Βολές κατά πάντων από Παπαδούρη: «Λαϊκισμός και διαπλοκή» από τα νέα κόμματα, «διαφθορά και πολιτικά αδιέξοδα» από τα παραδοσιακά

Το «Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών» αποτελεί επιλογή για τους ψηφοφόρους στις επερχόμενες Βουλευτικές Εκλογές, καθώς εδώ και 30 χρόνια έμεινε καθαρό και μακριά από την διαπλοκή, προσφέροντας παραγωγικό κοινοβουλευτικό και κοινωνικό έργο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Κινήματος, Σταύρος Παπαδούρης.

«Στην πενταετία 2021-2026 πετύχαμε πολλά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και έχουμε παραγάγει ωφέλιμο έργο για την Κύπρο και τους πολίτες», ανέφερε ο κ. Παπαδούρης σε συνέντευξη ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών στις 24/5/2026. Μίλησε για τις θέσεις του κόμματος σε θέματα κοινωνικής και ενεργειακής πολιτικής, για τις θέσεις αναφορικά με τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο και το κυπριακό, καθώς για τον ρόλο του Κινήματος Οικολόγων μέσα στο τρέχον πολιτικό σκηνικό, με την εμφάνιση αρκετών νέων κομμάτων.

«Το Κίνημα ουδέποτε απασχόλησε την δικαιοσύνη με περιπτώσεις διαφθοράς ή χρηματισμού»

Ερωτηθείς σχετικά με την τάση αποστασιοποίησης, ιδίως των νεότερων γενεών, από το πολιτικό γίγνεσθαι, ο κ. Παπαδούρης είπε ότι αυτό συμβαίνει λόγω της ευρύτερης απαξίωσης στους θεσμούς από τους πολίτες.

Εξήγησε ότι «οι πολιτικές των μεγάλων κομμάτων που κυβέρνησαν την τελευταία εικοσαετία, οδήγησαν την κοινωνία σε αδιέξοδα» και ότι τα νέα κόμματα που αναδύθηκαν το τελευταίο διάστημα «αυτοπλασάρονται ως σωτήρες, χωρίς μάλιστα να φέρουν λύσεις», ενώ αρέσκονται «στον λαϊκισμό, την εμμονικότητα και τις κούφιες εξαγγελίες των πολλών "θα", χωρίς βεβαίως να έχουν γνώση για βασικές πρόνοιες της ευρύτερης λειτουργίας του κράτους».

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων εξέφρασε την άποψη ότι κάποιοι πολίτες ενδεχομένως να καταφύγουν σε τέτοιους ευκαιριακούς πολιτικούς σχηματισμούς, λόγω των αδιεξόδων που αντιμετωπίζουν.

Σημείωσε, όμως, ότι οι επιλογές ενώπιον των ψηφοφόρων είναι τρεις: είτε «να στηρίξουν την συνέχιση της διαφθοράς και των πολιτικών που μας οδήγησαν σε ενεργειακή φτώχεια, ακρίβεια, στεγαστική κρίση, υδατικό πρόβλημα, αναξιοκρατία, καμένη γη, απόγνωση και έργα που δεν ολοκληρώνονται», είτε «να επιλέξουν ευκαιριακές παρατάξεις που περιορίζονται στον λαϊκισμό», είτε να στηρίξουν το Κίνημα Οικολόγων, ως μία παράταξη που δεν συμμετέχει στη διαπλοκή.

«Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι παλιοί και νέοι, δεν τολμούν καν να μας συμπεριλαμβάνουν στα συστημικά κόμματα», είπε, προσθέτοντας ότι το Κίνημα «ουδέποτε απασχόλησε την επικαιρότητα ή την δικαιοσύνη με περιπτώσεις διαφθοράς ή χρηματισμού και ποτέ δεν αποδέχτηκε εισφορές από κανέναν μεγαλοεπιχειρηματία», και ότι σε όλη την ιστορία της κοινοβουλευτικής του παρουσίας, υπήρξε παραγωγικό όσο αφορά το κοινοβουλευτικό έργο.

Δόθηκε έδαφος και νομικά εργαλεία με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος επιχειρηματιών από ΑΠΕ

Απαντώντας, ακολούθως, σε ερώτηση για την κατεύθυνση που ακολουθείται στις επενδύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ο κ. Παπαδούρης ανέφερε ότι το Κίνημα είχε κρούσει εξαρχής τον κώδωνα του κινδύνου για αλόγιστη ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων στην ύπαιθρο, ακόμα και σε περιοχές natura, είχε υποβάλει καταγγελίες και είχε καταθέσει προτάσεις νόμου.

