ΠτΔ στο Συνέδριο της ΝΔ: «Η υπεύθυνη πολιτική ανάχωμα έναντι λαϊκισμού και μηδενισμού»

Αυτούσιος ο χαιρετισμός του Νίκου Χριστοδουλίδη:

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και με αισθήματα υπερηφάνειας που συμμετέχω και απευθύνω χαιρετισμό στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ενώπιον αυτού του εκλεκτού ακροατηρίου, που πέραν των πολιτειακών αξιωματούχων, αποτελείται από στελέχη και μέλη της Παράταξης, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό.

Η χαρά μου είναι μεγαλύτερη γιατί δύο μόλις μέρες μετά που είχα την ξεχωριστή τιμή να προσφωνήσω τη Βουλή των Ελλήνων, έχω εκ νέου την ευκαιρία να σας μεταφέρω την αδελφική αγάπη και την εκτίμηση του κυπριακού λαού, μαζί με την ευγνωμοσύνη μας για την ουσιαστική συμπαράσταση και την έμπρακτη στήριξη.

Απευθύνομαι στην ηγεσία, στα στελέχη και στα μέλη της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης με αισθήματα σεβασμού, γιατί στα 52 χρόνια παρουσίας της, η Νέα Δημοκρατία είχε πρωταγωνιστική συμβολή στην τιτάνια προσπάθεια για εθνική ανασυγκρότηση και ενότητα, για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο.

Και είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι σε όλα τα χρόνια που ο ελληνικός λαός τής ανέθεσε την ευθύνη διακυβέρνησης, αλλά και όποτε βρέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση, το αποτύπωμα της Νέας Δημοκρατίας υπήρξε θετικό.

Δεν θα μπορούσε εξάλλου να είναι διαφορετική η διαδρομή ενός πολιτικού κόμματος που είναι θεμελιωμένο στα οράματα του ιδρυτή της, Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο οποίος πάνω στα ερείπια της Μεταπολίτευσης, και μέσα στη δίνη του Ψυχρού Πολέμου, είχε τη διορατικότητα να οδηγήσει τη χώρα προς την κατεύθυνση που διασφαλίζει ασφάλεια και προοπτική.

Πενήντα χρόνια μετά, η ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή «η Ελλάς ανήκει στη Δύση, πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά και πολιτισμικά» παραμένει διαχρονική. Ειδικά σήμερα, με ένα διεθνές σύστημα, το οποίο χαρακτηρίζει η απροβλεψιμότητα και η αστάθεια, η φράση καθίσταται εξαιρετικά επίκαιρη.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών ανακατατάξεων, που δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής μας οικογένειας, Ελλάδα και Κύπρος αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, υπεύθυνα και συλλογικά, ως πυλώνες προόδου και ανάπτυξης, ως παράγοντες ασφάλειας και σταθερότητας, ειδικά σε μια περιοχή με σύνθετες προκλήσεις.

Όλα όσα προανέφερα δοκιμάστηκαν στην πράξη πριν από μερικούς μήνες, όταν η Κύπρος βρέθηκε στην ανάγκη να ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ για την ασφάλεια των πολιτών της, μετά την επίθεση στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου.

Ποτέ μα ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσω την άμεση και χωρίς δεύτερη σκέψη ανταπόκριση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας όταν επικοινώνησα μαζί του για να του ζητήσω βοήθεια.

Χωρίς δισταγμό, χωρίς δεύτερη σκέψη, ο φίλος Κυριάκος, ανταποκρίθηκε αμέσως στέλνοντας στην Κύπρο δύο ζεύγη μαχητικών της ελληνικής αεροπορίας και δύο υπερσύγχρονες φρεγάτες για να ενισχύσουν την ασφάλεια της Κύπρου και του λαού μας.

Πέραν του υψηλού συμβολισμού, πέραν της ουσιαστικής στήριξης, η ελληνική παρουσία στην Κύπρο λειτούργησε ως προπομπός ώστε κάθε ευρωπαϊκό κράτος να αποδείξει στην πράξη την αλληλεγγύη τους και πλέον να τεθεί επισήμως στην ΕΕ η ενεργοποίηση με συγκεκριμένο επιχειρησιακό πλάνο για το Άρθρο 42(7).

Υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Η μικρή Ελλάδα, από τις πολύ λίγες χώρες στην Ευρώπη, ανταποκρίθηκε, όχι μόνο στην Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και στο αίτημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας.

Η χρονική συγκυρία βρίσκει την Κυπριακή Δημοκρατία να ασκεί κατά το τρέχον εξάμηνο την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεσούσης της κρίσης στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Ως μέλη της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας με ξεκάθαρο ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό, με λόγο και ρόλο στις Βρυξέλλες, Ελλάδα και Κύπρος αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για μια σειρά από θέματα της καθημερινότητας των πολιτών, με ιδιαίτερη ευαισθησία για τη Νέα Γενιά.

Η Ακρίβεια, η Απασχόληση, η ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, η Ψηφιακή και Πράσινη μετάβαση, το Μεταναστευτικό, το Στεγαστικό, η ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και πολλά άλλα αποτελούν προτεραιότητες μας που απαιτούν συνεργασία, συγκεκριμένο σχεδιασμό και αποτελεσματικότητα.

Και ακριβώς, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σε συνεργασία με το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, και ειδικότερα με την υπεύθυνη δύναμη της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη πολιτική ομάδα στην Ευρώπη, σε συνεννόηση πάντοτε με τους θεσμούς της Ένωσης, διαμορφώνουμε συγκεκριμένες πολιτικές, που είναι υλοποιήσιμες, κοστολογημένες, πρακτικά εφαρμόσιμες και βιώσιμες.

Επιτρέψτε μου να αξιοποιήσω την εδώ παρουσία μου για να εξάρω το υψηλό επίπεδο των διμερών μας σχέσεων, που αναμφίβολα βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ. Χαίρομαι γιατί τα τελευταία τρία χρόνια, οι σχέσεις καλύπτουν ένα ευρύ θεματικό φάσμα, που εκτείνεται σε τομείς πέραν των αυστηρά εθνικών, και που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών μας, όπως η Παιδεία, η Υγεία, το Περιβάλλον και Κλιματική Πολιτική, ο Εκσυγχρονισμός του Κράτους, η Έρευνα και Καινοτομία, ο Πολιτισμός και πολλοί άλλοι.

Θα ήταν παράλειψή μου φυσικά να μην υπογραμμίσω και την καθοριστική βοήθεια της Ελλάδας, προσωπικώς του φίλου Πρωθυπουργού, στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για την επίτευξη της υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητας μας, που δεν είναι άλλη από τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας.

Ζούμε, σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, σε μια περίοδο έντονης απαξίωσης των θεσμών, ισοπέδωσης κάθε έννοιας δεοντολογίας και καταπάτησης θεμελιωδών δικαιωμάτων, η υπεύθυνη πολιτική οφείλει να γίνει το ανάχωμα έναντι φαινομένων λαϊκισμού και μηδενισμού, που συνιστούν απειλή για την ίδια τη δημοκρατία.

Το αφήγημα κάποιων περί του τέλους των ιδεολογιών υπηρετεί ακριβώς εκείνους που χωρίς ιδεολογικό υπόβαθρο ή σαφές πολιτικό πλαίσιο, επιμένουν να καταγγέλλουν χωρίς να προτείνουν, να καταθέτουν θέσεις ανέφικτες και ανεδαφικές, χωρίς πρακτικό αντίκρισμα.

Αυτού του είδους η πολιτική δεν συνιστά πρόταση. Αυτού του είδους οι προσεγγίσεις, δεν συνιστούν πολιτική, και σίγουρα δεν αποτελεί τη δική μας απάντηση στα φαινόμενα που υπονομεύουν την ασφαλή και σταθερή πορεία των χωρών μας προς το αύριο.

Τα μεγάλα Εθνικά Θέματα, η Οικονομία, η Άμυνα και η Ασφάλεια, το μέλλον των χωρών μας δεν προσφέρονται για πειραματισμούς.

Καταλήγω, ευχόμενος καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας, μαζί με τη διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση της Κύπρου, και εγώ προσωπικά, θα παραμείνουμε δίπλα σας, συμπαραστάτες σε κάθε προσπάθεια που υπηρετεί τούς κοινούς μας στόχους, για Ασφάλεια, για Ευημερία και Προκοπή.