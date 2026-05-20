Το ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ τα βάζει με Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και Πρόεδρο - Αιχμές για θεσμικές παραλείψεις στην εκλογική διαδικασία

Σοβαρές καταγγελίες για θεσμικές παραλείψεις και άνιση μεταχείριση στην προεκλογική διαδικασία διατυπώνει το κόμμα ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ, στρέφοντας τα πυρά του κατά της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου και αφήνοντας αιχμές ακόμη και κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα εκφράζει «σοβαρή ανησυχία» για πράξεις, παραλείψεις και χειρισμούς της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, υποστηρίζοντας ότι δημιουργούνται ζητήματα θεσμικής ανεπάρκειας, άνισης μεταχείρισης και ελλιπούς εφαρμογής των αρχών ισονομίας και ισοτιμίας μεταξύ πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα αμφισβήτησης του αδιάβλητου της εκλογικής διαδικασίας, σε όλα τα επίπεδα δικαστικής διαδικασίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του κόμματος

Το ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ εκφράζει σοβαρή ανησυχία για πράξεις, παραλείψεις και χειρισμούς της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αναφορικά με την εκλογική διαδικασία, οι οποίοι δημιουργούν εύλογα ζητήματα θεσμικής ανεπάρκειας, άνισης μεταχείρισης και ελλιπούς εφαρμογής των αρχών ισονομίας και ισοτιμίας των πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων.

Η σχετική νομολογία, το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ΕΣΔΑ και οι δημοκρατικές αρχές που απορρέουν από τον ΟΗΕ επιβάλλουν ίσους όρους πολιτικής έκφρασης και πρόσβασης.

Η ανοχή ή αδράνεια απέναντι σε τέτοια φαινόμενα δημιουργεί και πολιτική συνευθύνη στην εκτελεστική εξουσία και προσωπικά στον Πρόεδρο Νίκος Χριστοδουλίδη ως εγγυητή της θεσμικής νομιμότητας και δημοκρατικής τάξης.

Περαιτέρω του υπενθυμίζει το 2028 είναι κοντά όχι όμως η μνήμη μας...

Τα γεγονότα φαίνεται να παραπέμπουν σε άλλες εποχές, σε άλλα καθεστώτα και όχι σε χωρά που προεδρεύει της ΕΕ.

Το κόμμα επιφύλασει κάθε νόμιμο δικαίωμα αμφισβήτησης του αδιάβλητου της εκλογικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα δικαστικής διαδικασίας.

Σωτήρης Χρίστου

Πρόεδρος

ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