Επιδιώκουν ισχυρή είσοδο Volt στη Βουλή με αιχμή τη διαφάνεια, λένε στο ΚΥΠΕ οι συμπρόεδροί του

Το Volt παρουσιάζεται ως μια «πραγματιστική και σύγχρονη πολιτική δύναμη» που επιχειρεί να καλύψει το κενό ανάμεσα στην παραδοσιακή κομματική αντιπαράθεση, δίνοντας έμφαση στην καθημερινότητα των πολιτών, τη στεγαστική πολιτική, την ακρίβεια, την πράσινη μετάβαση και τη θεσμική λογοδοσία. Οι συμπρόεδροι του κόμματος Ανδρομάχη Σοφοκλέους και Πάνος Λοΐζου Παρράς δηλώνουν ότι στόχος του Volt είναι η είσοδος στη νέα Βουλή με «ισχυρή παρουσία», προβάλλοντας το κόμμα ως «ψήφο πολιτικής χρησιμότητας» και όχι διαμαρτυρίας.

Στο Κυπριακό, το Volt επαναβεβαιώνει τη στήριξή του σε λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, ενώ στο πεδίο της εσωτερικής διακυβέρνησης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια και στο κράτος δικαίου. Μεταξύ των βασικών νομοθετικών προτεραιοτήτων που θέτει είναι ο διαχωρισμός των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, η ενίσχυση της Αρχής κατά της Διαφθοράς, μέτρα για αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και παρεμβάσεις για προστασία δανειοληπτών και περιορισμό στρεβλώσεων στην αγορά.

Αναφερόμενοι στην κρίση αξιοπιστίας των θεσμών και των πολιτικών κομμάτων, οι δύο συμπρόεδροι υποστηρίζουν ότι η απαξίωση της πολιτικής συνδέεται με τη διαφθορά και την ατιμωρησία, τονίζοντας πως το Volt επιδιώκει να λειτουργήσει ως μηχανισμός κοινοβουλευτικού ελέγχου. Σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη» και τον υποψήφιο του κόμματος Μακάριο Δρουσιώτη, ζητούν πλήρη και ανεξάρτητη διερεύνηση των καταγγελιών, καθώς και δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων της έρευνας για το «Κράτος Μαφία», κάνοντας λόγο για ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και θεσμικής αξιοπιστίας.

Σε ερώτηση προς την κ. Σοφοκλέους για τις κύριες πολιτικές του Volt σε σχέση με την οικονομία και το Κυπριακό, ανέφερε πως στην οικονομία, το Volt ξεκινά από την καθημερινότητα του πολίτη, δηλαδή το κόστος ζωής, τη στέγαση, την ενέργεια, τις μεταφορές και την ακρίβεια.

«Θέλουμε να ενισχύσουμε τον πολίτη, για να μην παραμένει επιρρεπής στην κάθε γεωπολιτική κρίση, εγκλωβισμένος στο ψηλό κόστος ενέργειας και διακίνησης. Στηρίζουμε μια ελεύθερη και ανοικτή οικονομία με υψηλή ανθεκτικότητα ικανή να κατανέμει δίκαια το κοινωνικό μέρισμα που παράγεται. Μια οικονομία που να στηρίζει την επιχειρηματικότητα, αλλά και να προστατεύει τον πολίτη από αδιαφάνεια, αισχροκέρδεια και θεσμική αδράνεια. Για εμάς όμως, η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι εις βάρος του περιβάλλοντος», είπε.

Η κ. Σοφοκλέους σημείωσε πως το διακύβευμα της κλιματικής κρίσης είναι για την Κύπρο άμεσο. «Ως μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές της Μεσογείου, με κίνδυνο ερημοποίησης, είμαστε επιρρεπείς σε πιέσεις στον τουρισμό και την οικονομία συνολικά. Ταυτόχρονα, η εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα δημιουργεί μόνιμη οικονομική και γεωπολιτική ευαλωτότητα. Η πράσινη μετάβαση, επομένως, δεν είναι απλώς περιβαλλοντική πολιτική, είναι στρατηγική ανάγκη για περισσότερη αυτονομία», είπε η κ. Σοφοκλέους.

