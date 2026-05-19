ΔΗΣΥ: Η αποκατάσταση των πληγέντων του 2013 είναι ζήτημα δικαιοσύνης

Σε 5 ημέρες, οι πολίτες αποφασίζουν για τη Βουλή της επόμενης πενταετίας και ποιοι θα τους εκπροσωπούν.

Σε συνθήκες οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης, η αποκατάσταση των πληγέντων της κρίσης του 2013 αποτελεί χρέος και ζήτημα δικαιοσύνης απέναντι στους καταθέτες, τους κατόχους αξιογράφων και τους μετόχους που στήριξαν τη χώρα στις δυσκολότερες στιγμές της οικονομίας.

Επί διακυβέρνησης του Δημοκρατικού Συναγερμού προχώρησε η νομοθετική ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης, καθορίστηκαν οι κατηγορίες των δικαιούχων, ενισχύθηκε οικονομικά το Ταμείο και θεσμοθετήθηκαν μηχανισμοί χρηματοδότησής του. Παράλληλα, στηρίξαμε τον προϋπολογισμό και τις πρώτες εκταμιεύσεις προς τους πληγέντες.

Συνεχίζουμε με ξεκάθαρο σχέδιο:

– Πλήρη αποκατάσταση όλων των δικαιούχων εντός 10ετίας

– Αποκατάσταση με οικονομικό ρεαλισμό. Όχι με νέους φόρους στον κόσμο

– Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ταμείου

– Σταθερό και κοστολογημένο πλάνο αποκατάστασης

Με υπευθυνότητα, κοστολογημένες προτάσεις και οικονομικό ρεαλισμό, προχωρούμε στην οριστική αποκατάσταση μιας μεγάλης οικονομικής αδικίας.

Αυτή είναι η διαφορά:

Ρεαλιστικό σχέδιο απέναντι στον λαϊκισμό.

Θεσμική σοβαρότητα απέναντι στις εύκολες υποσχέσεις.

Υπεύθυνα Μπροστά.

Η Αποκατάσταση ως Ηθικό Χρέος και Ζήτημα Δικαιοσύνης

Η οικονομική κρίση που επέφεραν οι πολύ κακές πολιτικές διακυβέρνησης του ΑΚΕΛ το 2013 αποτελεί τη βαθύτερη οικονομική τομή στη σύγχρονη ιστορία της κυπριακής οικονομίας.

Η απόφαση των κομμάτων πλην του ΔΗΣΥ να μην αποδεχθούν την πρόταση της κυβέρνησης για αυξημένο κατ’ αποκοπή τέλους και η συνεπεία αυτού απόφαση του Eurogroup τον Μάρτιο εκείνου του έτους, επέβαλε μια πρωτοφανή και σκληρή δοκιμασία στην Κύπρο, η οποία υπήρξε η πρώτη χώρα στην Ευρωζώνη που υπέστη τη διαδικασία της διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in).

Το μεγαλύτερο βάρος αυτής της τεράστιας οικονομικής αποσταθεροποίησης και καταστροφής το επωμίστηκαν δυσανάλογα οι καταθέτες, οι κάτοχοι αξιογράφων και οι μέτοχοι των δύο μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, η σταδιακή αναπλήρωση αυτών των απωλειών δεν υπήρξε ποτέ ένα ζήτημα απλών οικονομικών παροχών ή προεκλογικών υποσχέσεων.

Είναι ένα βαθύτατο ηθικό χρέος και ένα ζήτημα αποκατάστασης της δικαιοσύνης απέναντι στους ανθρώπους που πλήρωσαν το βαρύτερο οικονομικό τίμημα για τη διάσωση της χώρας.

Δεν επιλέξαμε ποτέ τη ρητορική της εύκολης πλειοδοσίας, αλλά τον δύσκολο δρόμο της θεσμικής, υπεύθυνης και οικονομικά βιώσιμης αντιμετώπισης. Σήμερα, δεκατρία χρόνια μετά, οι συμπολίτες μας που υπέστησαν το πλήγμα δεν έχουν ανάγκη από ανέξοδα συνθήματα. Έχουν ανάγκη από ένα σαφές, κοστολογημένο και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης συνδεδεμένο με τις συνθήκες της οικονομίας μας.

