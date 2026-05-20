Αυξημένος ο κίνδυνος μετωπικής σύγκρουσης ΝΑΤΟ-Ρωσίας λέει Ρώσος αξιωματούχος

Η Ρωσία είναι αποφασισμένη να αποκρούσει με στρατιωτικά και τεχνικά μέσα τυχόν απειλές που τίθενται ενώπιόν της και αυτό θα πρέπει να ηρεμήσει τους «θερμοκέφαλους» στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας, Σεργκέι Ριαμπκόφ, σε συνέντευξή του στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, σηεμιώνοντας πως έχει αυξηθεί ο στρατηγικός κίνδυνος μιας «μετωπικής σύγκρουσης ΝΑΤΟ και Ρωσίας».

«Η ικανότητά μας να επηρεάσουμε αυτές τις συζητήσεις (εντός του ΝΑΤΟ) σχετίζεται πρωτίστως με εκείνες τις προειδοποιήσεις που στέλνουμε στους δυτικούς αντιπάλους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού Ωκεανού σχετικά με τους κινδύνους που εκείνοι προκαλούν και την αποφασιστική διάθεση της Ρωσίας με στρατιωτικά και τεχνικά μέσα να αποκρούσει οποιεσδήποτε νέες απειλές δημιουργούνται εναντίον μας. Το κάνουμε αυτό τακτικά για να 'ψυχράνουμε' τους 'θερμοκέφαλους' στις πρωτεύουσες του ΝΑΤΟ», είπε ο υψηλόβαθμος Ρώσος διπλωμάτης.

Πρόσθεσε πως «δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την προφανή ενίσχυση της πυρηνικής συνιστώσας του συνολικού ΝΑΤΟϊκού δυναμικού, η οποία de facto εξελίσσεται ως αποτέλεσμα των ενεργειών της Ευρώπης για την ανάπτυξη δικών της πυρηνικών δυνατοτήτων, επιπροσθέτως της αντίστοιχης ομπρέλας των ΗΠΑ».

Ο Ρώσος διπλωμάτης εξήγησε ότι «δεν μπορεί να παραμείνει χωρίς αντίδραση όσον αφορά τον ρωσικό στρατιωτικό σχεδιασμό», η πρόθεση και τα σχέδια της Γαλλίας να αναπτύξουν «προηγμένη πυρηνική αποτροπή».

Σύμφωνα με τον κ. Ριαμπκόφ έχει αυξηθεί ο στρατηγικός κίνδυνος μιας «μετωπικής σύγκρουσης ΝΑΤΟ και Ρωσίας», ενώ την ίδια στιγμή δεν υφίσταται οποιοδήποτε πολιτικό και στρατιωτικό θεμέλιο για τον διάλογο Ρωσίας και Δύσης σχετικά με θέματα ασφάλειας, ενώ για την ανάπτυξή του θα πρέπει η Δύση να λαμβάνει υπόψη της τα θεμελιώδη συμφέροντα της Μόσχας.