Πρόσθεσε πως σε αυτό το περιβάλλον, ο πραγματισμός δεν είναι συμβιβασμός, αλλά η μόνη σοβαρή προσέγγιση, σημειώνοντας πως το Volt εκφράζει μια πραγματιστική οικονομική επιλογή.

«Η πρότασή μας είναι σαφής: οικονομία ελεύθερης αγοράς με ισχυρούς κανόνες και εποπτεία, ώστε να διασφαλίζεται πραγματικός ανταγωνισμός και όχι ολιγοπώλια. Ένα κράτος που δεν αντικαθιστά την αγορά, αλλά τη διορθώνει όπου αποτυγχάνει. Επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια, στις ενεργειακές κοινότητες και στις βιώσιμες υποδομές, όχι ως κόστος αλλά ως επένδυση για ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και ενεργειακή ανεξαρτησία», είπε η κ. Σοφοκλέους.

Στο Κυπριακό, η Ανδρομάχη Σοφοκλέους τόνισε πως η θέση του κόμματος είναι ξεκάθαρη: «Λύση στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα και δύο πολιτικά ίσες κοινότητες». Δεν αντιμετωπίζουμε το Κυπριακό ως σύνθημα», πρόσθεσε, «αλλά ως ζήτημα ασφάλειας, δημοκρατίας, ευημερίας και προοπτικής».

Υπογράμμισε πως το άλυτο Κυπριακό τροφοδοτεί αδιέξοδα, ανασφάλεια και θεσμικές στρεβλώσεις και πως για το Volt η λύση δεν είναι υποχώρηση αλλά είναι ο δρόμος για να γίνει η Κύπρος ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος.

Ερωτηθείσα πού κατατάσσει το Volt ιδεολογικά, και ζητώντας να δώσει το στίγμα του κόμματος σε σχέση με την κοινωνία, την εσωτερική διακυβέρνηση και την εξωτερική πολιτική, η κ. Σοφοκλέους ανέφερε πως το Volt είναι ένα σύγχρονο, προοδευτικό, και πραγματιστικό κόμμα. Όπως επεσήμανε, δεν χωρά εύκολα στις παλιές ταμπέλες «αριστερά» και «δεξιά», γιατί η πολιτική του 2026 δεν μπορεί να απαντήσει στα προβλήματα του σήμερα με λεξιλόγιο του χθες. «Είμαστε ένα κόμμα του 21ου αιώνα με απαντήσεις για τα προβλήματα του 21ου αιώνα. Παραμένουμε στο σύνολο των θέσεων μας προοδευτικοί στα κοινωνικά ζητήματα, φιλελεύθεροι στα ανθρώπινα δικαιώματα, αυστηροί στο κράτος δικαίου, πραγματιστές στην οικονομία και καθαρά ευρωπαϊστές στην εξωτερική πολιτική», είπε.

Η κ. Σοφοκλέους είπε πως στην κοινωνία, το κόμμα υπερασπίζεται τα ίσα δικαιώματα, τη συμπερίληψη, τη προσβασιμότητα και τις πολιτικές ένταξης. Στην εσωτερική διακυβέρνηση, πρόσθεσε, «πιστεύουμε σε διαφάνεια, λογοδοσία, θεσμικό έλεγχο και ένα κράτος που λειτουργεί. Λέμε καθαρά ότι το άλυτο Κυπριακό παράγει στρεβλώσεις που υποθάλπουν τη διαφθορά». Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, το Volt, είπε, στηρίζει την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και εξωτερική πολιτική, την στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, μακριά από εξαρτήσεις σε τρίτες χώρες και απόλυτο σεβασμό στο διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο, χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Σε ερώτηση προς την κ. Σοφοκλέους για τις προτάσεις νόμου που θα επιδιώξει να προωθήσει πρωτίστως το Volt στη νέα Βουλή, η κ. Σοφοκλέους ανέφερε πως οι προτεραιότητες τους εστιάζουν σε θέματα καθημερινότητας, διαφάνειας και θεσμικής λογοδοσίας.

