Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα σειρά SOLUPPGÅNG για στιγμές χαλάρωσης στη φύση

Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα σειρά SOLUPPGÅNG, μια συλλογή σχεδιασμένη για να κάνει την επαφή με τη φύση πιο απλή, προσιτή και εύκολη μέσα από μικρές καθημερινές αποδράσεις σε ένα άνετο περιβάλλον με καλή παρέα.

Εμπνευσμένη από τη σκανδιναβική φιλοσοφία του «friluftsliv», της ζωής στην ύπαιθρο, όπως την αποκαλούν στον Βορρά, και επηρεασμένη από τη λιτή και ισορροπημένη αισθητική της Ιαπωνίας, η σειρά SOLUPPGÅNG, που σημαίνει «ανατολή ηλίου» στα σουηδικά, προτείνει έναν πιο απλό και ουσιαστικό τρόπο χαλάρωσης. Η συλλογή αποπνέει την οικειότητα και τη ζεστασιά που αναζητάμε στην καθημερινότητά μας, και απευθύνεται τόσο σε σύντομες βόλτες όσο και σε οργανωμένες εξόδους στη φύση.

Η συλλογή περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων για δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν πρακτικότητα και ευκολία στη μεταφορά, όπως πτυσσόμενα τραπέζια και σκαμπό, που είναι ελαφριά και εργονομικά, ιδανικά για να τα παίρνετε μαζί σας παντού. Περιλαμβάνει επίσης ανθεκτικά και ελαφριά σκεύη, όπως κούπες, πιάτα και κουταλοπίρουνα από εμαγιέ μέταλλο, σχεδιασμένα για συχνή χρήση στη φύση, καθώς και πρακτικά αντικείμενα από μπαμπού, όπως μπολ σερβιρίσματος και επιφάνειες κοπής, που ξεχωρίζουν για την αντοχή τους στην υγρασία και τη μακροχρόνια χρήση. Η συλλογή συμπληρώνεται από πρακτικά αξεσουάρ, όπως φανάρια LED, ισοθερμικά καλάθια και καπέλα, σχεδιασμένα για τις ανάγκες της υπαίθριας ζωής.

Όλα τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα ώστε να μεταφέρονται εύκολα και να ενισχύουν την αίσθηση χαλάρωσης και οικειότητας στη φύση, ενώ παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξίσου λειτουργικά και μέσα στο σπίτι. Οι γήινες αποχρώσεις και η απλή σχεδιαστική προσέγγιση δημιουργούν μια ισορροπημένη αισθητική που προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικά περιβάλλοντα και χρήσεις.

Τη σειρά υπογράφουν οι σχεδιαστές Darja Nordberg και Ola Wihlborg από την ΙΚΕΑ Σουηδίας, οι οποίοι εστίασαν στη δημιουργία προϊόντων που ενθαρρύνουν την καθημερινή επαφή με τη φύση, συνδυάζοντας πρακτικότητα, απλότητα και λειτουργικό σχεδιασμό.

Η νέα σειρά SOLUPPGÅNG μας υπενθυμίζει ότι η χαλάρωση δεν χρειάζεται προγραμματισμό ή απόσταση – αρκεί μια μικρή παύση μέσα στη μέρα. Μέσα από ευέλικτες και καλαίσθητες λύσεις, αναδεικνύει τη σημασία των μικρών στιγμών χαλάρωσης, που κάνουν την καθημερινότητα πιο ευχάριστη, μέσα και έξω από το σπίτι.

Βρείτε τη νέα σειρά SOLUPPGÅNG στο κατάστημα ΙΚΕΑ Λευκωσίας.

