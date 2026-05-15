Έχω επικοινωνιακό πρόβλημα, δεν μπορώ να πείσω τον λαό, παραδέχεται ο Μερτς - «Δεν θα συμβούλευα στα παιδιά μου να ζήσουν στις ΗΠΑ»

Αδυναμίες της κυβέρνησής του, αλλά και προσωπικά επικοινωνιακά προβλήματα, παραδέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατά τη διάρκεια συνάντησής του την Παρασκευή με νέους στο πλαίσιο των Καθολικών Ημερών.

Αναφέρθηκε ακόμη στις ΗΠΑ, επικρίνοντας την κατάσταση στη χώρα, ενώ έγινε και πάλι στόχος έντονης αποδοκιμασίας.

«Η διαφωνία είναι μέρος της δημοκρατίας, αλλά πρέπει να οδηγεί και σε αποτελέσματα. Και αυτή τη στιγμή ίσως διαφωνούμε πάρα πολύ και επιτυγχάνουμε πολύ λίγα αποτελέσματα», δήλωσε ο καγκελάριος στις Καθολικές Ημέρες στο Βίρτσμπουργκ σε ακροατήριο περίπου 1.000 νέων, σε αναφορά στις δημόσιες τριβές μεταξύ εταίρων του κυβερνητικού συνασπισμού και στις διαφορετικές απόψεις σε κομβικά ζητήματα.

«Η ανοχή ξεκινάει εκεί όπου τελειώνει η δική μας γνώμη. Το ερώτημα είναι αν οι άνθρωποι στη Γερμανία ακούν ο ένας τον άλλον, αποδέχονται τις άλλες απόψεις και προσπαθούν να αναπτύξουν κοινές λύσεις. Πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι δυνατόν να βρεθούν λύσεις στο πολιτικό κέντρο», τόνισε.

Οι νέοι Καθολικοί από την πλευρά τους ζήτησαν από τον καγκελάριο να εμπλέξει περισσότερο τη νεολαία στις πολιτικές αποφάσεις και να μην θεωρεί τους νέους τεμπέληδες. «Κανείς στο κόμμα μου δεν έχει ισχυριστεί ότι οι άνθρωποι στη Γερμανία είναι τεμπέληδες», αντέτεινε εκείνος.

Ταυτόχρονα παραδέχθηκε: «Γνωρίζω ότι πρέπει να βελτιώσω την επικοινωνία μου. Αναρωτιέμαι όλο και περισσότερο γιατί προφανώς δεν καταφέρνω να προσεγγίσω και να πείσω επαρκώς τον λαό. Θέλω να προσπαθήσω να δώσω στη χώρα και στον λαό της αισιοδοξία, παρά τις μεγάλες προκλήσεις - να πειστούν ότι θα τις ξεπεράσουν. Αλλά θα πρέπει να εξηγήσω περισσότερο», ανέφερε.

Υπερασπίστηκε τη δημοκρατία ο Μερτς λέγοντας ότι «τα πράγματα κινούνται πιο γρήγορα σε μια δικτατορία, αλλά συνήθως πάνε τελικά στραβά».

Απαντώντας σε ερωτήσεις παρευρισκόμενων σχετικά με το τι δίνει στον ίδιο αισιοδοξία και ελπίδα παρά τις προκλήσεις, ο καγκελάριος αναφέρθηκε στην αυτοπεποίθησή του. «Έχω αυτοπεποίθηση επειδή δεν θέλω ούτε καν να σκεφτώ ότι θα απογοητευτώ», είπε και πρόσθεσε ότι έχει την πεποίθηση ότι διαθέτει την ικανότητα να οδηγήσει τη χώρα και πάλι μπροστά. «Η λέξη "πεποίθηση" είναι καλύτερη για μένα από τη λέξη "ελπίδα"», τόνισε.

Germany's Chancellor Merz:



I’m a big admirer of America. My admiration is not increasing at the moment.



Today I would not recommend my children move to the USA to study or work there, simply because a social climate has suddenly developed there.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε ότι «είμαι μεγάλος θαυμαστής της Αμερικής, αλλά αυτή τη στιγμή δεν αυξάνεται ο θαυμασμός μου» και πρόσθεσε ευθέως: «Δεν θα συμβούλευα σήμερα τα παιδιά μου να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις ΗΠΑ».

Ο καγκελάριος, που έχει ο καγκελάριος έχει τρία παιδιά και επτά εγγόνια, εξήγησε ότι «το κοινωνικό κλίμα που έχει ξαφνικά διαμορφωθεί» στις ΗΠΑ έχει γίνει ιδιαίτερα ανησυχητικό και υποστήριξε ότι «ακόμη και οι πιο μορφωμένοι στην Αμερική αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην εύρεση εργασίας».

Το Politicο υπενθυμίζει ότι στο παρελθόν ηγούνταν του Atlantik-Brücke, ενός δικτύου επιρροής που προωθεί τις αμερικανο-γερμανικές σχέσεις.

Αποδοκιμασίες κατά του καγκελάριου

Κατά την άφιξή του στο Συνεδριακό Κέντρο του Βίρτσμπουργκ ο Μερτς δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες και σφυρίγματα από ακτιβιστές για το κλίμα, οι οποίοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις πολιτικές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σχετικά με το περιβάλλον.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μπροστά από το κτήριο είχαν συγκεντρωθεί μερικές εκατοντάδες άτομα, τα οποία ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση των οργανώσεων «Ανοιχτή Αντιφασιστική Συνάντηση», «Fridays for Future», ενώ ακτιβιστές διέκοψαν κατ΄επανάληψη και την εκδήλωση.

