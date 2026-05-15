Ερντογάν από την Σύνοδο του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών: «Αναπόσπαστο κομμάτι του τουρκικού κόσμου οι Τουρκοκύπριοι»

Πολύ αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών λόγω ισχυρών ανέμων – Πολλαπλά περιστατικά στην ύπαιθρο

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΟΛΟ

Η παρέμβαση Ερντογάν αξιολογείται από αναλυτές ως ένα σαφές πολιτικό μήνυμα με στόχο την αναβάθμιση της ορατότητας των κατεχομένων στο διεθνές προσκήνιο.

Ιδιαίτερη αναφορά στο ψευδοκράτος και στην ανάγκη ενίσχυσης της παρουσίας του εντός του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών (TDT) έκανε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την ομιλία του στην Άτυπη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού, που πραγματοποιείται στο Κιργιστάν. Η παρέμβαση Ερντογάν αξιολογείται από αναλυτές ως ένα σαφές πολιτικό μήνυμα με στόχο την αναβάθμιση της ορατότητας των κατεχομένων στο διεθνές προσκήνιο.

«Αναπόσπαστο κομμάτι του τουρκικού κόσμου οι Τουρκοκύπριοι»

«Ένα άλλο στοιχείο που καθιστά αυτή τη Σύνοδο Κορυφής ουσιαστική για εμάς είναι η εκπροσώπηση ανάμεσά μας του τουρκοκυπριακού λαού, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του τουρκικού κόσμου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία του Τουρκοκύπριου ηγέτη στη Σύνοδο, σημειώνοντας: «Με μεγάλη ευχαρίστηση βλέπω τον αξιότιμο πρόεδρο στη Σύνοδο Κορυφής του Τουρκεστάν».

Κάλεσμα για ενίσχυση των σχέσεων

Ο κ. Ερντογάν υπογράμμισε την ανάγκη εμβάθυνσης των δεσμών των μελών του Οργανισμού με τα κατεχόμενα, δηλώνοντας: «Εύχομαι ο τουρκικός κόσμος να συνεχίσει να ενισχύει τις πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές του σχέσεις με την "τουρκική δημοκρατία της βόρειας Κύπρου"».

Η στρατηγική της Άγκυρας

Η παρουσία του ψευδοκράτους εντός του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών καταγράφει μια συνεχή πορεία τα τελευταία χρόνια. Υπενθυμίζεται ότι το 2022, στη Σύνοδο Κορυφής της Σαμαρκάνδης, έγινε δεκτό με καθεστώς παρατηρητή, ενώ το 2025 φιλοξένησε στην Κερύνεια τη συνάντηση του Συμβουλίου των Γερόντων (Aksakallar Konseyi) του Οργανισμού.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η Άγκυρα επιχειρεί το τελευταίο διάστημα να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του TDT ως ένα ενεργό διπλωματικό κανάλι, προκειμένου να αμβλύνει τη διεθνή απομόνωση των κατεχομένων. Τα μηνύματα Ερντογάν από το βήμα της Συνόδου ερμηνεύονται ως η συνέχεια αυτής ακριβώς της στρατηγικής για τη σταδιακή αύξηση των πολιτικών επαφών του ψευδοκράτους με τα κράτη-μέλη της κεντρικής Ασίας.

