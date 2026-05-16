Η ΕΔΕΚ καταγγέλλει Αποστόλου για παραβίαση προσωπικών δεδομένων των μελών της - «Επικοινωνεί τηλεφωνικά και ζητά ανερυθρίαστα την ψήφο»

Για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καταγγέλλει τον πρώην βουλευτή της και νυν του ΔΗΚΟ, Ανδρέα Αποστόλου, η ΕΔΕΚ.

«Επιβεβαιώνεται η ανυπαρξία πολιτικού ήθους εκ μέρους του κ. Αποστόλου», τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση της η ΕΔΕΚ.

Όπως αναφέρει, «η πολιτική ανηθικότητα του υποψηφίου του ΔΗΚΟ, Ανδρέα Αποστόλου, θα καταγγελθεί καθώς έχει περάσει τα όρια και εισήλθε στη σφαίρα της παραβίασης προσωπικών δεδομένων».

«Το επιτελείο του, παράνομα επικοινωνεί τηλεφωνικά με μέλη της ΕΔΕΚ, ζητώντας ανερυθρίαστα την ψήφο τους, εδώ και καιρό», σημειώνει σε ανακοίνωση της η ΕΔΕΚ.

Παράλληλα τονίζει πως, «είχαμε αποφασίσει να τους αγνοήσουμε, μέχρι που έφτασαν στο σημείο να τηλεφωνήσουν σε υποψήφιο βουλευτή της ΕΔΕΚ στη Λάρνακα».

Επιπρόσθετα η ΕΔΕΚ αναφέρει πως, «θεωρούμε ότι έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα των μελών μας, αλλά και να ενημερώσουμε τους πολίτες για την ανυπαρξία πολιτικού ήθους εκ μέρους του κ. Αποστόλου».

«Γι’ αυτό θα γίνει καταγγελία στην αρμόδια Επίτροπο», καταλήγει η ανακοίνωση.

