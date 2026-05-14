ΔΗΣΥ: «Έλεγχος παντού και διαφάνεια σε όλα» - Ο απολογισμός από το 2013 και οι στόχοι για το 2026+

Με αιχμή τη διαφάνεια, τον έλεγχο και τη λογοδοσία συνεχίζει την καμπάνια αντίστροφης μέτρησης ενόψει των βουλευτικών εκλογών ο Δημοκρατικός Συναγερμός, επιλέγοντας αυτή τη φορά να αναδείξει ζητήματα θεσμών και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Κεντρικό σύνθημα της νέας θεματικής παρέμβασης αποτελεί το «Έλεγχος παντού και διαφάνεια σε όλα», με την Πινδάρου να επιχειρεί να παρουσιάσει τόσο τον απολογισμό της περιόδου 2013-2023 όσο και τις προτάσεις που καταθέτει για την επόμενη ημέρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δημοκρατικός Συναγερμός υπενθυμίζει ότι κατά την προηγούμενη δεκαετία προωθήθηκαν σειρά θεσμικών αλλαγών που αφορούσαν την ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου, με σημαντικότερη τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, αλλά και μεταρρυθμίσεις που σχετίζονται με το πόθεν έσχες, την ενίσχυση της Επιτρόπου Διοικήσεως και την ψηφιοποίηση κρατικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην εφαρμογή του ΓεΣΥ, του e-government και σειράς ψηφιακών εργαλείων, τα οποία περιόρισαν τη γραφειοκρατία και ενίσχυσαν τη διαφάνεια στις συναλλαγές πολιτών και κράτους.

Στις προτάσεις που προβάλλονται για την περίοδο μετά το 2026 περιλαμβάνονται η περαιτέρω ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, η αυστηροποίηση των διαδικασιών λογοδοσίας, η επέκταση της ψηφιοποίησης του κράτους και η πλήρης εφαρμογή πολιτικών μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ανάγκη προστασίας των θεσμών από τον λαϊκισμό και την απαξίωση, με την Πινδάρου να υποστηρίζει ότι η δημόσια συζήτηση πρέπει να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες προτάσεις και θεσμικές αλλαγές και όχι σε γενικόλογες καταγγελίες.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της ίδιας καμπάνιας ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανέδειξε τις προηγούμενες ημέρες ζητήματα: 1) άμυνας και διεθνών συμμαχιών, 2) σταθερότητας της οικονομίας, 3) υγείας και ΓεΣΥ, 4) συντάξεων και τρίτης ηλικίας, 5) ευρωπαϊκής πορείας και ισχυρής Κύπρου, 6) τουρισμού και ανάπτυξης, 7) πολιτισμού και κατοχύρωσης του καλλιτέχνη, 8) φορολογικής πολιτικής και στήριξης της οικογένειας, καθώς και 9) δικαιοσύνης και θεσμικής μεταρρύθμισης.

Μέσα από τη σημερινή θεματική, η Πινδάρου επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση στην ανάγκη ενίσχυσης της θεσμικής αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος και τους θεσμούς.

Την ίδια ώρα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επιχειρεί να αναδείξει τη διαφοροποίησή του έναντι άλλων πολιτικών δυνάμεων, τις οποίες κατηγορεί για τοξικότητα, λαϊκισμό και απουσία ολοκληρωμένου πλαισίου προτάσεων.

Η συγκεκριμένη καμπάνια συνοδεύεται από εκτενείς παρεμβάσεις με στοιχεία, απολογισμό έργου και συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, οι οποίες φέρουν την υπογραφή του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του Δημοκρατικού Συναγερμού.