2013 - Σήμερα: Η Δεκαετία της Έμπρακτης Στήριξης και της Δημιουργίας του Θεσμικού Πλαισίου Αποκατάστασης

Η δέσμευσή μας απέναντι στους πληγέντες δεν ξεκίνησε σήμερα. Η αξιοπιστία της πρότασής μας για το αύριο θεμελιώνεται στο αδιαμφισβήτητο έργο που επιτελέσαμε ως διακυβέρνηση.

Εμείς αναλάβαμε την πρωτοβουλία να μετατρέψουμε την πολιτική βούληση σε νόμο του κράτους:

1. Νομοθετική Ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης (2013): Ο Δημοκρατικός Συναγερμός υπήρξε ο εμπνευστής και ο εισηγητής της νομοθεσίας (Ν. 11(Ι)/2013) για τη δημιουργία του Ταμείου Αλληλεγγύης. Υπενθυμίζουμε ότι η πρωτοβουλία μας αυτή δεν ψηφίστηκε ομόφωνα στη Βουλή, αλλά κατά πλειοψηφία, αναδεικνύοντας ποιοι πραγματικά στήριξαν στην πράξη αυτόν τον θεσμό από την πρώτη στιγμή.

2. Καθορισμός Δικαιούχων και Ισότιμη Μεταχείριση (2017): Προχωρήσαμε στη νομοθετική ρύθμιση που καθόρισε ξεκάθαρα και δίκαια τις τρεις κατηγορίες των δικαιούχων: τους κουρεμένους καταθέτες, τους κατόχους αξιογράφων, καθώς και τους παλαιούς μετόχους της Τράπεζας Κύπρου, διασφαλίζοντας την ισονομία.

3. Λειτουργική Επανεκκίνηση και Οικονομική Ενίσχυση (2019): Κατά τη δική μας διακυβέρνηση, το Ταμείο ενισχύθηκε ουσιαστικά ώστε να αποκτήσει κρίσιμη οικονομική ισχύ. Θεσμπίσαμε ετήσια κρατική χορηγία και ταυτόχρονα, ψηφίσαμε τη νομοθεσία για τη μεταβίβαση της ακίνητης κρατικής περιουσίας προς ενίσχυση του Ταμείου.

4. Σχέδιο Μόνιμης Χρηματοδότησης: Δρομολογήσαμε έναν συγκροτημένο μηχανισμό τακτικής χρηματοδότησης του Ταμείου μέσω του Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του χωρίς να επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι πολίτες με νέους φόρους. Η εν λόγω νομοθεσία ψηφίστηκε αλλά κρίθηκε αντισυνταγματική.

5. Στήριξη του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Εκταμιεύσεων: Ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του Ταμείου Αλληλεγγύης (ύψους €100 εκ. για το 2025), διότι θεωρούσαμε θετικό το γεγονός να δοθεί η πρώτη δόση στους πληγέντες. Η έναρξη της αποστολής του Ταμείου αποτελεί δικαίωση της δικής μας πολύχρονης προσπάθειας, έστω κι αν αυτή θα μπορούσε να είχε ξεκινήσει νωρίτερα.

6. Μεταβίβαση των Ακινήτων: Ασκούμε διαρκή εποικοδομητικό έλεγχο για την επίσπευση της εφαρμογής της νομοθεσίας στη μεταβίβαση των ακινήτων προς το Ταμείο, όπως επιτάσσει η νομοθεσία που έχει ήδη ψηφιστεί από το 2019.

Η Πρόταση μας για το Μέλλον: Πλήρης Αποκατάσταση το αργότερο σε 10 χρόνια

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν περιορίζεται στις διαπιστώσεις. Καταθέτουμε ένα απόλυτα κοστολογημένο, ρεαλιστικό και νομικά θωρακισμένο πλάνο.

