Βουλευτικές 2026: Πού και πώς θα ψηφίσουν οι Κύπριοι του εξωτερικού – Όλες οι λεπτομέρειες

Λεπτομέρειες για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό, καθώς και τα μέτρα διευκόλυνσης για εκλογείς σε τροχοκάθισμα, ανακοίνωσε το Γραφείο του Γενικού Εφόρου Εκλογών ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο. Συγκεκριμένα, στην Αθήνα η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οδό Ξενοφώντος 2Α, από τις 7:00 π.μ. έως τις 6:00 μ.μ., με διάλειμμα από τις 12:00 μ. έως τη 1:00 μ.μ. Στη Θεσσαλονίκη το εκλογικό κέντρο θα στεγαστεί στο 2ο Γενικό Ενιαίο Λύκειο Θεσσαλονίκης, στην οδό Ικτίνου 5 με το ίδιο ωράριο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, δύο εκλογικά κέντρα θα λειτουργήσουν στο Λονδίνο: στο κτήριο της Υπάτης Αρμοστείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην οδό 13 St. James’s Square (SW1Y 4LB), καθώς και στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στην περιοχή Wood Green (Earlham Grove, N22 5HJ). Οι ώρες ψηφοφορίας θα είναι από τις 8:00 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ., με διάλειμμα από τις 12:00 μ. έως τις 12:30 μ.μ.

Στις Βρυξέλλες, το εκλογικό κέντρο θα λειτουργήσει στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη διεύθυνση 61 Avenue de Cortenbergh, με ώρες ψηφοφορίας από τις 8:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ. και διάλειμμα από τις 12:00 μ. έως τη 1:00 μ.μ.

Παράλληλα, ο Γενικός Έφορος Εκλογών υπενθυμίζει ότι έχουν ληφθεί μέτρα για τη διευκόλυνση των εκλογέων που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα. Σε συνεργασία με την Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.), έχουν εξασφαλιστεί τα στοιχεία των μελών της ώστε να παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκολύνσεις στα εκλογικά κέντρα όπου είναι εγγεγραμμένοι.

Όσοι εκλογείς χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα και δεν είναι μέλη της Ο.ΠΑ.Κ. καλούνται να επικοινωνήσουν με το Υπουργείο Εσωτερικών, αποστέλλοντας τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο και αριθμό δελτίου ταυτότητας) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση electoralroll@moi.gov.cy ή μέσω φαξ στον αριθμό 22 678 486, με θέμα «Διευκόλυνση εκλογέα σε τροχοκάθισμα».

ΚΥΠΕ