«Πετύχαμε εν μέρει την εισαγωγή περιβαλλοντικών όρων και την αναστολή αυτής της καταστροφικής πολιτικής, που δυστυχώς γίνεται με τις πλάτες των αρμόδιων κρατικών τμημάτων που υποτίθεται είναι ταγμένα για την προστασία της φύσης», είπε.

Συνέχισε, όμως, λέγοντας ότι θέση του Κινήματος ήταν η δημιουργία συνεταιρισμών για συλλογική διαχείριση από τους απλούς πολίτες όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ, ώστε «οι Κύπριοι πολίτες να είναι συμμέτοχοι σε μια υπό τύπου κοινωνική εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

Αντίθετα, πρόσθεσε, δόθηκαν έδαφος και νομικά εργαλεία σε ντόπιους και ξένους ολιγάρχες/επιχειρηματίες ενέργειας, με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος. «Βεβαίως, να λάβουμε υπόψη ότι αυτοί οι μεγαλοεπιχειρηματίες έλαβαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ χορηγίες από τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη», επισήμανε ο κ. Παπαδούρης.

Ανέφερε, ακόμα, ότι το Κίνημα κατέθεσε πρόταση νόμου για μείωση του ΦΠΑ στο 5% για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες, πράγμα που δεν υλοποιήθηκε. «Έδιναν στον πολίτη 1000 ευρώ ως κρατική χορηγία και του έπαιρναν πίσω 2000 ευρώ σε φόρους», σημείωσε, καλώντας την εκτελεστική εξουσία να αξιοποιήσει την πρόταση για ενεργοποίηση της νομοθεσίας για αγορά και πώληση Πράσινης Ενέργειας και προώθησης της μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έστω και τώρα.

Τέλος, αναφέρθηκε σε μία τρίτη πρόταση, σχετικά με την αποθήκευση ενέργειας και την ενίσχυση του δικτύου μεταφοράς. «Μέχρι σήμερα, δεν είδαμε να γίνονται έργα προς αυτή την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να χάνεται σημαντική παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ και να συνεχίζουν οι λογαριασμοί της ΑΗΚ να είναι παραφουσκωμένοι», είπε, καλώντας του κράτος να υποχρεώσει τους επιχειρηματίες ενέργειας, να προβούν σε αποθήκευση στις δικές τους εγκαταστάσεις.

Εξόφθαλμες πρακτικές υποβάθμισης σε δημόσια Υγεία και Παιδεία

Μιλώντας για τους κρίσιμους τομείς της Υγείας και της Παιδείας, ο κ. Παπαδούρης είπε ότι και σε αυτούς διαπιστώνεται εξυπηρέτηση συμφερόντων κάποιων επιχειρηματιών, μέσω της υποβάθμισης δημόσιων νοσοκομείων και σχολείων.

Αναρωτήθηκε, μάλιστα, αν η εκτελεστική εξουσία έχει λανθασμένες πρωτοβουλίες ή αν σκοπίμως ακολουθούνται αυτές οι πολιτικές. «Θα ήθελα να πιστέψω ότι είναι το πρώτο και ότι μπορούμε να πιέσουμε προς μια διαφορετική κατεύθυνση, δυστυχώς όμως, με την πάροδο των χρόνων, εντοπίζεις τόσο εξόφθαλμες πρακτικές που σε οδηγούν στο γεγονός ότι σκοπίμως υποβαθμίζεται η υγεία και η παιδεία», είπε.

Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στη διαπίστωση ότι πέραν των 200 νοσηλευτών που εργοδοτήθηκαν για να στελεχώσουν τα νοσοκομεία, έχουν αποσπαστεί σε υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για γραφειακά και διοικητικά καθήκοντα, κάτι που αναδείχθηκε στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης εξέτασης θέματος που εισηγήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου, προ τετραετίας. «Αυτό κι αν είναι μια εξόφθαλμη λανθασμένη ίσως και σκόπιμη πρακτική», είπε.

«Η υγειονομική κατάσταση που προέκυψε από την πανδημία του κορωνοϊού ήταν τραγική απόδειξη ότι η ανεπαρκής επένδυση, η ιδιωτικοποίηση και η παραμέληση των προληπτικών προσεγγίσεων, θέτουν ασθενείς και εργαζόμενους στον τομέα της υγείας σε κίνδυνο, σωματικά και ψυχικά», σημείωσε ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων. «Στοχεύουμε στην εξάλειψη των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά φάρμακα και θεραπείες, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου και των σπάνιων παθήσεων, με τρόπους που να αφορούν όλα τα μέρη της κοινωνίας, ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες ομάδες», πρόσθεσε.

