«Προβληματισμός» στα κατεχόμενα επειδή η ΕΕ δεν ορίζει συνάντηση με τον Έρχιουρμαν, σύμφωνα με τ/κ Τύπο

"Προβληματισμός" υπάρχει στα κατεχόμενα για το ότι η Ε.Ε. δεν έχει ακόμη ορίσει συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, με το αιτιολογικό ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγματευτική διαδικασία για το Κυπριακό. Το ζήτημα τέθηκε κατά τη διάρκεια πάνελ με θέμα «Η Κύπρος σε περίοδο περιφερειακών αναταράξεων: Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η εκλογική ατζέντα στις ελεύθερες περιοχές», το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τουρκοκυπριακό Τύπο, η εκδήλωση διοργανώθηκε από το τουρκοκυπριακό κίνημα φιλελεύθερης δημοκρατίας (LDH) και το περιοδικό EUROPolitika. Συμμετείχαν πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια του πάνελ συζητήθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις τους στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, έγινε συζήτηση για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου.

Στο πάνελ συμμετείχαν η σύμβουλος της τ/κ ηγεσίας, Ιπέκ Μπορμάν, οι διεθνολόγοι, Αχμέτ Σοζέν, Νούρ Κιοπρουλού, ο ερευνητής, Μετέ Χατάι, και ο ιστορικός, συγγραφέας και δημοσιογράφος, Δρ. Νικόλαος Στέλγιας.

Αξιοσημείωτη υπήρξε η παρέμβαση της συμβούλου του Τ/κ ηγέτη, Μπορμάν, η οποία στη δική της παρέμβαση τοποθετήθηκε για τις σχέσεις της Ε.Ε. με τη νέα τουρκοκυπριακή ηγεσία. η κ. Μπορμάν εξέφρασε προβληματισμό για το γεγονός ότι η Ε.Ε. δεν έχει δόσει ακόμη ραντεβού στον Τ/κ ηγέτη, με το σκεπτικό ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διαπραγματευτική διαδικασία. Ακόμη, ισχυρίστηκε ότι και η ε/κ ηγεσία από την πλευρά της, αντιμετωπίζει αρνητικά πολλές από τις προτάσεις που έχουν τεθεί από την τ/κ ηγεσία και αφορούν κυρίως τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Από την πλευρά του, ο Τ/κ ηγέτης τοποθετήθηκε για τον αναβρασμό που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο σημειώνοντας ότι παρόμοιες κρίσεις ήρθαν στο προσκήνιο και κατά το δεύτερο μισό του προηγούμενο αιώνα.

Ακολούθησε συζήτηση με ερωτήσεις από το κοινό σχετικά με το Κυπριακό και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