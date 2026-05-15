Γνωρίστε τους υποψήφιους του Αγρονόμος - Αγροτικό Εργατικό Κόμμα για τις βουλευτικές εκλογές

Παραθέτουμε τα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Υποψήφιοι Επαρχίας Λευκωσίας

1. ΒΑΡΕΝΥΚ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ Ολένα

 

2. ΖΑΒΡΟΣ Ανδρέας

 

3. ΚΟΥΡΕΑΣ Αντρέας

 

4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κώστας

 

 

Υποψήφιοι Επαρχίας Λεμεσού

1. ΧΡΙΣΤΟΦΗ Κωστάκης Ανδρέας

2. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ Αριστείδης

3. ΒΛΑΣΟΒΑ Ιουλία

4. ΕΛΛΗΝΑ Μαρία

5. ΚΑΝΓΚΕΛΙΔΗΣ Γιούριι

6. ΚΑΤΣΟΥΝΩΤΟΥ Βικτώρια

7. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Μελίνα

8. NOUREDDINE Salah El Dine

9. ΣΤΕΛΙΟΥ Αριστόδημος

10. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημήτριος

11. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Στέλιος

12. ΧΡΙΣΤΟΦΗ Ιωάννου Ανδρέας

 

Υποψήφιοι Επαρχίας Αμμοχώστου

1. ΜΑΝΔΡΙΤΗ Νικολέττα

2. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

 

Υποψήφιοι Επαρχίας Λάρνακας

1. ΠΡΟΥΣΑΚΟΒΑ Μαρίνα

2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ανδρέας

 

Υποψήφιοι Επαρχίας Πάφου

1. ΜΙΧΑΗΛ Ανδρέας

2. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ Ναταλία

Υποψήφιοι Επαρχίας Κερύνειας

1. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ Χαράλαμπος

 