Εξέφρασε στήριξη προς το ΓεΣΥ, ως μία κατάκτηση του λαού, και προς το μονοασφαλιστικό σύστημα, ενώ εξέφρασε ανησυχία για την κάθοδο επενδυτών «οι οποίοι βλέπουν την υγεία ως εμπόρευμα αντί ως δημόσιο αγαθό και προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν σταδιακά ολιγοπώλια τα οποία θα νέμονται τις εισφορές των πολιτών στο ΓεΣΥ».

Υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι χρειάζεται συγκροτημένη ενίσχυση των δημόσιων νοσηλευτηρίων και ενίσχυση του ρόλου των προσωπικών γιατρών, καθώς και σχεδιασμός για παροχή κινήτρων σε μελλοντικούς γιατρούς για την επιλογή ειδικοτήτων στις οποίες παρατηρούνται μακροχρόνιες ελλείψεις, επαναδιαπραγμάτευση αμοιβών και αριθμού ασθενών, αλλά και επέκταση της υπηρεσίας υγείας εντός ΓεΣΥ και από ειδικότητες όπως οφθαλμίατροι και οδοντίατροι.

Στον τομέα της Παιδείας, είπε ότι πρέπει να παρέχεται ποιοτική, δημόσια εκπαίδευση, κατάρτιση, δια βίου μάθηση, ουσιαστική κοινωνική γνώση και σωστή διαπαιδαγώγηση, βασισμένη και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την καλλιέργεια των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του κάθε μαθητή έκαστος, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, την κλίση και τα δυνατά σημεία του κάθε παιδιού.

Επιπλέον, σημείωσε ότι οι σύγχρονες προκλήσεις και τα κοινωνικά φαινόμενα, απαιτούν τη θεσμοθετημένη ένταξη των κοινωνιολόγων και των εκπαιδευτικών ψυχολόγων εντός της σχολικής μονάδας, ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη πρόληψη περιστατικών βίας, σχολικού εκφοβισμού, σεξουαλικής παρενόχλησης κλπ., προτείνοντας ως επιπλέον μέτρο και τη λειτουργία σχολής γονέων.

Οι Βρετανικές Βάσεις και η ασφάλεια των κατοίκων της Κύπρου

Με αφορμή τα γεγονότα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, που έφεραν το θέμα των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο και πάλι στην επικαιρότητα, ο κ. Παπαδούρης μίλησε για τη θέση του Κινήματος στο θέμα αυτό, εκφράζοντας ικανοποίηση για το γεγονός ότι έχει συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφορά που αναγνωρίζει και στηρίζει το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συζητήσει ουσιαστικά το καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων.

«Μας βρίσκει ικανοποιημένους η επίσημη κρατική διακήρυξη ότι οι Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο αποτελούν αποικιοκρατικό κατάλοιπο», είπε, προσθέτοντας ότι «οι τελευταίες εξελίξεις απέδειξαν ότι οι Βρετανικές Βάσεις αποτελούν απειλή για την ασφάλεια των κατοίκων της Κύπρου». Ανέφερε, δε, ότι «το ζήτημα της κατάργησης των Βρετανικών Βάσεων δεν είναι υπόθεση των παιδιών των παιδιών μας αλλά δική μας υπόθεση».

Υπενθύμισε, εξάλλου, ότι το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών από το 2003, εν όψει της ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, είχε υποβάλει στο Εθνικό Συμβούλιο προτάσεις για τη διαχείριση του θέματος των Βάσεων. «Όπως είχαμε επισημάνει ξανά, οι εξελίξεις σε σχέση με τις βρετανικές βάσεις Ντιέγκο Γκαρσία, στο νησιωτικό κράτος του Μαυρικίου, μπορούν να θεωρηθούν ως παράδειγμα προς μίμηση», είπε ο κ. Παπαδούρης, προσθέτοντας ότι «το καθεστώς και η λειτουργία των Βρετανικών Βάσεων πρέπει να τεθούν σε διαδικασία αναθεώρησης, με στόχο την πλήρη κατάργησή τους, στο πλαίσιο της πλήρους από-αποικιοποίησης της Κύπρου».

Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις για το Κυπριακό σε επίπεδο επαφών κοινοβουλευτικών κομμάτων, αλλά και συνολικά της Βουλής, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, ο κ. Παπαδούρης αναγνώρισε ως σημαντική και αναγκαία την άσκηση κοινοβουλευτικής διπλωματίας, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του και από τα αποτελέσματα των επαφών με άλλα πράσινα κόμματα.

«Ως Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων είχα μία καρποφόρα συνεργασία με τα πράσινα κόμματα και έτσι με αφορμή την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναδείξαμε στην σωστή του βάση το κυπριακό πρόβλημα και την επιδιωκόμενη για εμάς λύση», είπε. «Μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος από αυτή την συνεργασία και φαίνεται να αποδίδει καρπούς», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