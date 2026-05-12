Ο Ροταριανός Όμιλος Λευκωσίας Λευκοθέα ολοκλήρωσε με επιτυχία αποστολή φαρμακευτικής βοήθειας προς τον Λίβανο με τη στήριξη της Medochemie

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Ροταριανός Όμιλος Λευκωσίας Λευκοθέα ολοκλήρωσε με επιτυχία αποστολή ιατροφαρμακευτικών προμηθειών προς τον Λίβανο, ανταποκρινόμενος στις επείγουσες ανάγκες υγείας που έχουν προκύψει λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στη χώρα. Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με τη στήριξη της Φαρμακοβιομηχανίας Medochemie.

Η αποστολή περιλάμβανε φαρμακευτικές προμήθειες, οι οποίες έφτασαν με ασφάλεια και διανεμήθηκαν σε νοσοκομεία και κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου, συμβάλλοντας στην κάλυψη άμεσων αναγκών ασθενών και ευάλωτων κοινοτήτων.

Η πρωτοβουλία του Ροταριανού Ομίλου Λευκωσίας Λευκοθέα αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η οργανωμένη κοινωνική προσφορά σε περιόδους κρίσης, μέσα από δράσεις με άμεσο ανθρωπιστικό αποτύπωμα και διεθνή διάσταση.

Η Medochemie, στο πλαίσιο της διαχρονικής κοινωνικής της συνεισφοράς, στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την πρόσβαση σε ποιοτική φαρμακευτική φροντίδα. Με 50 χρόνια διεθνούς πορείας και παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες, η κυπριακή φαρμακοβιομηχανία παραμένει προσηλωμένη σε έναν σταθερό στόχο: να βρίσκεται δίπλα στις κοινωνίες και στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όπου κι αν βρίσκονται.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

