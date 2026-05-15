Κίνημα ενάντια στις εκποιήσεις: Αναφορά σε ΕΕ αν κριθεί αντισυνταγματικός ο νόμος για εκποιήσεις

Την πρόθεση να προχωρήσει με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο κρίνει αντισυνταγματικό τον νόμο για τις καταχρηστικές ρήτρες, τον οποίο ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε στο ΚΥΠΕ η Ευγενία Μωυσέως, μέλος του Κινήματος Ενάντια στις Εκποιήσεις.

Η κ. Μωυσέως είπε ότι η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ που τελικά ψηφίστηκε από την Ολομέλεια σε νόμο - «ο Περί μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεων, τροποποιητικός αριθμός 2 νόμος του 2026» (καταχρηστικές ρήτρες)- , η οποία διασφάλιζε αυτόματη αναστολή της εκποίησης μέχρις ότου να εκδικαστεί η υπόθεση, σε περίπτωση που κάποιος προσφύγει στο δικαστήριο με επίκληση καταχρηστικές ρήτρες, συνάδει με την ευρωπαική Οδηγία 93/13, με βάση την οποία η Κύπρος είναι επί παραβάση.

"Αν είναι αντισυνταγματική η ευρωπαϊκή οδηγία έχουμε μεγάλο θέμα. Δεν είναι αλά καρτ οι ευρωπαικές οδηγίες", είπε.

Κληθείσα να σχολιάσει την αναφορά του Προέδρου στους νόμους που ψηφίστηκαν για τις εκποιήσεις, η κ. Μωυσέως είπε "δεν περιμέναμε κάτι άλλο", σημειώνοντας ότι κάθε ουσιαστική προστασία για τους δανειολήπτες κρίνεται αντισυνταγματική, με επίκληση στις αγορές και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Επισήμανε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπέγραψε τις προτάσεις ΕΛΑΜ και ΔΗΚΟ, οι οποίες είναι "καθαρά διαδικαστικές, δεν προστατεύουν τον δανειολήπτη. Δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Δεν είναι επί της ουσίας η προστασία δανειοληπτών".

Σημείωσε, εξάλλου, ότι η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που πρώτα γίνεται η εκποίηση και ύστερα εκδικάζεται η εκποίηση. Διερωτήθηκε πού θα αποσκοπεί τυχόν δικαίωση του δανειολήπτη από το δικαστήριο, αν το σπίτι του έχει ήδη εκποιηθεί. "Γίνεται η εκποίηση και ακόμα χρωστά ο κόσμος, δεν διαγράφεται το υπόλοιπο", πρόσθεσε.

Εξάλλου, έκανε αναφορά και σε νόμο του 1964, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον "πιο δημοκρατικό νόμο εκποιήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη", σύμφωνα με τον οποίο, σε περίπτωση εκποίησης κατοικίας, τα λεφτά περνούν στα χέρια του Διευθυντή του Κτηματολογίου, ο οποίος εξασφαλίζει πρώτα στέγη για την οικογένεια και με το υπόλοιπο, όποιο και αν είναι αυτό, εξοφλείται το δάνειο. "Αυτόν τον νόμο, που υπάρχει και δεν χρησιμοποιείται, πάνε να 'εκσυγχρονίσουν'", είπε.

Σημείωσε ότι η κοινωνία δεν πρέπει να βλέπει την κατοικία ως νούμερο στον ισολογισμό. "Η στέγη είναι οικουμενικό δικαίωμα", είπε.

Ερωτηθείσα τι αναμένεται από την εκδίκαση στο Ανώτατο, είπε ότι "γνωρίζοντας τις καταστάσεις ξέρω τι θα γίνει. Εμείς ως Κίνημα θα έρθουμε σε επαφή με άλλους φορείς που θα ήθελαν να συμμετάσχουν, και θα προχωρήσουμε με αναφορά στην ΕΕ, αν κριθεί αντισυνταγματικός ο νόμος", είπε.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