Με βάση τον στρατηγικό μας σχεδιασμό, προτείνουμε τον οδικό χάρτη της επόμενης μέρας:

1. Πλήρης Αποκατάσταση εντός 10ετίας (έως το 2035): Θέτουμε ως αδιαπραγμάτευτο στόχο την πλήρη αναπλήρωση των απωλειών όλων των δικαιούχων το αργότερο σε δέκα (10) χρόνια, μέσα από σταθερές, ετήσιες δόσεις. Η οικονομία μας διαθέτει πλέον τη δυναμική για να κλείσει οριστικά αυτή την πληγή.

2. Χρηματοδότηση Χωρίς Νέους Φόρους: Προτείνουμε την αξιοποίηση του μηχανισμού Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος μεσω Νομοσχεδίου που θα υποβάλει η Κυβέρνηση. Το πλάνο αυτό θα συγκεντρώνει την μεγάλη πλειοψηφία των απαιτούμενων κεφαλαίων στη δεκαετία, αποτρέποντας την επιβολή νέων, έκτακτων φόρων που μαθηματικά θα μετακυλίονταν στα επιτόκια, τις προμήθειες και το κόστος δανεισμού των πολιτών.

3. Άμεση Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας: Προτείνουμε την άμεση και άνευ ετέρου καθυστέρησης μεταβίβαση των ακινήτων στο Ταμείο, καθώς και τη δημιουργία μηχανισμού επαγγελματικής αξιοποίησής τους για την ενίσχυση της ρευστότητας.

Η υλοποίηση των προτάσεών μας για πλήρη αποκατάσταση εντός 10 ετών είναι πλήρως κοστολογημένη και συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες πολιτικές μας και λαμβάνει υπ’ όψη της τις συνθήκες οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας. Έχουμε επίσης λάβει υπόψη το κόστος αυτής της πρότασης στην ευρύτερη Πολιτική μας για την Οικονομία κατά τον καθορισμό των δημοσιονομικών μας στόχων, και ειδικότερα σε σχέση με τον καθορισμό του κεντρικού στόχου του ΔΗΣΥ για μείωση του δημόσιου χρέους στο 40% μέχρι το 2031 αντί άλλου χαμηλότερου ποσοστού.

Το Διακύβευμα: Ποιος Μπορεί να Εγγυηθεί την Αποκατάσταση των Καταθετών, των Κατόχων Αξιογράφων και τον Μετόχων από την κρίση του 2013;

Πλησιάζοντας στις κάλπες, το ερώτημα για τους πολίτες, και ειδικά για όσους βίωσαν το 2013, είναι ξεκάθαρο: Ποιος μπορεί να εγγυηθεί τη δίκαιη και πλήρη αποκατάσταση εντός δεκαετίας;

Μπορούν να την εγγυηθούν πολιτικές δυνάμεις που προτείνουν νέους φόρους αυξάνοντας το κόστος διαβίωσης, ενώ αποφεύγουν να δεσμευτούν για την ισότιμη αποκατάσταση όλων;

Μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστη επιλογή εκείνοι που, λόγω ιδεολογικών εμμονών, καταψηφίζουν τους προϋπολογισμούς;

Ή μήπως απροετοίμαστοι νεοπαγείς σχηματισμοί, χωρίς καμία κοστολογημένη και τεκμηριωμένη θέση για την οικονομία και τους πληγέντες;

Η αποκατάσταση δεν λύνεται με ευχολόγια ή νομικούς ακροβατισμούς. Απαιτεί βαθιά γνώση της οικονομίας, νομοθετική επάρκεια και ρεαλισμό. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, η Παράταξη που σχεδίασε, νομοθέτησε και χρηματοδότησε τον θεσμό, είναι η μόνη πολιτική δύναμη με εγγυημένο σχέδιο για να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο αδικίας.

Υπεύθυνα Μπροστά.

Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου

Δημοκρατικός Συναγερμός

Λευκωσία, 19 Μαΐου 2026