«Έχουμε προτάσεις για μείωση του κόστους ζωής που ταυτόχρονα βελτιώνουν και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Στηρίζουμε στοχευμένες φορολογικές παρεμβάσεις αλλά και πολιτικές που χτυπούν τις στρεβλώσεις στην αγορά. Έχουμε ιεραρχήσει το στεγαστικό, προτείνουμε κίνητρα και αντικίνητρα για ένταξη στην αγορά αδρανών ακινήτων στα αστικά κέντρα, αλλά και περιορισμό στην πώληση περιουσίας σε άτομα από τρίτες χώρες που δεν ζουν και δεν εργάζονται στην Κύπρο», είπε.

Παράλληλα, συνέχισε, το Volt ζητά προστασία οφειλετών, με μεγαλύτερη διαφάνεια στις πιστωτικές συμβάσεις και δίκαιη μεταχείριση όσων βρίσκονται απέναντι σε τράπεζες ή εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Επίσης, το Volt, είπε η κ. Σοφοκλέους, θα ιεραρχήσει προτάσεις για ενίσχυση του κράτους δικαίου και θεσμική λογοδοσία, όπως ο διαχωρισμός των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα, η ανάγκη για λογοδοσία στις αποφάσεις του και η ανάθεση ανακριτικών εξουσιών στην Αρχή κατά της Διαφθοράς. «Δεν θέλουμε να καταθέτουμε προτάσεις για τις εντυπώσεις. Θέλουμε προτάσεις κοστολογημένες, εφαρμόσιμες και χρήσιμες για τον πολίτη», είπε.

Σε ερώτηση προς τον κ. Λοΐζου, για το θέμα της κρίσης των θεσμών και για το κατά πόσον το κόμμα μπορεί να αντιστρέψει την εικόνα αυτή και γιατί να το εμπιστευτεί ο πολίτης, είπε αρχικά πως η απαξίωση της πολιτικής δεν ήρθε τυχαία αλλά ήρθε επειδή για χρόνια οι πολίτες βλέπουν σκάνδαλα χωρίς συνέπειες, θεσμούς χωρίς επαρκή λογοδοσία και κόμματα που πολλές φορές λειτουργούν περισσότερο για την αναπαραγωγή της εξουσίας παρά για την επίλυση προβλημάτων. Ο πολίτης, σημειωσε, βιώνει τη διαφθορά ως ένα συνεχές καθεστώς ατιμωρησίας.

«Το Volt δεν ζητά εμπιστοσύνη επειδή δηλώνει "νέο". Τη ζητά επειδή φέρνει άλλη πολιτική κουλτούρα: συλλογικότητα, τεκμηρίωση, ευρωπαϊκές αρχές, καθαρές θέσεις και προτάσεις. Δεν είμαστε ψήφος διαμαρτυρίας. Είμαστε ψήφος πολιτικής χρησιμότητας. Θέλουμε να λειτουργήσουμε ως αποτελεσματικός μηχανισμός κοινοβουλευτικού ελέγχου, με πίεση για διαφάνεια, λογοδοσία και ένα κράτος που επιτέλους να λειτουργεί», είπε ο κ. Λοΐζου και πρόσθεσε πως ζητούν ο πολίτης να τους εμπιστευτεί όχι γιατί υπόσχονται θαύματα, αλλά γιατί λένε καθαρά τι θέλουν να κάνουν και πώς, με σοβαρότητα, συνέπεια και εφαρμόσιμες λύσεις.

Ερωτηθείς ποιος είναι ο ποσοτικός στόχος του κόμματος στις εκλογές, δηλαδή ποσοστό και αριθμό Βουλευτών, και με ποια κόμματα μπορεί να βρει το Volt κοινό έδαφος για συνεργασία, ο κ. Λοΐζου είπε πως ο στόχος είναι καθαρός: «Το Volt να μπει στη Βουλή και να έχει ισχυρή παρουσία. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πόσο δυνατή θα είναι η παρουσία μας και αυτό θα το αποφασίσουν οι πολίτες».

