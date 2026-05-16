Ψήφος με τη... βοήθεια του Choose4Cyprus - 7.000 συμμετοχές τα πρώτα δύο 24ωρα

15 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνισή του, το Choose4Cyprus έχει καταστεί πλέον θεσμός για τις εκλογές στην Κύπρο, με το εργαλείο του ερευνητικού εργαστηρίου DigiPols της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης του ΤΕΠΑΚ να συγκεντρώνει χιλιάδες ενδιαφερομένους από τα πρώτα 24ωρα ενεργοποίησης.

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια καθηγήτρια του ΤΕΠΑΚ δρα Βίκυ Τρίγκα, «το Choose4Cyprus έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στον δημόσιο διάλογο της φετινής προεκλογικής περιόδου, επιχειρώντας να επαναφέρει στο επίκεντρο την ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης, τις ίδιες τις θέσεις και τα προγράμματα των κομμάτων». Όπως ανέφερε η κ. Τρίγκα, η προεκλογική εκστρατεία κινήθηκε περισσότερο γύρω από ζητήματα εικόνας, εμπειρίας, σκανδάλων και διαφθοράς, παρά γύρω από συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις που θα επέτρεπαν στους πολίτες να συγκρίνουν επιλογές και να αποφασίσουν με ουσιαστικά κριτήρια.

Το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου για τέτοια εργαλεία υποβοήθησης ή συμβουλής ψήφου φαίνεται από τη μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου, αφού ήδη τα πρώτα δύο 24ώρα λειτουργίας και χωρίς ιδιαίτερα διαφήμιση έφτασε τις 7.000 συμμετοχές. Υπενθυμίζεται πως στις προεδρικές του 2023 είχαν σπάσει όλα τα ρεκόρ με το εργαλείο να καταφέρνει να προσεγγίσει σχεδόν το 5% του εκλογικού σώματος, δηλαδή πάνω από 25.000 χρήστες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πλατφόρμα Choose4Cyprus φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο πολιτικής ενημέρωσης και αυτοτοποθέτησης των ψηφοφόρων. Βασισμένο στην έννοια της «ορθολογικής ψήφου», το εργαλείο δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να απαντήσουν σε 24 ερωτήματα που αφορούν βασικά ζητήματα πολιτικού ανταγωνισμού, από την οικονομία και την κοινωνική πολιτική μέχρι θέματα καθημερινότητας και θεσμών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο χρήστης μπορεί να δει ποιο κόμμα βρίσκεται πιο κοντά στις δικές του απόψεις.

Σύμφωνα με την κ. Τρίγκα, οι θέσεις των κομμάτων δεν καταγράφηκαν αυθαίρετα αλλά προέκυψαν μέσα από συστηματική ερευνητική δουλειά και τεκμηριωμένες δημόσιες τοποθετήσεις.

Η δημιουργός της πλατφόρμας ξεκαθάρισε ότι το Choose4Cyprus δεν αποτελεί «οδηγό ψήφου» ούτε επιχειρεί να υποδείξει στους πολίτες τι να επιλέξουν στην κάλπη. Όπως υπογράμμισε, η εκλογική συμπεριφορά επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως η ιδεολογία, το οικογενειακό περιβάλλον, οι στρατηγικές επιλογές ή ακόμη και η ψήφος διαμαρτυρίας. Μάλιστα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κάποιοι χρήστες να διαπιστώσουν ότι δεν ταυτίζονται ουσιαστικά με κανένα κόμμα, που το στοιχείο αυτό δεν είναι άσχετο της πολιτικής κατάστασης και τοποθέτησης του κόσμου. Ταυτόχρονα εξήγησε ότι το φαινόμενο ίσως οφείλεται και στις ερωτήσεις που τέθηκαν αλλά και στην απουσία θέσεων από πολλά κόμματα. Στις περιπτώσεις όπου δεν εντοπίστηκαν θέσεις από τα κόμματα, ο αλγόριθμός «τιμωρεί» το κόμμα, αυξάνοντας την απόσταση και άρα τη συνάφεια.