σύζυγος και μητέρα δύο αγοριών, βιώνω καθημερινά τις δυσκολίες, τις προκλήσεις και τις αγωνίες κάθε νοικοκυράς και εργαζόμενης μητέρας.

Αποφάσισα να μην παραμείνω θεατής.

Κατέρχομαι ως υποψήφια βουλευτής στην αγαπημένη μας επαρχία Αμμοχώστου με το Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι».

Πιστεύω ακράδαντα ότι η πολιτική χρειάζεται ανθρώπους που προέρχονται μέσα από τον στίβο της πραγματικής ζωής και της εργασία.

Ανθρώπους που ξέρουν τι σημαίνει να αγωνίζεσαι για την Πατρίδα, την Θρησκεία και την Οικογένεια σου.

Σας ζητώ να πορευτούμε μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Για μια Κύπρο με αξιοπρέπεια, για μια Αμμόχωστο που ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ και φωνάζει ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ .

Υποψήφιοι στην επαρχία Πάφου:

Αλέξης Καουσλιάδης:

Με αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος ανακοινώνω την υποψηφιότητα μου στην επαρχία Πάφου με Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι».

Γεννήθηκα το 1999 και μεγάλωσα στην Πάφο με καταγωγή από τον αλύτρωτο Πόντο.

Η ιστορική μνήμη, οι διωγμοί και ο αγώνας του Ποντιακού Ελληνισμού αποτελούν για μένα και την οικογένεια μου ζωντανή παρακαταθήκη ευθύνης και στάσης ζωής.

Ζω και εργάζομαι στην Επαρχία Πάφου ως ιδιωτικός υπάλληλος.

Έχω εκπληρώσει την στρατιωτική μου θητεία.

Υπήρξα ενεργός στον χώρο του ποδοσφαίρου στην Πάφο.

Είμαι πτυχιούχος Business and Management από το University of Sunderland.

Θέτω υποψηφιότητα στις βουλευτικές εκλογές Μαΐου 2026 με το Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι», με ξεκάθαρο στόχο να εκπροσωπήσω δυναμικά την Ποντιακή κοινότητα της Πατρίδας μας, να τιμήσω τη μνήμη της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού και να αγωνιστώ για μια Κύπρο ελεύθερη, δίκαιη και αξιοπρεπή.

Πιστεύω σε μια πολιτική που δεν ξεχνά, που τιμά τις ρίζες της και στηρίζει τη νεολαία, τον αθλητισμό και την κοινωνία.

Καλώ όλους τους ποντίους Παγκύπρια να στηρίξουν το Μέτωπο μας.

Διεκδικώ μια θέση στη Βουλή για να είμαι η φωνή μνήμης, αγώνα και ευθύνης.

Υποψήφιοι στην επαρχία Κερύνειας:

Ιάκωβος Φοίβου