Πρόσθεσε πως ως κόμμα, «ήρθαμε ως πολιτική αναγκαιότητα και νιώθουμε αυτοπεποίθηση τόσο για την πολιτική πρόταση που καταθέτουμε, αλλά και για τα πρόσωπα που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο μας». Τόνισε πως όσο πιο ισχυρή είναι η κοινοβουλευτική παρουσία του Volt τόσο πιο αποτελεσματικά θα μπορεί να ελέγχει, να καταθέτει προτάσεις και να αλλάζει την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου.

Ο κ. Λοΐζου είπε στη συνέχεια πως σε ζητήματα όπου υπάρχει κοινό έδαφος, διαφάνεια, κράτος δικαίου, προστασία πολιτών, οικονομία, περιβάλλον, κοινωνικά δικαιώματα, εκσυγχρονισμός της κρατικής μηχανής, το κόμμα του είναι έτοιμο να συνεργαστεί με όλες τις πολιτικές δυνάμεις που θέλουν πραγματικά αποτέλεσμα. «Αποκλείουμε όμως συνεργασία με το ΕΛΑΜ και άλλες ακραίες φωνές, γιατί εκεί υπάρχουν βαθιές διαφωνίες αρχών: στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη συμπερίληψη, στη συνεργασία στο νησί και στην ίδια την αντίληψη για τη δημοκρατία», είπε.

Τέλος, ο κ. Λοΐζου ρωτήθηκε από το ΚΥΠΕ για τη θέση του Volt ως προς την ουσία της υπόθεσης «Σάντη» και τη διερεύνηση που διεξάγεται αλλά και ως προς τον τρόπο λειτουργίας που έχει ακολουθήσει ο υποψήφιος του κόμματος Μακάριος Δρουσιώτης.

«Η θέση μας είναι θεσμική και καθαρή. Απαιτούμε πλήρη, άμεση και ανεξάρτητη διερεύνηση των καταγγελιών. Δεν είναι δουλειά ενός κόμματος να υποκαταστήσει τις ανακριτικές αρχές ή τα δικαστήρια», είπε, προσθέτοντας πως είναι δουλειά ενός κόμματος που στηρίζει το κράτος δικαίου να απαιτήσει να μη μείνει σκιά πάνω από τους θεσμούς. «Εδώ διακυβεύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη, στην Αστυνομία, στη Γενική Εισαγγελία και συνολικά στη Δημοκρατία», σημείωσε.

Ο κ. Λοΐζου, είπε πως ο Μακάριος Δρουσιώτης είναι ερευνητικός δημοσιογράφος με δεκαετίες δουλειάς και δημόσιας έρευνας και πως έχει καταθέσει στοιχεία τα οποία οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να τα εξετάσουν. «Το Volt δεν εργαλειοποίησε την υπόθεση κομματικά, ούτε ζήτησε τυφλή υιοθέτηση ισχυρισμών. Ζήτησε το αυτονόητο, διερεύνηση, διαφάνεια και προστασία της αξιοπιστίας των θεσμών», είπε.

Την ίδια ώρα, συνέχισε ο κ. Λοΐζου, «ακριβώς επειδή στο Volt δεν φοβόμαστε την αλήθεια, έχουμε ζητήσει τη δημοσιοποίηση, έστω των συμπερασμάτων της έρευνας για το Κράτος Μαφία». Πρόκειται, όπως είπε, για μια έρευνα που αφορά καταγγελίες από τον ίδιο ερευνητή, μια έρευνα που αφορά σοβαρά ζητήματα δημοσίου συμφέροντος, μια έρευνα που κόστισε σχεδόν 1 εκατομμύριο Ευρώ, μια έρευνα που πήρε δύο χρόνια να ολοκληρωθεί από μια επιτροπή που ουδείς αμφισβητεί. «Ο πολίτης οφείλει να γνωρίζει έστω τα συμπεράσματα της επιτροπής και αυτό ζητούμε», κατέληξε.

ΚΥΠΕ