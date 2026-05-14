Θέλει να αποσύρει την υποψηφιότητά του νεαρός υποψήφιος – Τι θα γίνει με το ψηφοδέλτιο και τις ψήφους

Την υποψηφιότητά του θέλει να αποσύρει νεαρός υποψήφιος από την εκλογική μάχη λόγω προσωπικών ζητημάτων.

Ο Δάτης Καλάλη, υποψήφιος με μεταναστευτικό υπόβαθρο που βρισκόταν στο ψηφοδέλτιο του Πράσινου Κόμματος Κύπρου και άτομο που πέρασε από διάφορες προσωπικές και οικονομικές δυσκολίες, επικοινώνησε σήμερα με τον Έφορο Εκλογών θέλοντας να αποσύρει την υποψηφιότητά του.

Συγκεκριμένα ο νεαρός άνδρας απέστειλε επιστολή στον Έφορο με το αίτημά του, ωστόσο αυτό δεν μπόρεσε να γίνει αποδεκτό, καθώς όπως ενημερωνόμαστε αρμοδίως έπρεπε να απευθυνθεί πρώτα με γραπτή επιστολή στον Έπαρχο Λευκωσίας.

Στην περίπτωση που ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες και φτάσει στην απόσυρσή του πάντως, αρμόδια πηγή αναφέρει στον «Π» ότι δεν θα τυπωθούν νέα ψηφοδέλτια, λόγω του μεγάλου τους όγκου. Στην περίπτωση που πάρει σταυρό προτίμησης, έστω και μονοσταυρία οι ψήφοι θα πάνε κατευθείαν στο κόμμα.

Όσον αφορά τον λόγο για τον οποίο θέλει να αποσύρει την υποψηφιότητά του, πηγές από το κόμμα μάς αναφέρουν ότι δεν αφορούν οποιαδήποτε παρεξήγηση μεταξύ τους, αλλά καθαρά προσωπικούς λόγους.